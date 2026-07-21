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Good News! म्हाडा काढणार 5 हजार घरांसाठी बंपर लॉटरी, कुठं असतील ही घरे? Location पाहाच

म्हाडा लवकरच पाच हजार घरांसाठी लॉटरी काढणार आहे. त्यामुळं नागरिकांचे स्वस्तात घर खरेदीचे स्वप्न आता सत्यात उतारणार आहे. लवकरच लॉटरीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. कुठं असतील ही घरे, जाणून घ्या! 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 21, 2026, 08:21 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 08:21 AM IST
Good News! म्हाडा काढणार 5 हजार घरांसाठी बंपर लॉटरी, कुठं असतील ही घरे? Location पाहाच
Image Credit: MHADA Konkan Board bumper lottery of five thousand houses on these location

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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