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विरार, बदलापूरपर्यंत मेट्रो धावणार, मुंबईतील लोकल ट्रेनच्या गर्दीला नवा पर्याय; पुण्यातही नाशिक फाट्यापर्यंत मेट्रोने प्रवास

महाराष्ट्रातील मेट्रो जाळ्याचा वेगाने विस्तार होणार आहे. 2030 पर्यंत 300 किमीहून अधिक नवीन मार्ग सुरू करण्याचे नियोजन आहे. मेट्रो मार्गांच्या माध्यमातून शहरी भागांमध्ये सुरक्षित, जलद सार्वजनिक वाहतुकीस मोठी चालना मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 04, 2026, 11:49 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 11:49 PM IST
विरार, बदलापूरपर्यंत मेट्रो धावणार, मुंबईतील लोकल ट्रेनच्या गर्दीला नवा पर्याय; पुण्यातही नाशिक फाट्यापर्यंत मेट्रोने प्रवास

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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