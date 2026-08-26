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पुणे, मुंबईत घर मिळवण्यासाठी दलाल शोधण्याची गरज नाही; म्हाडा राज्यभरात भाड्याने घरे उपलब्ध करून देणार

भाड्याने घर होणारी वणवण थांबणार आहे. पुणे, मुंबई सारख्या शहरांमध्ये म्हाडा घरं भाड्याने देणार आहे.  म्हाडाचे रेंटल हाउसिंग पोर्टल नववर्षात सुरु होणार आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 26, 2026, 04:21 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 04:25 PM IST
पुणे, मुंबईत घर मिळवण्यासाठी दलाल शोधण्याची गरज नाही; म्हाडा राज्यभरात भाड्याने घरे उपलब्ध करून देणार

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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