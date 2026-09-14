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अंधेरी-मिरा-भाईंदरदरम्यान लवकरच मेट्रो धावणार, अशी असतील 10 स्थानके, लोकलची कटकट मिटणार

दहिसर ते मिरा-भाईंदर मेट्रो 9 मार्गिकेतील दहिसर ते काशीगाव टप्पा 1 काही महिन्यांपूर्वीच सेवेत दाखल झाला. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 14, 2026, 02:55 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 02:55 PM IST
अंधेरी-मिरा-भाईंदरदरम्यान लवकरच मेट्रो धावणार, अशी असतील 10 स्थानके, लोकलची कटकट मिटणार
Image Credit: metro news

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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