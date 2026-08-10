म्हाडाचे 52 लाखाचे घर 44 लाखांत मिळणार; ठाण्यातील 434 घरांच्या लॉटरीत मोठा बदल

ठाणे म्हाडा लॉटरी : म्हाडाचे 52 लाखाचे घर 44 लाखांत मिळणार आहे. ठाण्यातील चितळसर मानपाडा येथील गृहप्रकल्पातील घरांच्या किमती 2020-21 च्या रेडी रेकनर दरानुसार करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. याबाबत यापूर्वी काढलेल्या सोडतीतील 434 विजेत्या लाभार्थ्यांना कायम ठेवत उर्वरित घरासाठी नव्या दराने सोडत काढावी,असे निर्देश या बैठकीत देण्यात आले.
चितळसर मानपाडा येथील म्हाडाने विकसित केलेल्या गृहप्रकल्पातील 1173 प्राप्त घरांपैकी 938 घरांची सोडत 14 जुलै 2025 रोजी काढली. या सोडतीमध्ये 2025-26 च्या रेडी रेक्नर दराने घरांच्या किंमती आकारण्याचा निर्णय घेतल्याने याबाबत म्हाडा कार्यालयाला प्राप्त झालेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने आज दूरदृश्यप्रणालीच्या माध्यमातून झाली. या बैठकीला म्हाडाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजीव जयस्वाल, कोकण म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल राठोड आणि म्हाडाचे इतर प्रमुख अधिकारी आणि कर्मचारी तसेच याबाबत तक्रार दाखल करणाऱ्या नागरिकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
यात प्रामुख्याने या घरांना 2020-21 साली अंशतः भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाल्याने या घरांच्या किमती तेव्हा 10 हजार रुपये प्रति चौरस फुटांच्या दराने म्हणजे 44 लाख रुपये निश्चित करण्यात आली होती. मात्र त्याला पूर्ण भोगवटा प्रमाणपत्र 2025-26 साली मिळाल्याने उर्वरित घरांची किंमत 51 आणि 52 लाखापर्यंत वाढवण्यात आली. त्यामुळे एकाच इमारतीत राहणाऱ्या दोन सदनिकाधारकांकडून सारख्याच जागेच्या सदनिकेसाठी वेगवेगळे दर आकारले जात असल्याने या दरामध्ये सुसूत्रता आणण्याची मागणी सदनिकाधारकांनी केली.
एकाच इमारतीत सारख्याच क्षेत्रफळाच्या घरांच्या वेगवेगळ्या किमती आकारण्यापेक्षा सरसकट 2020-21 चा रेडी रेकनर दर ग्राह्य धरून किंमत करून आकारण्यात यावी असे निर्देश उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी म्हाडाचे व्यवस्थापकीय संचालकांना दिले. यासोबतच या गृह प्रकल्पातील सोडतीमध्ये ज्या 434 लाभार्थ्यांनी आपली स्वीकृती पत्रे म्हाडाकडे जमा केली आहेत त्यांना दिलासा द्यावा, तर उर्वरित घरांसाठी नवीन दरानुसार नव्याने लॉटरी काढण्यात यावी असे निर्देश उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी या बैठकीत दिले. त्यामुळे आता या गृहप्रकल्पातील घरांची नव्याने सोडत होणार असून 2020-21 च्या रेडी रेकनर दराप्रमाणे म्हणजे 44 ते 46 लाखात या सदनिका नागरिकांना उपलब्ध होणार आहेत.