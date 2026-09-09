/ठाणे, नवीमुंबईत घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी खुशखबर! म्हाडाच्या 1 हजार घरांसाठी दसऱ्याला निघणार जाहिरात

Mhada Lottery Thane 2026 : जवळपास वर्षभराच्या प्रतीक्षेनंतर म्हाडाच्या कोकण मंडळातर्फे ठाणे, कल्याण, वसई-विरार आणि नवी मुंबईतील म्हाडाच्या घरांची लॉटरी निघणार आहे. येत्या काही दिवसातच एक हजार घरांसाठी दसऱ्याच्या मुहूर्तावर जाहिरात येणार असून दिवाळीला लॉटरी निघणार आहे. या लॉटरीतील बहुतेक घरे 20 टक्के सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेतील असणार आहेत. या योजनेतील घरांचा समावेश असलेली ही शेवटची लॉटरी असणार आहे. त्यामुळे खासगी बिल्डरांच्या प्रकल्पात कमी किंमतीत हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्याची सुवर्णसंधी आहे.
सर्वसामान्यांचे हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी दिवाळीदरम्यान सात ते आठ हजार घरांची लॉटरी काढण्याचे म्हाडाच्या कोकण मंडळाचे नियोजन होते. यात 20 टक्के योजनेतील जवळपास पाच हजार घरांचा समावेश करण्यात येणार होता. मात्र नुकतीच नगरविकास विभागाने 20 टक्के सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेतील घरांबाबत अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे.
संबंधित अधिसूचनेनुसार योजनेतील घरांचे वाटप करण्याचे अधिकार यापुढे म्हाडाऐवजी संबंधित महापालिकांकडे देण्यात आले आहे. त्यामुळे 12 ऑगस्टपूर्वी म्हाडाला 20 टक्के योजनेतील जी घरे उपलब्ध झाली त्या घरांचाच आगामी लॉटरीत समावेश करण्यात येणार आहे.
20 ते 25 लाखांदरम्यान किंमती आगामी सोडतीत अत्यल्प, अल्प आणि मध्यम उत्पन्न गटातील घरांचा समावेश असणार आहे. या घरांच्या किमती 20 ते 25 लाख रुपयांपर्यंत असतील, अशी माहिती म्हाडाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. कोकण मंडळाच्या गेल्या वर्षी झालेल्या 5285 घरांच्या सोडतीत 20 टक्के योजनेतील 565 घरांचा समावेश होता. 565 घरांसाठी तब्बल 1 लाख 15 हजारांहून अर्ज प्राप्त झाले होते. सर्वाधिक प्रतिसाद नवी मुंबईतील घरांना मिळाला होता.
म्हाडाच्या मुंबई मंडळातर्फे मार्च 2027 दरम्यान मुंबईतील घरांसाठी लॉटरी काढण्यात येणार असल्याचं म्हाडाच्या मुंबई मंडळाचे मुख्याधिकारी मिलिंद बोरीकर यांनी एका माध्यमाला मुलाखत देताना सांगितलं. यावेळी ते म्हणाले की, मागच्या महिन्यात काढलेल्या लॉटरीत फक्त अडीच हजार घर होती आणि त्यासाठी जवळपास 75 हजार अर्ज आले होते. सामान्यमाणसांकडून म्हाडाच्या घरांना मोठी मागणी असल्याचे यातून दिसते. तेव्हा हा प्रतिसाद पाहता पुढील वर्षी मार्चपर्यंत आम्ही जवळपास 3 ते 4 हजार घरांची लॉटरी मुंबई म्हाडा तर्फे काढू.