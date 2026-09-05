/गणपती बाप्पाचा प्रवास मुंबई मेट्रोतून! मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनचा मोठा निर्णय, गणेशभक्तांची मोठी अडचण दूर

मुंबई मेट्रो : मुंबईत राहणारे अनेक गणेश भक्त लोकल ट्रेनमधून बाप्पाच्या मूर्ती घेऊन जातात. आता गणपती बाप्पाचा प्रवास मुंबई मेट्रोतून होणार आहे. मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने मोठा निर्णय घेतला आहे. यामुळे गणेशभक्तांची मोठी अडचण दूर झाली आहे.
गणेशभक्तांच्या सोयीचा विचार करून १८ इंच (४५ सें.मी.) पर्यंत उंचीच्या गणेशमूर्तींना, निर्धारित सुरक्षा नियमांचे पालन करून, ॲक्वा लाईन मेट्रोमधून प्रवासाची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे गणरायाला घरी आणताना किंवा विसर्जनासाठी नेताना मुंबईकरांना सार्वजनिक वाहतुकीचा अधिक सोयीस्कर पर्याय उपलब्ध होणार आहे.
गणेशोत्सव हा मुंबईच्या उत्सवी परंपरेचा आणि सामूहिक आनंदाचा अविभाज्य भाग आहे. या उत्सवाच्या काळात मुंबईकरांचा प्रवास अधिक सुरक्षित, सुकर आणि आरामदायी व्हावा, यासाठी MMRC कडून ही वाढीव सेवा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. मुंबईकरांनी मेट्रो सेवेचा जास्तीत जास्त लाभ घेत, वाहतूक कोंडीमुक्त आणि सुरक्षित प्रवास करत गणेशोत्सवाचा आनंद घ्यावा, असे आवाहन MMRCने केले आहे.
मुंबईच्या गणेशोत्सवाला लाभलेली समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा आणि लाखो मुंबईकरांची गणरायावरील श्रद्धा लक्षात घेऊन, गणेशभक्तांचा प्रवास अधिक सुखकर, सुरक्षित आणि वेळेची बचत करणारा व्हावा, यासाठी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (MMRC) ने मेट्रो लाईन-३ अर्थात ॲक्वा लाईनची सेवा १४ सप्टेंबर ते २५ सप्टेंबर २०२६ दरम्यान मध्यरात्री १२ वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
सध्या कफ परेड आणि आरे जेव्हीएलआर या दोन्ही टर्मिनल स्थानकांवरून शेवटची मेट्रो रात्री १०:३० वाजता सुटते. गणेशोत्सवाच्या काळात आता या शेवटच्या फेऱ्यांची वेळ वाढवून मध्यरात्री १२ वाजेपर्यंत करण्यात आली आहे. त्यामुळे गणरायाच्या दर्शनासाठी, विविध गणेश मंडळांना भेट देण्यासाठी बाहेर पडलेल्या भाविकांना घाई न करता उत्सवाचा आनंद घेता येणार असून, रात्री सुरक्षितपणे आणि सोयीस्करपणे घरी परतताही येणार आहे.
मुंबईतील गणेशोत्सव हा केवळ धार्मिक उत्सव नसून, तो मुंबईच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. सिद्धिविनायक, दादर, वरळी, महालक्ष्मी आणि गिरगाव यांसारख्या परिसरांतील प्रसिद्ध गणेश मंडळांना भेट देण्यासाठी दरवर्षी मोठ्या संख्येने भाविक येतात. या पार्श्वभूमीवर ॲक्वा लाईनची वाढीव सेवा मुंबईकरांसाठी विशेषतः उपयुक्त ठरणार आहे. मेट्रोच्या माध्यमातून वाहतूक कोंडी टाळून भाविकांना जलद आणि सुरक्षित प्रवास करता येणार आहे.