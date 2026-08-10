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म्हाडाचे 52 लाखाचे घर 44 लाखांत मिळणार; ठाण्यातील 434 घरांच्या लॉटरीत मोठा बदल

ठाण्यातील म्हाडाच्या चितळसर-मानपाडा येथील घरांच्या किंमती कमी होणार आहेत.  434 विजेत्या लाभार्थ्यांना कायम ठेवत उर्वरित सदनिकांची नव्याने सोडत काढली जाणार आहे.  2020-21 च्या रेडी रेकनर दरानुसार म्हाडाच्या घरांच्या किमती कमी करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 10, 2026, 08:12 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 08:12 PM IST
म्हाडाचे 52 लाखाचे घर 44 लाखांत मिळणार; ठाण्यातील 434 घरांच्या लॉटरीत मोठा बदल

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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