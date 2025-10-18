म्हाडाचा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा प्रकल्प अडचणीत; ठाण्यातील जागे संदर्भात मोठा वाद

Mhada Thane Project : मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) ग्रोथ हब प्रकल्पाअंतर्गत म्हाडाकडून एमएमआरमध्ये वृद्धाश्रम आणि नोकरदार महिलांसाठी वसतिगृह बांधण्याची योजना आहे. म्हाडाचा महाराष्ट्रातील हा सर्वात मोठा प्रकल्प अडचणीत आला आहे. यासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या ठाण्यातील जागे संदर्भात मोठा वाद निर्माण झाला आहे. यामुळे म्हाडाला या प्रकल्पासाठी नव्या जागेचा शोध घ्याला लागणार आहे.
म्हाडाच्या कोकण मंडळाच्या माध्यमातून वृद्धाश्रम आणि नोकरदार महिलांसाठी वसतिगृह बांधले जाणाप आहे. सात मजली इमारती असणार आहेत. ठाण्यातील माजीवाडा येथे कोकण मंडळाने निश्चित केले होती. मात्र, ही जागा ठाण्याच्या समूह पुनर्विकास प्रकल्पात गेल्याने आता हे दोन्ही प्रकल्प अडचणीत आले आहेत.
दरम्यान, या प्रकल्पांची जागा समूह पुनर्विकासाच्या आराखड्यातून वगळावी, अशी मागणी कोकण मंडळाने ठाणे महानगरपालिकेला केली आहे. ही मागणी मान्य झाली नाही तर कोकण मंडळाला दुसरी जागा शोधावी लागणार असून त्यासाठी वेळ लागल्यास प्रकल्पास विलंब होणार आहे.
समूह पुनर्विकासातून वगळावी, अशी मागणी कोकण मंडळाने पालिकेकडे केली असून यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. यास कोकण मंडळाच्या मुख्य अधिकारी रेवती गायकर यांनी दुजोरा दिला आहे. ही मागणी मान्य झाली नाही तर या दोन्ही प्रकल्पासाठी दुसरी जागा शोधावी लागणार असल्याची माहिती कोकण मंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. निमित्ताने एमएमआरमध्ये येणाऱ्या महिला, विद्यार्थ्यांची संख्या प्रचंड वाढेल. ही बाब लक्षात घेऊन नोकरदार महिला, विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह बांधण्यासह ज्येष्ठांसाठी वृद्धाश्रम बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई व ठाण्यात पहिल्या टप्प्यात वृद्धाश्रम, महिला वसतिगृह बांधण्याची कार्यवाही सुरू आहे. कोकण मंडळाने माजीवाडा येथील विवेकानंद नगर अभिन्यासातील जागेवर प्रल्पासाठी नियोजन केले आहे.
