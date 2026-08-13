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मुंबईकरांची वाहतूक कोंडीतून सुटका होणार, तीन मोठे प्रकल्प आजपासून सुरू होणार, मेट्रो-रस्ते प्रवास होणार सूकर

आजपासून मुंबईकरांचा प्रवास सोप्पा होणार आहे. मुंबई मेट्रो ते रस्तेपर्यंतच्या विविध प्रकल्पांचे आज उद्घाटन होणार आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 13, 2026, 12:48 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 12:48 PM IST
मुंबईकरांची वाहतूक कोंडीतून सुटका होणार, तीन मोठे प्रकल्प आजपासून सुरू होणार, मेट्रो-रस्ते प्रवास होणार सूकर
Image Credit: Mumbai Projects (Photo:AI)

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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