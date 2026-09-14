/अंधेरी-मिरा-भाईंदरदरम्यान लवकरच मेट्रो धावणार, अशी असतील 10 स्थानके, लोकलची कटकट मिटणार

दहिसर ते मिरा-भाईंदर मेट्रो 9 मार्गिकेतील दहिसर ते काशीगाव टप्पा 1 काही महिन्यांपूर्वीच सेवेत दाखल झाला. त्यामुळे अंधेरी ते काशीगाव असा प्रवास मेट्रोने करता येऊ लागला आहे. पण लवकरच अंधेरी ते मिरा-भाईंदर प्रवासही मेट्रोने करता येणार आहे.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) मेट्रो 9 मार्गिकेतील काशीगाव ते मिरा-भाईंदर टप्पा 2 सेवेत दाखल करण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले. मेट्रो 7 (दहिसर ते गुंदवली), मेट्रो २अ (दहिसर ते अंधेरी पश्चिम) आणि मेट्रो 9 टप्पा 1 चे एकात्मिकीकरण करण्याच्या कामास सोमवारपासून सुरुवात होणार आहे. यासाठी या मार्गिकांवर 15 ते 25 सप्टेंबरदरम्यान विशेष ब्लॉक घेण्यात आले आहेत. एकात्मिकीकरण पूर्ण करून पुढे या टप्प्यासाठी सुरक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेत हा टप्पाही वर्षाअखेरीस सेवेत दाखल करण्याचे नियोजन आहे.
मेट्रो 9चा दुसरा टप्पा लाईन विद्यमान मेट्रो नेटवर्कमध्ये समाविष्ट केला जाईल. यामध्ये नवीन फेज 2 स्थानके आणि विद्यमान लाईन 9 चा पहिला टप्पा (फेज 1), लाईन 2ए, आणि लाईन 7 यांच्यामधील सिग्नलिंग प्रणालीची सुसंगतता आणि कार्यक्षमता तपासली जाईल. या प्रक्रियेमुळे नवीन विभाग विद्यमान नेटवर्कसोबत सुरक्षितपणे आणि अखंडपणे काम करेल याची खात्री होईल. यामध्ये सिग्नलिंग सॉफ्टवेअरचे नियंत्रित स्थलांतर, प्रणालीची चाचणी आणि प्रमाणीकरण यांचा समावेश असेल.
मेट्रो लाईन 9 चा दुसरा टप्पा काशिगाव ते मीरा-भयंदर पर्यंत मार्गाचा विस्तार करत आहे. या विस्ताराचा उद्देश मुंबईच्या उत्तर उपनगरांमध्ये आणि मीरा-भयंदर प्रदेशात मेट्रो कनेक्टिव्हिटी मजबूत करणे हा आहे. दुसऱ्या टप्प्यात साई बाबा नगर, मेडातिया नगर, शहीद भगतसिंग गार्डन (मॅक्सस मॉल) आणि सुभाषचंद्र बोस स्टेडियम यांसारख्या नवीन स्थानकांचा समावेश आहे. लाईन 9 चा पहिला टप्पा, दहिसर पूर्व ते काशिगाव, एप्रिल 2026 मध्ये सुरू होणे नियोजित आहे. दुसरा टप्पा देखील डिसेंबर 2026 पर्यंत प्रवाशांसाठी खुला करण्याचे लक्ष्य आहे. दुसऱ्या टप्प्याचे एकत्रीकरण आणि पूर्व-चालना चाचण्या पूर्ण होणे, हे मुंबईच्या मेट्रो नेटवर्कच्या विस्तारातील आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल.
दहिसर (पू) ते मीरा-भाईंदर )
1. दहिसर, 2. पांडुरंग वाडी, 3. मिरागाव, 4. काशीगाव, 5. साई बाबा नगर, 6. मेदितिया नगर, 7. शहीद भगतसिंग गार्डन, 8. सुभाषचंद्र बोस स्टेडियम
अंधेरी (पू) ते छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ
1. विमानतळ कॉलनी (उन्नत) आणि 2. छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (भूमिगत)