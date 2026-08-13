/मुंबईकरांची वाहतूक कोंडीतून सुटका होणार, तीन मोठे प्रकल्प आजपासून सुरू होणार, मेट्रो-रस्ते प्रवास होणार सूकर

मुंबईकरांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. आज मुंबईकरांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा सुरू होत आहेत. मुंबई महानगर प्रदेशातील महत्त्वाच्या प्रकल्पांना आज वेग येणार आहे. मेट्रो आणि रस्ते प्रवासाचा नवा पर्याय आजपासून मुंबईकरांना उपलब्ध होणार असून आज दोन प्रकल्पांचे लोकार्पण करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या हस्ते लोकार्पण होणार आहे.
डायमंड गार्डन ते चेंबूर मेट्रो मार्गिका 2 बीच्या विस्तारासह पश्चिम द्रुतगती महामार्गाला थेट बीकेसीला जोडणारा 1.4 किलोमीटरचा शीव-चेंबूर लिंक रोड (एससीएलआर) हा मार्ग प्रवाशांसाठी खुला होणार आहे. दुसरीकडे, ठाणे-बोरिवली दुहेरी बोगद्यांच्या दुसऱ्या बोगद्यासाठी 'अर्जुना' टीबीएमच्या मदतीने खोदकाम सुरू होणार आहे.
डी. एन. नगर ते मंडाळे ही मेट्रो २ बी मार्गिका चेंबूरपर्यंत खुली होणार आहे. चेंबूर मेट्रो स्थानक हे व्ही. एन. पुरव मार्गावरील मोनो रेल स्थानकापासून 100 मीटर अंतरावर आहे. चेंबूर मोनो रेल स्थानकापासून चेंबूर रेल्वे स्थानक 200 मीटर अंतरावर आहे. यामुळे चेंबूरपर्यंत मेट्रो सेवा सुरू झाल्यामुळे प्रवाशांना मोनो, मेट्रो आणि हार्बर लोकल असे तिन्ही वाहतुकीचे पर्याय प्रवासासाठी उपलब्ध होणार आहेत. चेंबूरसह पूर्व उपनगरांतील प्रवाशांना यामुळे मोठा
दिलासा मिळणार आहे. मेट्रो 2 बीचा डायमंड गार्डन ते मानखुर्दू हा टप्पा 8 एप्रिलपासून खुला झाला होता.
सांताक्रूझ चेंबूर लिंक रोडच्या (एससीएलआर) शेवटच्या 1.4 किमी लांबीच्या टप्प्याचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. या प्रकल्पात 500 मीटर लांबीचा चारपदरी उन्नत मार्ग, तसेच ९०० मीटर लांबीचे दोनपदरी प्रवेश आणि बाहेर पडण्याचे उड्डाणपूल मार्ग आहेत. ही सर्व कामे पूर्ण झाली असून सध्या उद्घाटनाची प्रतीक्षा आहे. पश्चिम द्रुतगती मार्गावरील वाकोला जंक्शनपासून थेट भारतनगर, वांद्रे
प्रवासाचा कालावधी 15 मिनिटांवर येणार आहे. एससीएलआरचा 1.4 किमीचा मार्ग होणार खुला होणार आहे. कुर्ला संकुलापर्यंत पोहोचण्यासाठी हा अंतिम टप्पा महत्त्वाचा आहे. हा मार्ग खुला झाल्यावर कलानगरमार्गे वळसा टळणार आहे. बॅ. बाबासाहेब अनंतराव भोसले उड्डाणपूल असे या बीकेसी कनेक्टरचे नामकरण करण्यात आले आहे.
ठाणे-बोरिवली दुहेरी बोगदा प्रकल्पातील दुसऱ्या टप्प्यातील खोदकाम अर्जुना टीबीएमच्या मदतीने करण्यात येणार आहे. सद्यस्थितीत पहिल्या बोगद्याचे काम नायक टीबीएमच्या मदतीने सुरू आहे. ठाणे ते बोरिवलीदरम्यान प्रवास पूर्ण करण्यासाठी सुमारे दीड ते दोन तासांचा वेळ लागतो. दुहेरी बोगदा प्रकल्पामुळे प्रवासाचा कालावधी 15 मिनिटांवर येण्याची आशा आहे.