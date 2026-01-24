English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • मुंब्राला हिरवा बनवणार... म्हणणाऱ्या MIM च्या सहर शेखचा पोलिसांकडे माफीनामा; माझा दृष्टीने हिरवा रंग...

'मुंब्राला हिरवा बनवणार...' म्हणणाऱ्या MIM च्या सहर शेखचा पोलिसांकडे माफीनामा; 'माझा दृष्टीने हिरवा रंग...'

Sahar Sheikh Apology: एमआयएमच्या सहर शेख यांच्या वक्तव्यावरून भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी आज दुसऱ्यांदा मुंब्रा पोलिसांची भेट घेतली. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 24, 2026, 12:24 PM IST
'मुंब्राला हिरवा बनवणार...' म्हणणाऱ्या MIM च्या सहर शेखचा पोलिसांकडे माफीनामा; 'माझा दृष्टीने हिरवा रंग...'
सहद शेख

Sahar Sheikh Apology: कैसा हराया आणि मुंब्राला हिरवा बनवणार ही वाक्य सध्या सोशल मीडियावर ट्रेण्डमध्ये आहेत. जितेंद्र आव्हाड यांना आव्हान देताना एमआयएमच्या सहर शेखने हे विधान केले होते. ज्यावर भाजप, शिवसेनेकडून जोरदार टिका झाली. भाजप नेते किरीट सोमय्या यावर आक्रमक झाले. त्यांनी पोलीस ठाण्यात याप्रकरणी तक्रार दाखल केल्यानंतर पोलीस एक्शनमोडमध्ये पाहायला मिळाले. काय घडलंय प्रकरण? सविस्तर जाणून घेऊया. 

Add Zee News as a Preferred Source

एमआयएमच्या सहर शेख यांच्या वक्तव्यावरून भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी आज दुसऱ्यांदा मुंब्रा पोलिसांची भेट घेतली. तक्रारीनंतर पोलिसांनी सहर शेख यांना पोलीस ठाण्यात बोलावून लेखी माफीनामा घेतला. 'कुणाच्या भावना दुखावण्याचा उद्देश नव्हता', असे सहर शेख यांनी माफीनाम्यात नमूद केले आहे. सहर शेख तरुण असल्याने माफीनामा स्वीकारल्याचे किरीट सोमय्या म्हणाले. तसेच त्यांनी यावेळी एमआयएमच्या भूमिकेवर टीका केली.

मुब्रा पोलीस निरीक्षक काय म्हणाले?

मुंब्रा वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अनिल शिंदे यांनी सहर शेख यांना कलम 168 नुसार नोटीस दिली. भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी निवेदन देऊन सहर शेखच्या भाषणावर आक्षेप नोंदवला होता. त्यावर सहर शेखने माफीनामा देत स्टेटमेंट दिलंय.ते आम्ही किरीट सोमय्याना दाखवल्याचे अनिल शिंदे म्हणाले. त्यांना एक वार्निंग द्या की परत असं झालं नाही पाहिजे, असे सोमय्यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले.  यानंतर सहर शेख यांना आम्ही दोन वेळा पोलीस स्टेशनला बोलावलं होतं.

काय म्हणाले किरीट सोमय्या?

एमआयएमच्या सहर शेख यांनी आता माफी मागितले आहे. आम्ही मुंबईला हिरवा बनवणारी हे म्हणजे हिंदूंना भडकवणारी चिथावणारी भाषण आम्ही तक्रार केल्यानंतर पोलिसांनी दोनदा त्यांना बोलावलं होतं लिखित स्वरूपात सहर ने माफी मागितल्याची माहिती सोमय्यांनी दिली.सहर तरुण असल्यामुळे आम्ही पण तिचा माफीनामा स्वीकारला आहे. परंतु एमायएमचे नेते आता त्यांच्या पुढच्या पिढींना कट्टरपंथी करत आहेत ही चिंतेची बाब आहे.मालेगावला त्यांनी हिरवं केलं असून मानखुर्दला हिरवा केलं. मुंब्राला हिरवं केल्यात जमा आहे आणि आता मुंबईला हिरव करण्याचा प्रयत्न आहे. आम्हाला मान्य नसल्याचे सोमय्या म्हणाले. हे जे मुस्लिम कट्टर पंथी नेते आहेत आणि ज्यांना बाहेरून मदत येते. आता ते त्यांच्या नवीन पिढीला बरबाद करत आहेत. भारतीय पक्षाचे जिथे शासन आहे तिथे आम्ही कुठेही भेदभाव केलेला नसल्याचे किरीट सोमय्या म्हणाले. 

सहर शेख काय म्हणाली?

कुणाच्या भावना दुखावण्याचा माझा इरादा नव्हता आणि म्हणून मी क्षमा मागत आहे. माझा दृष्टीने हिरवा माझा पक्षाचा झेंडा पण भारताच्या तिरंग्यासाठी आयुष्यभर मी काम करणार आहे. आम्ही तिरंग्यासाठी मरायला तयार आहोत.आमच्या पक्षाचा झेंडा हा हिरवा आहे. जास्तीत जास्त नगरसेवक आमच्या पक्षाचे निवडून आणून मुंब्राला हिरवा बनवणं असं सहर शेखने म्हटले.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Sahar SheikhMIM Leader Sahar SheikhSahar Sheikh apologymarathi newsमुंब्राला हिरवा

इतर बातम्या

पलाश मुच्छलने 40 लाख रुपयांच्या फसवणुकीवर केली प्रतिक्रिया...

मनोरंजन