मुंबईतील सर्वात मोठा रिडेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट, 230 चौरस फुटांच्या घरात राहणाऱ्यांना1,600 चौरस फुटाचे घर मिळणार; म्हाडाची पहिली टाऊनशिप

Motilal Nagar Redevelopment Project : मुंबईत मोठ्या प्रमाणात पुनर्विकास प्रकल्प सुरु आहेत. मुंबई शहर झोपडपट्टी मुक्त करण्याच्या अनुषंगाने हे प्रकल्प राबवले जात आहेत. यासह जुन्या जाळी आणि इमारतींचा देखील पुनर्विकास केला जात आहे. महाराष्ट्र गृहनिर्माण क्षेत्र विकास प्राधिकरण अर्थात म्हाडाने पुनर्विकासासह आता मुंबईत नव्या टाऊनशीप उभारण्याचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. म्हाडाने आपल्या पहिल्या टाऊनशिप गृहनिर्माण प्रकल्पाचा मास्टर प्लॅन तयार केला आहे. गोरेगावच्या मोतीलाल नगरमध्ये पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत 230 चौरस फुटांच्या घरात राहणाऱ्या कुटुंबांना 1,600 चौरस फुटाचे घरे मिळणार आहे.
मोतीलाल नगरच्या पुनर्विकासाची योजना म्हाडाने जाहीर केली आहे. लवकरच या प्रकल्पाची माहिती सार्वजनिक केली जाणार आहे. गोरेगावच्या मोतीलाल नगरमधील 143 एकर जागेवर ही टाऊनशीप उभारली जाणार आहे. लहान प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या म्हाडाने आता मुंबईत मोठे, आधुनिक प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हाडाचा पहिला टाऊनशिप प्रकल्प गोरेगावच्या मोतीलाल नगरमध्ये सुरू होणार आहे. या पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत, सध्या 230 चौरस फुटांच्या घरात राहणाऱ्या कुटुंबांना 1,600 चौरस फुटांची घरे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. म्हाडा आता केवळ परवडणारी घरे देण्यापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. तर, खाजगी विकासकाप्रमाणे आधुनिक, पूर्णपणे सुसज्ज घरे उलपब्ध करुन देणार आहे.
मोतीलाल पुनर्विकास प्रकल्प हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. मागील काही वर्षांत म्हाडाने धोरणांमध्ये एक मोठा आणि मूलभूत बदल केला आहे. आता, म्हाडा सोसायट्यांच्या लहान-मोठ्या पुनर्विकासाच्या पलीकडे जाऊन मोठ्या, एकात्मिक लेआउट्सच्या पुनर्विकासावर काम करत आहे. मोतीलाल नगरसोबतच, एसव्हीपी नगर, जीटीबी नगर, अभ्युदय नगर, कामाठीपुरा, आदर्श नगर आणि आराम नगर यांसारख्या प्रमुख वसाहतींच्या सर्वांगीण विकासाचे काम सुरू आहे.
या प्रकल्पांमध्ये नागरिकांना केवळ निवासस्थानच नव्हे, तर सुधारित क्रीडांगणे, सामाजिक-सांस्कृतिक केंद्रे आणि आधुनिक व्यावसायिक केंद्रे यांसारख्या इतर सुविधाही उपलब्ध होतील. उपराष्ट्रपतींच्या म्हणण्यानुसार, हे प्रकल्प सी अँड डीए (C&DA) मॉडेल अंतर्गत बांधले जातील.
या प्रोजेक्टचे काम इतर सक्षम संस्थांमार्फत हाताळले जाणार आहे. मात्र, या प्रकल्पाची संपूर्ण मालकी आणि नियंत्रण म्हाडाकडेच राहणार आहे. एक संस्था म्हणून, प्रकल्पाची गुणवत्ता आणि वेळेवर पूर्तता सुनिश्चित करण्याची जबाबदारीही म्हाडाची असेल. यामुळे भविष्यात आता मुंबईत खाजगी बिल्डरच्या बरोबरीने म्हाडा देखील अलिशान घरं विकणार आहे.