Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /मुंबईकरांचे घराचे स्वप्न साकार होणार! 2,640 घरांची लॉटरी कधी जाहीर होणार? समोर आली मोठी अपडेट

मुंबईकरांचे घराचे स्वप्न साकार होणार! 2,640 घरांची लॉटरी कधी जाहीर होणार? समोर आली मोठी अपडेट

मुंबई मंडळाच्या घरांच्या म्हाडा लॉटरीच्या सोडतीची तयारी पूर्ण झाली असून सोडतीच्या तारीख आणि वेळेकडे हजारो अर्जदारांचे लक्ष लागले आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 18, 2026, 10:56 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 10:56 AM IST
मुंबईकरांचे घराचे स्वप्न साकार होणार! 2,640 घरांची लॉटरी कधी जाहीर होणार? समोर आली मोठी अपडेट
Image Credit: MHADA lottery 2026 2640 Mhada Homes Draw scheduled for next week of july

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
सलमाननंतर लॉरेन्स बिश्नोई गँगची नजर आमिर खानवर? अभिनेत्याला मिळालेल्या व्हायरल पोस्टमुळे खळबळ
amir khan30 min ago
2
egg51 min ago
3
LPG Cylinder Price56 min ago
4
marriage1 hr ago
5
Petrol Diesel Price Today1 hr ago