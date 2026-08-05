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मुंबईकरांसाठी मोठी बातमी! म्हाडाच्या 2,640 घरांच्या लॉटरीचा मुहूर्त ठरला, 6 ऑगस्टला पूर्ण होणारे हजारो अर्जदारांचे स्वप्न


म्हाडाच्या मुंबईतील घरांचे स्वप्न पाहणाऱ्या 75 हजारांहून अधिक अर्जदारांसाठी खुशखबर आहे. मुंबई मंडळाच्या 2,640  घरांची लॉटरी 6 ऑगस्टला 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 05, 2026, 08:34 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 08:35 AM IST
मुंबईकरांसाठी मोठी बातमी! म्हाडाच्या 2,640 घरांच्या लॉटरीचा मुहूर्त ठरला, 6 ऑगस्टला पूर्ण होणारे हजारो अर्जदारांचे स्वप्न
Image Credit: Mhada Mumbai Lottery 2026

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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