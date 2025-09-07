English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मुंबईत मोक्याच्या ठिकाणी म्हाडा बांधतेय 19 मजली इमारत; तब्बल 144 घरे, लोकेशन एकदा पाहाच,..

Mhada Lottery 2025: चेंबूरच्या टिळकनगरमध्ये म्हाडाची नवीन 144 घरे बांधण्यात येणार आहेत. त्यामुळं मुंबईकरांना परवडणाऱ्या दरात घरे मिळणार आहेत.   

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 7, 2025, 10:19 AM IST
मुंबईत मोक्याच्या ठिकाणी म्हाडा बांधतेय 19 मजली इमारत; तब्बल 144 घरे, लोकेशन एकदा पाहाच,..
MHADA developing 144 homes for EWS in Tilak Nagar Chembur

Mhada Lottery 2025: मुंबईत हक्काचं घर असावं असं प्रत्येकाचं स्वप्न असतं. मात्र घरांच्या किंमती गगनाला भिडल्या आहेत. अशातच अनेकांना म्हाडाच्या घरांबाबत अनेकांना आशा असते. म्हाडाच्या घरांची लॉटरी कधी निघणार असे अनेकांचे प्रश्न असतात. मात्र म्हाडाने सर्वसामान्यांसाठी एक दिलासादायक माहिती समोर आली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने चेंबूरमधील टिळकनगर येथे नवीन 144 घरे बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. 19 मजली इमारतीत ही घरे असणार असून या इमारतीचे भूमिपूजन गुरुवारी झाले. या इमारतीत अल्प गटासाठी 74, तर मध्यम गटासाठी 70 घरे असणार आहे. भूमिपूजनानंतर घरांच्या बांधकामाला सुरुवात करून अडीच ते तीन वर्षांत घरांचे बांधकाम पूर्ण करण्याचे मुंबई मंडळाचे नियोजन आहे. त्यामुळे म्हाडाच्या माध्यमातून चेंबूरमध्ये हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्याची संधी इच्छुकांना येत्या काळात उपलब्ध होणार आहे.

टिळक नगर येथे मुंबई मंडळाचा 1147.90 चौरस मीटरचा एक मोकळा भूखंड आहे. दोन वर्षांपूर्वी मंडळाने म्हाडाने या भूखंडांवर परवडणाऱ्या घरांची योजना राबविण्यासाठी टर्न कि पद्धतीने हाल्को इन्फ्राप्रोजेक्टस या कंपनीला कंत्राट दिले होते. मुंबई मंडळाने पुढील कार्यवाही करून आता या भूखंडावरील घरांच्या कामाला सुरुवात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गुरुवारी या प्रकल्पाचे भूमिपूजन म्हाडा प्राधिकरणाचे मुख्य अभियंता-2 महेश जेसवानी, उपमुख्य अभियंता (पूर्व), मुंबई मंडळ, अनिल अंकलगी यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे. 

या प्रकल्पाच्या प्रस्तावानुसार 19 मजली इमारतींमध्ये अल्प गटासाठी 44.60 चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या 74, तर मध्यम गटासाठी 59.60 चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या 70 घरांचा समावेश असणार आहे. या इमारतीत 5 दुकानांचाही समावेश असणार आहे. तर 165 चौरस फुटांचे सोसायटी कार्यालय, 670 चौरस फुटांची व्यायामशाळा, सौर ऊर्जा, उद्यान आदी सुविधांचाही या प्रकल्पात समावेश असणार आहे. तर या इमारतीत वाहनतळाचीही सुविधा असणार असून येथे 38 वाहने उभी करता येणार आहेत.

टिळकनगरमधील १४४ घरांच्या कामाला आता सुरुवात होणार आहे. कामाला सुरुवात झाल्यापासून अडीच ते तीन वर्षाच्या कालावधीत ही घरे पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. या घरांसाठी 2026 मध्ये सोडत काढली जाण्याची शक्यता आहे. चालू बांधकाम प्रकल्पातील घरांसाठी सोडत काढण्याचे धोरण म्हाडा प्राधिकरणाने स्वीकारले आहे. त्यामुळे या घरांसाठी आधीच सोडत काढून सोडतीनंतरची प्रक्रिया पूर्ण करून घेण्यात येणार असून घरांचे काम पूर्ण झाल्यानंतर निवासी दाखला मिळवून घरांचा ताबा देण्याचे म्हाडा प्राधिकरणाचे नियोजन आहे.

FAQ

1) म्हाडा लॉटरी 2025 अंतर्गत टिळकनगर, चेंबूर येथील प्रकल्प काय आहे?

म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने चेंबूरमधील टिळकनगर येथे 144 परवडणारी घरे बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही घरे 19 मजली इमारतीत असणार असून यामध्ये अल्प उत्पन्न गट (LIG) आणि मध्यम उत्पन्न गट (MIG) साठी घरे समाविष्ट आहेत.

2) टिळकनगर येथील इमारतीत किती घरे असणार आहेत?

या प्रकल्पात एकूण 144 घरे असणार आहेत. यात 74 घरे अल्प उत्पन्न गटासाठी (LIG) आणि 70 घरे मध्यम उत्पन्न गटासाठी (MIG) असतील.

3) घरांचे क्षेत्रफळ किती असेल?  

अल्प उत्पन्न गट (LIG) साठी: 44.60 चौरस मीटर  
मध्यम उत्पन्न गट (MIG) साठी: 59.60 चौरस मीटर

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
MHADA 2025mhada lottery 2025म्हाडा 2025म्हाडा लॉटरीम्हाडा चेंबूर लॉटरी

इतर बातम्या

'वयाचा थोडा विचार करा...' आशा भोसलेंवर मोहम्मद रफ...

मनोरंजन