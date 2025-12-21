'आधी पैसे द्या, त्याशिवाय ताबा देणार नाही'; एल्फिन्स्टन पूल बाधितांच्या घरांसंदर्भात MHADA चा मोठा निर्णय

MHADA Elphinstone Bridge: एल्फिन्स्टनमध्ये डबलडेकर पूल उभारण्याचं काम सध्या वेगाने सुरु आहे. अनेक महिने रहिवासी विरोध करत असल्याने हे काम थांबलं होतं. पण अखेर प्रशासनाने हा पूल पाडला आणि आता त्याच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. या पुलामुळे दोन इमारतींमधील 83 घरं बाधित झाली आहेत. एमएमआरडीए या रहिवाशांचं पुनर्वसन करणार असून, बाधितांना म्हाडाची घरं दिली जाणार आहेत. मात्र म्हाडाने आधी पैसे द्या, नंतर घरांचा ताबा देऊ अशी भूमिका घेतली आहे. म्हाडाने एमएमआरडीएकडे आधी घरांच्या किंमतीसह दुरुस्तीसाठी झालेला दीड कोटींचा खर्च द्यावा अशी मागणी MMRDA कडे केली आहे.
एल्फिन्स्टनमध्ये पुलाचं काम सुरु असल्याने लक्ष्मी निवास इमारतीमधील 60 तर हाजी नुरानी इमारतीमधील 23 रहिवासी बाधित होणार आहेत. आपली घरं बाधित होत असल्याने येथील रहिवाशांनी पुलाच्या कामाला विरोध केला होता. आम्हाला याच परिसरात घरं मिळावीत अशी त्यांची भूमिका होती. यानंतर एमएमआरडीएने म्हाडाच्या मालकीची घरं देण्याचा निर्णय घेतला होता.
दादर, प्रभादेवी, माहीम, माटुंगा, वडाळा, अँण्टॉप हिल येथील 119 घरं एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांना दाखवण्यात आली होती. त्यातील 83 घरांची निवड करण्यात आली आहे. रेडिरेकनरनुसार 110 टक्के दराने या घरांची किंमत निश्चित करण्यात आली. ही किंमत 97 कोटी ठरवण्यात आली आहे. तसंच दुरुस्तीसाठी दीड कोटी खर्च झाले आहेत. हे पैसे मिळाल्यानंतरच एमएमआरडीएला घरं सुपूर्द करु असं म्हाडाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितलं आहे.