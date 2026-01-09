English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • महाराष्ट्रात आणखी एक अत्यंत धक्कादायक युती! जे भाजपने केले तेच महाराष्ट्रातील आणखी दोन मोठ्या पक्षांनी केले

महाराष्ट्रात आणखी एक अत्यंत धक्कादायक युती! जे भाजपने केले तेच महाराष्ट्रातील आणखी दोन मोठ्या पक्षांनी केले

परळीत राष्ट्रवादी शिवसेनेची एमआयएमशी युती झाली आहे. परळी नगरपरिषदेतील युतीची राज्यात जोरदार चर्चा सुरु आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 9, 2026, 04:29 PM IST
महाराष्ट्रात आणखी एक अत्यंत धक्कादायक युती! जे भाजपने केले तेच महाराष्ट्रातील आणखी दोन मोठ्या पक्षांनी केले

MIM Alliance In Maharashtra : महापालिका निवडणुकांच्या रणधुमाळीत युती, आघाडी यांनाही जोर चढलाय. भाजपने काँग्रेस आणि एमआयएमसोबत केलेली हातमिळवणी चर्चेत असतानाच, आता शिंदेंची शिवसेना आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीनेही एमआयएमशी युती केली आहे. परळी नगरपालिकेत गटनेता निवडीसाठी हे नवे समीकरण उदयास आलंय. 
परळी नगरपरिषद गट नेत्याची निवड जिल्हाधिकारी बीड यांच्या उपस्थितीत करण्यात आली. यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि मित्र पक्षांच्या गटनेतेपदी नगरसेवक तथा राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष वैजनाथ सोळंके यांची निवड करण्यात आलीय. या गटात नगराध्यक्ष व राष्ट्रवादी काँग्रेस 16 , शिवसेना - 2,एमआय एम - 1,अपक्ष - 4 अशा 24 जणांचा समावेश आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

या मित्र पक्षांमध्ये एमआयएमच्या नगरसेविका शेख आयशा मोहसीन यांचा समावेश असून उर्वरित सदस्यांमध्ये अपक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना नगरसेवकांचा समावेश आहे. खरंतर नगरपरिषद निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी व मित्र पक्षाच्या गटात मंत्री पंकजा मुंडे माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर आक्षेपार्ह आरोप करत निवडून आलेल्या एमआयएमच्या सदस्याचा समावेश करण्यात आला आहे, पण आता या निर्णयाची चांगलीच चर्चा होऊ लागली आहे.

अकोट शहराच्या विकासासाठी भाजपला वगळून इतर कोणालाही पाठिंबा देण्याची एमआयएमची भूमिका

अकोट शहरात सत्ता स्थापनेसाठी भाजप आणि एमआयएम यांच्यात झालेल्या युतीचा मुद्दा चांगलाच गाजला. या युतीवर जोरदार राजकीय टीका झाल्यानंतर आता ही युती तोडण्यात आल्याचं स्पष्ट झालं आहे. एमआयएमच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना एक पत्र सादर करण्यात आलं असून, त्यामध्ये एमआयएमच्या उमेदवारांचा स्वतंत्र, नवा गट तयार करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे तसेच अकोट विकास मंचमधून बाहेर पडत असल्याचंही या पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे.

या संदर्भात बोलताना एमआयएमच्या उमेदवारांनी सांगितलं की, अकोट शहराच्या विकासासाठी आम्ही तिसरी आघाडी तयार केली होती. मात्र, या आघाडीत भाजपचा समावेश असल्याचं लक्षात आल्यानंतर आम्ही या आघाडीतून बाहेर पडलो. एमआयएमचे नेते युसुफ पुंजांनी यांनी उमेदवारांना कारवाईचा इशाराही दिला होता.विचारधारा जुळत नसल्याने आणि विकासाला प्राधान्य देत आम्ही या युतीतून बाहेर पडलो, अशी प्रतिक्रिया एमआयएमच्या उमेदवारांनी दिली आहे. शहराच्या विकासासाठी भाजपला वगळून इतर कोणालाही पाठिंबा देण्याची भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली आहे. पक्षापेक्षा जनता मोठी आहे, त्यामुळे आम्ही थेट जनतेत जाऊन चर्चा करू आणि जनता जो फैसला देईल, तो आम्हाला आणि आमच्या पक्षाला मान्य असेल, असंही उमेदवारांनी सांगितलं आहे

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
MIM shivsena NCP alliance in beedmim allianceMaharashtra Mahapalila Election 2026एमआयएमशिवसेना

इतर बातम्या

सई ताम्हणकर संतापली: 'आपलीच इंडस्ट्री फाट्यावर मारते!...

मनोरंजन