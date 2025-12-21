English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
शिवराज यादव | Updated: Dec 21, 2025, 09:12 AM IST
'आधी पैसे द्या, त्याशिवाय ताबा देणार नाही'; एल्फिन्स्टन पूल बाधितांच्या घरांसंदर्भात MHADA चा मोठा निर्णय

MHADA Elphinstone Bridge: एल्फिन्स्टनमध्ये डबलडेकर पूल उभारण्याचं काम सध्या वेगाने सुरु आहे. अनेक महिने रहिवासी विरोध करत असल्याने हे काम थांबलं होतं. पण अखेर प्रशासनाने हा पूल पाडला आणि आता त्याच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. या पुलामुळे दोन इमारतींमधील 83 घरं बाधित झाली आहेत. एमएमआरडीए या रहिवाशांचं पुनर्वसन करणार असून, बाधितांना म्हाडाची घरं दिली जाणार आहेत. मात्र म्हाडाने आधी पैसे द्या, नंतर घरांचा ताबा देऊ अशी भूमिका घेतली आहे. म्हाडाने एमएमआरडीएकडे आधी घरांच्या किंमतीसह दुरुस्तीसाठी झालेला दीड कोटींचा खर्च द्यावा अशी मागणी MMRDA कडे केली आहे. 

एल्फिन्स्टनमध्ये पुलाचं काम सुरु असल्याने लक्ष्मी निवास इमारतीमधील 60 तर हाजी नुरानी इमारतीमधील 23 रहिवासी बाधित होणार आहेत. आपली घरं बाधित होत असल्याने येथील रहिवाशांनी पुलाच्या कामाला विरोध केला होता. आम्हाला याच परिसरात घरं मिळावीत अशी त्यांची भूमिका होती. यानंतर एमएमआरडीएने म्हाडाच्या मालकीची घरं देण्याचा निर्णय घेतला होता. 

दादर, प्रभादेवी, माहीम, माटुंगा, वडाळा, अँण्टॉप  हिल येथील 119 घरं एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांना दाखवण्यात आली होती. त्यातील 83 घरांची निवड करण्यात आली आहे. रेडिरेकनरनुसार 110 टक्के दराने या घरांची किंमत निश्चित करण्यात आली. ही किंमत 97 कोटी ठरवण्यात आली आहे. तसंच दुरुस्तीसाठी दीड कोटी खर्च झाले आहेत. हे पैसे मिळाल्यानंतरच एमएमआरडीएला घरं सुपूर्द करु असं म्हाडाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितलं आहे. 

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

