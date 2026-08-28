/1 सप्टेंबरपासून सर्वसामान्यांना बसणार महागाईचा फटका, दुधाच्या दरात होणार 9 रुपयांची वाढ!

Milk prices : सण सुरु झाले आहेत, आता आणि देशात आनंदाचे वातावरण आहे. पण सणासुदीच्या दिवसांची सुरुवात झाल्याने सर्वसामान्य माणूसाला महागाईचा फटका बसणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार 1 सप्टेंबरपासून दुधाच्या दरात 9 रुपयांची वाढ केली जाणार आहे असे सांगितले जात आहे. त्यामुळे आता दुध खरेदी करताना ग्राहकांना जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत. एखाद्या वस्तूची किंवा सेवेची किंमत वाढली की मग घरातील खर्चाचे बजेट विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. दुधाच्या दरात झालेल्या या अचानक वाढीमागील कारणे आणि हे नवीन दर कोठे लागू होतील यासंदर्भात सविस्तर माहिती या लेखामध्ये वाचा.
मुंबई दूध उत्पादक संघटनेच्या (MMPA) बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार, ताज्या म्हशीच्या दुधाचा घाऊक दर आता प्रति लिटर 93 रुपयांवरून 102 रुपये होणार आहे. हा नवीन दर 1 सप्टेंबर 2026 पासून लागू होईल आणि 28 फेब्रुवारी 2027 पर्यंत अंमलात राहील. याचा अर्थ असा की, मुंबईकरांना पुढील सहा महिने वाढलेल्या दराने दूध खरेदी करावे लागेल, त्यानंतर दरांचा पुन्हा आढावा घेतला जाईल. संस्थेच्या 70 वर्षांच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी एकवेळची दरवाढ असल्याचे मानले जाते. यापूर्वीची दरवाढ फेब्रुवारी 2026 मध्ये झाली होती, जेव्हा घाऊक किंमत ९१ रुपयेवरून 93 रुपये करण्यात आली होती.
महाराष्ट्रात 1 सप्टेंबरपासून दूध 9 रुपयांनी महाग होणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र, ही घोषणा अचानक करण्यात आलेली नाही; राज्यातील दूध उत्पादक आणि प्रक्रिया करणारे कल्याण संघटनेने यापूर्वीच ११ ऑगस्ट 2026 पासून गाय आणि म्हैस या दोन्हींच्या दुधाच्या दरात 2 रुपयांची वाढ केली होती. आणि आता, आणखी 2 रुपयांची दरवाढ जाहीर करण्यात आली आहे.
अमूल आणि मदर डेअरीने 14 मे 2026 रोजी दुधाच्या दरामध्ये प्रति लिटर 2 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. राजस्थानमधील सारस, मध्य प्रदेशातील सांची आणि महाराष्ट्रातील गोकुळ यांसारख्या प्रादेशिक डेअरींनीही आपले दर वाढवले होते. जून 2026 मध्ये केरळच्या मिल्माने दुधाच्या दरात प्रति लिटर 4 रुपयांनी वाढ केली होती. ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यामध्ये 1 सप्टेंबरपासून 9 रुपयांची मोठी दरवाढ लागू केली जाणार आहे.
दुग्ध उत्पादकांच्या मते, जनावरांच्या खाद्याच्या आणि चाऱ्याच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाल्यामुळे त्यांनी हे पाऊल उचलले आहे. उत्पादकांच्या मते, तूर आणि चणा यांसारख्या जनावरांच्या खाद्यात वापरल्या जाणाऱ्या धान्यांच्या किमती सुमारे 25 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. याशिवाय, दुभत्या जनावरांच्या किमती आणि देखभालीचा खर्चही लक्षणीयरीत्या वाढल्याने उत्पादन खर्च वाढला आहे