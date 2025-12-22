English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
शरद पवारांच्या NCP ला खातंही उघडता न आलेल्या जिल्ह्यात MIM ची दमदार एंट्री, 16 नगरसेवक आले निवडून

विदर्भात एमआयएमनं दमदार एन्ट्री करत वाशिम जिल्ह्यातील कारंजा नगरपरिषदेत मोठा विजय मिळवला आहे. तब्बल 16 नगरसेवक निवडून आणत MIM नं भाजपला धक्का दिला आहे. त्यामुळे विदर्भात आता असदुद्दीन ओवैसींची एन्ट्री झाली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Dec 22, 2025, 11:03 PM IST
नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या निकालानंतर विदर्भात MIMनं दमदार एन्ट्री करत वाशिम जिल्ह्यातील कारंजा नगरपरिषदेसाठी अध्यक्षपदाच्या उमेदवारही निवडून आल्यात. कारंजा नगरपरिषदेसाठी MIMप्रदेश उपाध्यक्ष युसूफ पुंजानी यांच्या आई फरीदा बानो मोहम्मद शफी पुंजानी यांनी भाजपच्या उमेदवार निशा गोलेच्छा यांचा 117 मतांनी पराभव केला आहे. तर कारंजा नगरपरिषदेत एमआयएमनं 16 नगरसेवक निवडून आणत स्पष्ट बहुमत मिळवलं आहे. त्यामुळं भाजपच्या आमदार सई डहाके यांच्यासाठी हा मोठा राजकीय धक्का मानला जात आहे. 

या नगरपरिषदेत भाजपला केवळ13 जागांवर समाधान मानावं लागलं. तर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला एक आणि अपक्षाला एक जागा मिळाली आहे. याशिवाय वाशिम नगरपरिषदेतही एमआयएमचे 2 नगरसेवक विजयी झालेत. त्यामुळं पश्चिम विदर्भातील स्थानिक राजकारणात एमआयएमचं वजन वाढल्याचं स्पष्ट झालं आहे. सध्या एमआयएमचे प्रदेश उपाध्यक्ष असलेले युसुफ पुंजांनी हे याआधी अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्षही होते. विधानसभेची उमेदवारी न मिळाल्यानं त्यांनी एमआयएममध्ये प्रवेश करत निवडणूक लढवली होती. त्यावेळी त्यांचा पराभव झाला होता. आता या पराभवाचा वचपा काढत पुंजानी यांनी आपल्या आईला नगराध्यक्षपदी निवडून आणलं आहे. 

कारंजा नगरपरिषद निकाल

*नगराध्यक्ष : फरीदा बानो मोहम्मद शफी पुंजानी (एमआयएम)

पक्षनिहाय नगरसेवक संख्या :
एमआयएम – 16
भाजपा – 13
राष्ट्रवादी (अप) – 1
अपक्ष :1

राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षाला या ठिकाणी फक्त 6 जागांवर विजय मिळवता आला आहे. जिल्ह्यात आठ जागेवर अपक्षांनी मजल मारली आहे. मात्र शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला या ठिकाणी साधं खातंही उघडता आलं नाही. तर भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही MIMचं यश कबूल केलं आहे. 

तर वाशिम जिल्ह्यात भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. वाशिम जिल्ह्यात भाजपचे 50 नगरसेवक आणि 2 नगराध्यक्ष निवडून आले असून ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी कामगिरी असल्याचं जिल्हाध्यक्ष पुरुषोत्तम चितलांगे यांनी म्हटलं आहे. 

कारंजामध्ये एमआयएमनं जोरदार एन्ट्री केली आहे. नगरपरिषदेत तब्बल 16 नगरसेवक निवडून आणत एमआयएमनं झेंडा फडकवला आहे. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

