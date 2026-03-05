English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • टिटवाळा ते बदलापूरपर्यंत धावणार मेट्रो, कल्याण-ठाणे मेट्रोचा मेगा-विस्तार, लोकल ट्रेनच्या गर्दीतून लाखो प्रवाशांची सुटका

टिटवाळा ते बदलापूरपर्यंत धावणार मेट्रो, कल्याण-ठाणे मेट्रोचा मेगा-विस्तार, लोकल ट्रेनच्या गर्दीतून लाखो प्रवाशांची सुटका

 ठाणे-कल्याण प्रदेशात मेट्रो कनेक्टिव्हिटीचा विस्तार केला जाणार आहे. मेट्रो-5 आता टिटवाळा आणि बदलापूरपर्यंत धावणार आहे. तर, मेट्रो- 12 कळवा-मुंब्रापर्यंत विस्तारली जाणार आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Mar 5, 2026, 12:15 AM IST
टिटवाळा ते बदलापूरपर्यंत धावणार मेट्रो, कल्याण-ठाणे मेट्रोचा मेगा-विस्तार, लोकल ट्रेनच्या गर्दीतून लाखो प्रवाशांची सुटका

Thane Metro Expansion: टिटवाळा आणि बदलापूर मार्गावरील लाखो प्रवासी रोज लोकल ट्रेनच्या गर्दीतून प्रवास करतात. लाखो प्रवाशांची लोकल ट्रेनच्या गर्दीतून सुटका होणार आहे. कल्याण-ठाणे मेट्रोचा मेगा-विस्तार केला जाणार आहे. टिटवाळा ते बदलापूरपर्यंत मेट्रो धावणार आहे.   महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कल्याण लोकसभा मतदारसंघासह इतर भागात मेट्रो मार्गाचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

ठाणे-भिवंडी-कल्याण मेट्रो 5 चा टिटवाळा मार्गे बदलापूर आणि दुर्गाडीपर्यंत विस्तार

ठाणे-भिवंडी-कल्याण मेट्रो 5 हा टिटवाळा मार्गे बदलापूर आणि दुर्गाडीपर्यंत वाढवला जाईल. कल्याण-तळोजा मेट्रो 12 हा कळवा-मुंब्रापर्यंत वाढवला जाईल. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे पुत्र खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या संसदीय मतदारसंघात दोन्ही मेट्रो मार्गांचा विस्तार केला जाईल. या संदर्भात खासदार शिंदे यांनी एमएमआरडीए मुख्यालयात अधिकाऱ्यांसोबत एक महत्त्वाची बैठक घेतली आणि त्यांना आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले. मेट्रो मार्गांचा हा विस्तार जिल्ह्यातील जवळजवळ सर्व शहरांना जोडेल.

भूसंपादन आणि पुनर्वसन यावरही चर्चा झाली. कल्याण (पूर्व) येथील यू-टाइप आणि श्रीमलंग रोड प्रकल्प जलदगतीने पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. बाधित कुटुंबांना तात्पुरते जवळच्या बीएसयूपी गृहनिर्माण संस्थेत स्थलांतरित करण्याचा आणि क्लस्टर योजनेअंतर्गत कायमस्वरूपी घरे देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. व्यापाऱ्यांसाठी दुकाने उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला. खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी सांगितले की, या प्रकल्पांमुळे कल्याण लोकसभा मतदारसंघातील वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे बदलून जाईल आणि लोकांचा वेळ वाचेल.

खासदार शिंदे यांची एमएमआरडी अधिकाऱ्यांसोबत महत्त्वाची बैठक 

कल्याण लोकसभा मतदारसंघातील विविध महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांबाबत सोमवारी एमएमआरडीए मुख्यालयात एक महत्त्वाची बैठक झाली. बैठकीत वाहतुकीशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. एमएमआरडीए आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी आणि एमएमआरडीएचे अतिरिक्त आयुक्त अश्विन मुदगल यावेळी उपस्थित होते.

कल्याण-बदलापूर मार्गामुळे  मुंबई, नवी मुंबई आणि ठाणे जलद प्रवास

या बैठकीत विविध महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाणे-भिवंडी-कल्याण मेट्रो 5 मार्गाचा विस्तार बदलापूरपर्यंत करण्याचा निर्णय आधीच घेतला आहे. ही मार्ग दुर्गाडी नाका ते कल्याण मार्गे चिखलोली रेल्वे स्थानकापर्यंत धावेल, जे बदलापूर आणि अंबरनाथ शहरादरम्यान आहे. उल्हासनगरमधील कल्याण-बदलापूर मार्गामुळे अंबरनाथ, उल्हासनगर आणि आसपासच्या परिसरातील रहिवाशांना मुंबई, नवी मुंबई आणि ठाणे येथे पोहोचणे सोपे होईल. एमएमआरडीए या संदर्भात एक योजना विकसित करत आहे. खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी अधिकाऱ्यांना चिखलोली रेल्वे स्टेशन ते बदलापूर पर्यंत थेट मेट्रो 5B आणि दुर्गाडी ते थेट टिटवाळा पर्यंत 5K मार्गाचा आराखडा विकसित करण्यास सांगितले आहे.

कल्याण-तळोजा मेट्रो 12 चे काम वेगाने सुरू

जर या दोन्ही मार्गिका पूर्ण झाल्या तर त्या जनतेला मोठा दिलासा देतील, ज्यामुळे कल्याण आणि आसपासच्या भागात ठाणे, नवी मुंबई आणि मुंबईपर्यंत पोहोचण्यासाठी अनेक मेट्रो मार्ग उपलब्ध होतील, असे सांगण्यात आले. एमएमआरडीए आयुक्तांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. कल्याण तळोजा मेट्रो 12 चे काम वेगाने सुरू आहे. या मार्गावर खांब आणि स्थानके बांधण्याचे काम सुरू आहे. कल्याण फाटा ते दहिसर मोरी मार्गे तळोजा पर्यंतच्या मेट्रो 12A प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यानंतर, मेट्रो 12 B च्या योजना आता सुरू आहेत. यामध्ये मुंब्रा-कळवा मार्गे शिळफाटा थेट ठाण्याशी जोडणारा एक प्रमुख मेट्रो 12 मार्ग समाविष्ट असेल.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Metro from Titwala to Badlapurmega extension of Kalyan Thane MetroThane Metro Expansionठाणे मेट्रोटिटवाळा आणि बदलापूरपर्यंत धावणार मेट्रो

इतर बातम्या

हे TATA लाच उत्तम जमतं; अनेकांच्या आवडीच्या कारवर लाखाभराची...

टेक