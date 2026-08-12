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म्हाडा बांधणार तब्बल 1400 घरे, किंमत फक्त 25 लाख; कुठे असतील ही परवडणारी घरे, लोकेशन पाहाच

म्हाडा मुंबई महानगर प्रदेशात तब्बल 1400 घरे बांधणार आहे. त्यामुळं हजारो नागरिकांचे स्वप्न साकार होणार आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 12, 2026, 12:11 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 12:37 PM IST
म्हाडा बांधणार तब्बल 1400 घरे, किंमत फक्त 25 लाख; कुठे असतील ही परवडणारी घरे, लोकेशन पाहाच
Image Credit: MHADA to build 1400 affordable houses (Photo: AI)

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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