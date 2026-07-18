/मुंबईकरांचे घराचे स्वप्न साकार होणार! 2,640 घरांची लॉटरी कधी जाहीर होणार? समोर आली मोठी अपडेट

म्हाडाच्या मुंबईतील घरांची लॉटरी कधी जाहीर होणार? याकडे सर्वांचेच लक्ष लागून राहिले आहे. हजारो अर्जदार कित्येक महिन्यांपासून लॉटरीची अतुरतेने वाट पाहत आहेत. अर्जदारांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. लवकरच अर्जदारांची प्रतीक्षा संपणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, म्हाडा पुढच्या आठवड्यात घरांच्या लॉटरीची तारीख जाहीर करु शकते. म्हाडाने 30 मार्चला 2 हजार 640 घरांसाठी लॉटरी जाहीर केली होती. सुरुवातीला 15 मे आणि नंतर 5 जूनला ही लॉटरी निघणार होती. पण घरांच्या किंमती आणि आचारसंहितेमुळं लॉटरीला मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र आजा जुलै संपत आला तरीही लॉटरीची तारीख जाहिर करण्यात आलेली नाही.
पुढील आठवड्यात लॉटरीची तारीख जाहिर केली जाऊ शकते. लवकरच सर्वसामान्यांचे घराचे स्वप्न साकार होणार आहे. यंदा म्हाडाने 2 हजार 640 घरांसाठी लॉटरी काढली होती. यात अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी 145, अल्प उत्पन्न गटासाठी 858 घरे, मध्यम उत्पन्न गटासाठी 798 घर तर उच्च उत्पन्न गटासाठी 839 घरे उपलब्ध आहेत.
दरम्यान, गोरेगाव पश्चिमयेथील पंतप्रधान आवास योजनेतील घरांना सर्वाधिक पसंती मिळाली आहे. येथील 13 घरांसाठी 17,755 अर्ज आले आहेत. म्हणजेच एका घरासाठी 1,365 लोकांचे अर्ज आले आहेत. या घरांची किंमत 32 लाख 36 हजार रुपये आहेत. तर, सर्वात स्वस्त घरे मानखुर्द येथे 29 लाख 37 हजार रुपयांचे घर असून या 4 घरांसाठी 48 अर्ज आले आहेत. तर सर्वात महागडे घर ताडदेवच्या क्रिसेंट टॉवरमध्ये 6 कोटी 82 लाख रुपयांचे घर असून 2 घरांसाठी 21 अर्ज आले आहेत.
म्हाडाच्या पुणे मंडळाच्या प्रखत्यारितील विविध साहतींमधील 295 सदनिकांची प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य' या त्त्वावर विक्री करण्याचा निर्णय पंडळाने घेतला आहे. त्यानुसार 4 पासून ऑनलाइन पद्धतीने परविक्रीस सुरुवात होणार होती. रात्र तांत्रिक अडचणींमुळे दोनदा या गोजनेतील घरविक्री लांबणीवर डिली. आता ही घरविक्री पुणे मंडळातील 4 हजार घरांच्या रोडतीनंतरच प्रथम प्राधान्य रोजनेअंतर्गत 295 घरांची विक्री करण्याचा निर्णय पुणे मंडळाने नेतला आहे.