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गणपती बाप्पाचा प्रवास मुंबई मेट्रोतून! मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनचा मोठा निर्णय, गणेशभक्तांची मोठी अडचण दूर

मुंबईत राहणारे अनेक गणेश भक्त लोकल ट्रेनमधून बाप्पाच्या मूर्ती घेऊन जातात. आता गणपती बाप्पाचा प्रवास मुंबई मेट्रोतून होणार आहे. मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने मोठा निर्णय घेतला आहे. यामुळे गणेशभक्तांची मोठी अडचण दूर झाली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 05, 2026, 06:19 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 06:19 PM IST
गणपती बाप्पाचा प्रवास मुंबई मेट्रोतून! मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनचा मोठा निर्णय, गणेशभक्तांची मोठी अडचण दूर

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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