Marathi News
मराठा आंदोलनाला शिवसेनेच्या खासदाराचा विरोध

मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी मुंबईच्या आझाद मैदानात उपोषण केलं. यावेळी जरांगे यांना पाठिंबा देण्यासाठी राज्यभरातील लाखो मराठा बांधव मुंबईमध्ये धडकलेय.. जरांगे पाटलांच्या आंदोलना दरम्यान 5 दिवस दक्षिण मुंबई ठप्प झाल्याचं चित्र पाहायला मिळालं.. यावरूनच आता शिवसेना खासदार मिलिंद देवरा यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पत्र लिहित मुंबईतील आंदोलनाबाबत नियमावली निश्चित करण्याची मागणी केली आहे.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 4, 2025, 09:44 PM IST
ब्युरो रिपोर्ट, झी 24 तास : मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी मुंबईच्या आझाद मैदानात उपोषण केलं. यावेळी जरांगे यांना पाठिंबा देण्यासाठी राज्यभरातील लाखो मराठा बांधव मुंबईमध्ये धडकलेय.. जरांगे पाटलांच्या आंदोलना दरम्यान 5 दिवस दक्षिण मुंबई ठप्प झाल्याचं चित्र पाहायला मिळालं.. यावरूनच आता शिवसेना खासदार मिलिंद देवरा यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पत्र लिहित मुंबईतील आंदोलनाबाबत नियमावली निश्चित करण्याची मागणी केली आहे.

मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत जरांगे पाटलांच्या नेतृत्वात मोठं आंदोलन झालं.. यावेळी 5 हजारांची परवानगी असताना जवळपास लाखांच्या वर मराठा बांधव या आंदोलनात सहभागी झाले.  जरांगे पाटलांच्या आंदोलना दरम्यान 5 दिवस दक्षिण मुंबई ठप्प झाल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. यावरूनच आता शिवसेना खासदार मिलिंद देवरा यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पत्र लिहिलं आहे. या पत्रातून त्यांनी मुंबईतील आंदोलनांबाबत नियमावली निश्चित करण्याची मागणी केली आहे. जरांगेंच्या आंदोलनामुंळे मुंबई ठप्प झाली होती. प्रत्येकाला आंदोलनाचा अधिकार, पण काही नियम असावेत असं या पत्रात देवरा यांनी म्हटलंय..

मुंबईतील आंदोलनांबाबत नियमावली निश्चित करावी

मुंबई हे राज्याचं आणि देशाचं एक महत्त्वाचं आर्थिक आणि राजकीय केंद्र आहे. मंत्रालय, विधानभवन, पोलीस आयुक्तालय, नौदलाचं मुख्यालय तसंच अनेक महत्त्वाच्या बँका आणि कंपन्यांची कार्यालयं, शासकीय इमारती या भागात आहेत. आंदोलनांमुळे कामकाज थांबतं आणि सर्वांना त्रास होतो. आंदोलन करणं हा प्रत्येकाचा अधिकार असला, तरी त्यामुळे सामान्य नागरिकांना होणारा त्रास टाळणं महत्त्वाचं आहे. रस्ते बंद होणं, वाहतूक थांबणं अशा समस्यांमुळे सामान्य लोकांना कामावर जाणं किंवा दैनंदिन व्यवहार करणं कठीण होतं. त्यामुळे शहरातील सुव्यवस्था आणि कामकाज सुरळीत ठेवण्यासाठी ही आंदोलनं दक्षिण मुंबईच्या उच्च-सुरक्षा क्षेत्रातून हटवून शहराच्या इतर भागांत स्थलांतरित करावीत. यामुळे सर्वांचे हक्क जपले जातील आणि मुंबईचे कामकाज सुरळीत चालू राहील.

मिलिंद देवरांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रावरून ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी देवरांवर निशाणा साधला आहे. मुंबई मराठ्यांची आहे. त्यांना कुणी रोखू शकत नाही अस संजय राऊत यांनी म्हटलंय.. तर देवरांच्यां माध्यमातून एकनाथ शिंदेंनी गृहखात्यावर निशाणा साधल्याचंरोहितपवार.यांनी म्हटल आहे. 

 मिलिंद देवरा यांच्या या पत्रानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनीही संताप व्यक्त केलाय.. मराठा आंदोलकांनी कुणाला काडीचाही त्रास दिला नसल्याचं जरांगे पाटील यांनी म्हटल आहे. तर दुसरीकडे शिवसेना नेते आणि सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी या पत्रावरून स्वपक्षीय खासदार मिलिंद देवरा यांनाच सुनावल आहे. 

मुंबईतील मराठ्यांच्या आंदोलनावरून अनेक चर्चा झाल्या. पाच हजारांची परवानगी असताना लाखो मराठे मुंबईत आलेत. त्यांना मुंबईत का येऊ दिलं?  त्यांची सोय सरकारने का केली नाही? आंदोलकांची सोय करण्याची जबाबदारी कुणाची? असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले गेले.. त्यातच आता मिलिंद देवरा यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहित नियमावलीची मागणी केल्यानं विरोधकांनी देवरांचा समाचार घेतला आहे. 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
OBCmaratha reservationmilind deoraओबीसीमराठा आंदोलन

