Marathi News
म्हाडाचा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा प्रकल्प अडचणीत; ठाण्यातील जागे संदर्भात मोठा वाद

म्हाडाचा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा प्रकल्प अडचणीत आला आहे. ठाण्यात म्हाडाच्या माध्यमातून हे प्रकल्प राबवले जाणार आहेत. 

वनिता कांबळे | Updated: Oct 18, 2025, 04:30 PM IST
म्हाडाचा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा प्रकल्प अडचणीत; ठाण्यातील जागे संदर्भात मोठा वाद

Mhada Thane Project :  मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) ग्रोथ हब प्रकल्पाअंतर्गत म्हाडाकडून एमएमआरमध्ये वृद्धाश्रम आणि नोकरदार महिलांसाठी वसतिगृह बांधण्याची योजना आहे.  म्हाडाचा महाराष्ट्रातील हा सर्वात मोठा प्रकल्प अडचणीत आला आहे.  यासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या ठाण्यातील जागे संदर्भात मोठा वाद निर्माण झाला आहे.  यामुळे म्हाडाला या प्रकल्पासाठी नव्या जागेचा शोध घ्याला लागणार आहे. 

म्हाडाच्या कोकण मंडळाच्या माध्यमातून वृद्धाश्रम आणि  नोकरदार महिलांसाठी वसतिगृह बांधले जाणाप आहे. सात मजली इमारती असणार आहेत. ठाण्यातील माजीवाडा येथे  कोकण मंडळाने निश्चित केले होती. मात्र, ही जागा ठाण्याच्या समूह पुनर्विकास प्रकल्पात गेल्याने आता हे दोन्ही प्रकल्प अडचणीत आले आहेत. 

दरम्यान, या प्रकल्पांची जागा समूह पुनर्विकासाच्या आराखड्यातून वगळावी, अशी मागणी कोकण मंडळाने ठाणे महानगरपालिकेला केली आहे. ही मागणी मान्य झाली नाही तर कोकण मंडळाला दुसरी जागा शोधावी लागणार असून त्यासाठी वेळ लागल्यास प्रकल्पास विलंब होणार आहे.

समूह पुनर्विकासातून वगळावी, अशी मागणी कोकण मंडळाने पालिकेकडे केली असून यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. यास कोकण मंडळाच्या मुख्य अधिकारी रेवती गायकर यांनी दुजोरा दिला आहे. ही मागणी मान्य झाली नाही तर या दोन्ही प्रकल्पासाठी दुसरी जागा शोधावी लागणार असल्याची माहिती कोकण मंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. निमित्ताने एमएमआरमध्ये येणाऱ्या महिला, विद्यार्थ्यांची संख्या प्रचंड वाढेल. ही बाब लक्षात घेऊन नोकरदार महिला, विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह बांधण्यासह ज्येष्ठांसाठी वृद्धाश्रम बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई व ठाण्यात पहिल्या टप्प्यात वृद्धाश्रम, महिला वसतिगृह बांधण्याची कार्यवाही सुरू आहे. कोकण मंडळाने माजीवाडा येथील विवेकानंद नगर अभिन्यासातील जागेवर प्रल्पासाठी नियोजन केले आहे.

FAQ

1 म्हाडा ठाणे प्रकल्प म्हणजे काय?
मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) ग्रोथ हब प्रकल्पांतर्गत म्हाडाकडून एमएमआरमध्ये वृद्धांसाठी वृद्धाश्रम आणि नोकरदार महिलांसाठी वसतिगृह बांधण्याची योजना आहे. हा म्हाडाचा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा प्रकल्प आहे.

2 या प्रकल्पात कोणत्या सुविधा बांधल्या जाणार आहेत?
वृद्धांसाठी वृद्धाश्रम आणि नोकरदार महिलांसाठी वसतिगृह बांधले जाणार आहे. हे दोन्ही प्रकल्प सात मजली इमारती असतील आणि म्हाडाच्या कोकण मंडळाच्या माध्यमातून राबवले जाणार आहेत.

3 प्रकल्पासाठी जागा कोठे निश्चित केली होती?
ठाणे जिल्ह्यातील माजीवाडा येथील विवेकानंद नगर अभिन्यासातील जागेवर प्रकल्पासाठी नियोजन केले होते.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
MHADA biggest project in Maharashtra is in troubleBig controversy regarding space in Thane for women's hostel and old age homemhada women's hostel and old age homeम्हाडामहिला हॉस्टेल

