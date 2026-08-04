/विरार, बदलापूरपर्यंत मेट्रो धावणार, मुंबईतील लोकल ट्रेनच्या गर्दीला नवा पर्याय; पुण्यातही नाशिक फाट्यापर्यंत मेट्रोने प्रवास

मेट्रो प्रकल्प : मुंबईतून विरार आणि बदलापूरला जायचं म्हंटल की लोकल ट्रेन शिवाय पर्याय नाही. आता विरार, बदलापूरपर्यंत मेट्रो धावणार आहे. मुंबईतील लोकल ट्रेनच्या गर्दीला मेट्रोचा नवा पर्याय मिळणार आहे. पुणेकरांची देखील ट्रॅफिकमधून सुटका होणार आहे. पुण्यातही नाशिक फाट्यापर्यंत मेट्रो धावणार आहे. महाष्ट्रात नवे मेट्रो मार्ग विकसीत केले जाणार आहेत.
राज्यातील मेट्रो प्रकल्पांची कामे वेगाने सुरू असून मुंबई, पुणे, नागपूर तसेच मुंबई महानगर प्रदेश एमएमआरडीए च्या शहरी भागांमध्ये सुरक्षित, आधुनिक आणि जलद सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उभारण्यास मोठी चालना मिळणार असून भविष्यातील नागरी विकासाला गती मिळणार आहे. या दृष्टीने सदर प्रकल्प काम सुरू झाल्यापासून तीन वर्षात पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने नियोजन केले जावे असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्रात सार्वजनिक वाहतूक अधिक सक्षम, जलद आणि पर्यावरणपूरक करण्यासाठी व्यापक मेट्रो नेटवर्क उभारण्यात येत आहे. सध्या राज्यात 174 कि.मी. मेट्रो मार्ग प्रवाशांसाठी सुरू झाले असून 291 कि.मी. मार्गांवर प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू आहे. याशिवाय 130 कि.मी. मार्ग मंजुरीच्या प्रक्रियेत असून 87.15 कि.मी. मार्गांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यात येत आहे.
मुंबई मेट्रो-11 (अणिक डेपो–वडाळा–गेटवे ऑफ इंडिया) – 17.51 कि.मी.
हडपसर–लोणी काळभोर व हडपसर–सासवड रोड – 16.68 कि.मी.
नवी मुंबई मेट्रो-1ए व 2 (बेलापूर–सागर संगम व पेंधर–नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ) – 17.09 कि.मी.
कान्हान नदी–कान्हान सिटी (नागपूर फेज-2 विस्तार) – 1.45 कि.मी.
मुंबई मेट्रो-8 (सीएसएमआयए–एनएमआयए) – 34.90 कि.मी.
मुंबई मेट्रो-10 (गायमुख–छत्रपती शिवाजी महाराज चौक) – 9.20 कि.मी.
मुंबई मेट्रो-13 (शिवाजी चौक–वसई-विरार) – 25.03 कि.मी.
मुंबई मेट्रो-12A (मानपाडा–कल्याण–खुटारी–तळोजा) – 18.40 कि.मी.
मुंबई मेट्रो-3 विस्तार (कफ परेड–नवी नगर) – 1.40 कि.मी.
मुंबई मेट्रो-14 (कांजूर–बदलापूर) – 45.15 कि.मी.
पुणे मेट्रो फेज-3 (निगडी–वाकड–नाशिक फाटा–चाकण) – 42.00 कि.मी.
मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी व विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.