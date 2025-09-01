English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

म्हाडाचे स्वस्तातले घर पडले 1.46 कोटींना; तुम्ही तर ही चूक करत नाही ना?

Mhada Lottery Scam: म्हाडाच्या घराची स्वप्न पाहणाऱ्या नागरिकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येतेय. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 1, 2025, 11:43 AM IST
म्हाडाचे स्वस्तातले घर पडले 1.46 कोटींना; तुम्ही तर ही चूक करत नाही ना?
Mhada Scam 7 home buyers in Mumbai loses Rs 18 crore in housing scam

Mhada Lottery Scam: मुंबईत घरांच्या किंमती अव्वाच्या सव्वा वाढल्या आहेत. त्यामुळं अनेकांना म्हाडाची घरे खुणावत असतात. म्हाडाच्या लॉटरीत घर न लागल्याने अनेक जण दुसरे पर्याय चाचपडतात. असाच एक धक्कादायक प्रकार मुंबईत उघडकीस आला आहे. म्हाडाचे घर स्वस्त दरात देण्याचे आमिष दाखवत गृहिणीसह आठ जणांची 1 कोटी 46 लाख 75 हजार रुपयांची फसवणूक झाली आहे. या प्रकरणी तिघांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. किरण बोडके, अशोक इंगोले आणि तुषार साटम असं या आरोपींचे नाव आहेत. 

Add Zee News as a Preferred Source

मालाड पश्चिमेला राहणाऱ्या तक्रारदार महिलेला घर खरेदी करायचे होते. त्याच इमारतीत राहणाऱ्या त्यांच्या पतीच्या मित्राने स्वस्तातले म्हाडाचे घर खरेदी करण्यासाठी राजू साटम नावाच्या व्यक्तीचे नाव सुचवले होते. त्यानुसार तक्रारदार महिलेने त्याची भेट घेतली. त्यावेळी त्याने मी म्हाडाचे फ्लॅट स्वस्तात मिळवून द्तो, अशी बतावणी केली. 

आरोपींनी गोरेगाव पश्चिमेच्या पहाडी परिसरातील ई विंगमधील फ्लॅट क्रमांक 708 दाखवला आणि अश्रय चव्हाण या घरमालकाला 47 लाखांना तो विकायचा असल्याचे सांगितले. त्यांनी टोकन म्हणून 50 हजार रुपये आणि नंतर टप्प्याटप्याने एकूण 34 लाख रुपये तक्रारदार महिलेने दिले. मात्र इतके पैसे देऊनही आरोपींनी घराचा ताबा दिला नाही. 

या आरोपींनी अशाच पद्धतीने आणखी सात जणांची फसणूक करण्यात आल्याचे तक्रारदार महिलेला समजले. आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच आरोपींकडे पैशांचा तगादा लावला आहे. परंतु आरोपींनी त्यांना कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. तसंच त्यांचा फोन उचलणेही बंद केले.  

1. म्हाडा लॉटरी घोटाळा म्हणजे काय?

म्हाडा लॉटरी घोटाळा हा असा प्रकार आहे ज्यात काही व्यक्ती स्वस्तात म्हाडाचे घर देण्याचे आमिष दाखवून लोकांची आर्थिक फसवणूक करतात. मुंबईतील एका प्रकरणात, गृहिणीसह आठ जणांची 1 कोटी 46 लाख 75 हजार रुपयांची फसवणूक झाली आहे.

2. या घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी कोण आहेत?

या प्रकरणात किरण बोडके, अशोक इंगोले आणि तुषार साटम या तिघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

3. हा घोटाळा कसा घडला?

तक्रारदार महिलेला स्वस्तात म्हाडाचे घर मिळवून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. आरोपींनी गोरेगाव पश्चिमेच्या पहाडी परिसरातील ई विंगमधील फ्लॅट क्रमांक 708 दाखवला आणि तो 47 लाखांना विक्रीसाठी असल्याचे सांगितले. महिलेनं टोकन म्हणून 50 हजार रुपये आणि टप्प्याटप्प्याने 34 लाख रुपये दिले, पण घराचा ताबा मिळाला नाही.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
MHADA ScamMumbai crime newsmumbai news todayMumbai Live Newsमुंबई ताज्या बातम्या

इतर बातम्या

मुंबईत विश्रांती; मात्र राज्याच्या 'या' भागात पाऊ...

महाराष्ट्र बातम्या