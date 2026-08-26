/पुणे, मुंबईत घर मिळवण्यासाठी दलाल शोधण्याची गरज नाही; म्हाडा राज्यभरात भाड्याने घरे उपलब्ध करून देणार

म्हाडा : महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे सारख्या शहरांमध्ये हजारो लोक नोकरी तसेच व्यवसायाच्या निमित्ताने स्थलांतरित होत असतात. यामुळे पुणे, मुंबईत भाड्याने घर घ्यायचे असेल तर, आधी दलाल शोधावा लागतो. दलाल्याच्या माध्यमातून घर मिळवले जाते. यासाठी घर शोधणाऱ्यांना दलालांना ब्रोकरेज म्हणून मोठी रक्कम द्यावी लागते. आता मात्र, पुणे, मुंबईत घर मिळवण्यासाठी दलाल शोधण्याची गरज नाही.
पुणे, मुंबईसारख्या शहरांमध्ये दिवसेंदिवस भाड्याच्या घरांची मागणी वाढत आहे. महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण अर्थात म्हाडा राज्यभरात भाड्याने घरे उपलब्ध करून देणार आहे. परवडणाऱ्या दरात घराचे स्वप्न पूर्ण करणारे म्हाडा आता सर्वसामान्यांना त्यांच्या बजेट आणि पसंतीनुसार राज्यभरात भाड्याने घरेही उपलब्ध करून देणार आहे.
वेबसाईटच्या माध्यामतून म्हाडा नागरिकांना भाड्याने घरं उपलब्ध करुन देणार आहे. ना म्हाडा स्वतःचे रेंटल हाउसिंग पोर्टल लाँच करणार असून हे पोर्टल तयार करणार आहे. यासाठी या महिनाअखेरीस एजन्सीची नेमणूक करणार आहे. नववर्षाच्या सुरुवातीला हे पोर्टल सुरू होणार आहे.
केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार, मुंबईसह एमएमआरमध्ये ग्रोथ हब उभारले जाणार आहे. त्यामुळे भविष्यात भाड्याच्या घरांना मोठी मागणी असणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने म्हाडाच्या माध्यमातून रेंटल हाउसिंग पॉलिसी तयार केली असून मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून नो ब्रोकर, मॅजिकब्रिक्सच्या धर्तीवर म्हाडा स्वतःचे पोर्टल लाँच करणार आहे. म्हाडाच्या या पोर्टलमुळे घर भाड्याने घेण्यासाठी किंवा देण्यासाठी दलालांवर विसंबून राहण्याची गरज भासणार नाही. विशेष म्हणजे भाडे करारनामा, पोलीस व्हेरिफिकेशन यासारख्या सुविधाही या पोर्टलवर उपलब्ध असणार आहेत.