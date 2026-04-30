MIM ला मोठा धक्का! 'त्या' नगरसेविकेचं जात प्रमाणपत्र रद्द; खोटी कागदपत्रं दिल्याचं सिद्ध, सर्व पैसे वसूल करणार

Big Blow to MIM: मुंबई महापालिकेत 8 नगरसेवक निवडून आणत सर्वांचं लक्ष वेधून घेणाऱ्या एमआयएम पक्षाला मोठा धक्का बसला आहे. याचं कारण पक्षाच्या नगरसेवकांची संख्या एकाने कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. समितीने एका नगरसेवकाचं जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवलं आहे. रोशन शेख असं या नगरसेवकाचं नाव आहे. 2026 च्या मुंबई महापालिका निवडणुकीत एमआयएमच्या तिकिटावर मानखुर्द-शिवाजीनगरमधील प्रभाग क्रमांक 138 मधून निवडून आल्या होत्या. समितीने त्यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयाविरोधात पक्ष आता कोर्टात धाव घेणार आहे.
एमआयएमचे मुंबई महापालिकेत 8 नगरसेवक आहेत. मानखुर्द-शिवाजीनगर प्रभाग क्रमांक 138 मधून रोशन इरफान शेख निवडून आल्या होत्या. 138 हा प्रभाग हा 'इतर मागासवर्गीय' (ओबीसी) प्रवर्गासाठी राखीव होता. निकाल लागल्यानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर राहिलेले समाजवादी पक्षाचे उमेदवार महफूज आझमी यांनी रोशन शेख यांच्या जात प्रमाणपत्राला आव्हान दिलं होतं. परभणी येथील जिल्हा जात प्रमाणपत्र समितीकडे पडताळणीसाठी ते वर्ग करण्यात आलं होतं. यानंतर जात प्रमाणपत्र समितीने ते अवैध ठरवलं.
समितीने तपासणी केली असता, रोशन शेख यांनी सादर केलेली कागदपत्रं बनावट असल्याचं आढळून आलं. यानंतर त्यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा आदेश देण्यात आला. इतकंच नाही तर त्यांनी नातेवाईक म्हणून ज्या व्यक्तीचा उल्लेख केला होता, त्यांच्याशी प्रत्यक्षात कोणतेही संबंध नसल्याचं उघड झालं आहे. समितीसमोर संबंधित व्यक्तीची साक्ष घेण्यात आली. यावेळी त्यांनी आपल्या कागदपत्रांचा गैरवापर झाल्याचं सांगितलं.
समितीने रोशन शेख यांचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश होऊ शकत नसल्याचा निष्कर्ष काढत त्यांचं जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा आदेश दिला आहे. हे जात प्रमाणपत्र अवैध घोषित करताना ते तात्काळ प्रभावाने रद्द करण्यास सांगण्यात आलं आहे.
जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवल्यानंतर रोशन शेख यांना नगरसेवक पदाच्या आधारे मिळालेले लाभ काढून घेतले जाणार आहेत. तसंच त्यांना नगरसेवक म्हणून मिळालेलं मानधनही वसूल केलं जाणार आहे. दरम्यान यासंदर्भात समितीने मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे आणि संबंधित विभागांना आदेश दिला आहे.