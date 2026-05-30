'साखरेची किमान आधारभूत किंमत वाढणार' अमित शाहांनी दिली ग्वाही, 'टू द पॉईंट'मुलाखतीत माजी मंत्री विनय कोरेंची माहिती

To The Point Interview Vinay Kore : बुधवारी केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्यासोबत महाराष्ट्राच्या शिष्टमंडळाची नवी दिल्लीत बैठक झाली. या बैठकीत साखरेच्या किमान आधारभूत किंमतीत वाढ करण्याबाबत चर्चा झाल्याची माहिती माजी मंत्री विनय कोरेंनी यांनी दिली.
To The Point Interview Vinay Kore : राज्यातील शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांसंबंधी बुधवारी केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्यासोबत महाराष्ट्राच्या शिष्टमंडळाची नवी दिल्लीत बैठक झाली. या बैठकीत साखरेच्या किमान आधारभूत किंमतीत वाढ करण्याबाबत चर्चा झाल्याची माहिती माजी मंत्री विनय कोरेंनी यांनी दिली. झी24तासच्या टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार या विशेष मुलाखतीत बोलताना विनय कोरेंनी ही माहिती दिलीये. त्यामुळं साखर उत्पादकांना लवकरच गूड न्यूज मिळण्याचे संकेत या बैठकीतून मिळाल्याचा दावा विनय कोरेंनी केला आहे.
झी24तासच्या टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार या विशेष मुलाखतीत बोलताना माजी मंत्री विनय कोरे म्हणाले की, 'महाराष्ट्रातल्या साखर कारखानदारी समोर जी आव्हान निर्माण झालीयेत. याच्या संदर्भात अधिवेशनकाळात एक बैठक विधानसभेत झाली होती. तेव्हा राष्ट्रीय पातळीवरील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसंदर्भात कृषी मंत्रांसोबत बैठक आयोजित करण्याचं ठरलं होतं. त्याप्रमाणे काल बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी मुख्यमंत्री स्वतः होते, दोन्ही उपमुख्यमंत्री उपस्थित होते तसेच कृषी मंत्री, सहकार मंत्री, जलसंपदा मंत्री सुद्धा या बैठकीला उपस्थित होते. साखर कारखान्यांशी निगडित अतिशय सकारात्मक चर्चा त्या ठिकाणी झाली.
टू द पॉईंट मुलाखतीत माजी मंत्री विनय कोरे म्हणाले की, 'FRP दरवर्षी वाढत गेली पण FRP च्या तुलनेत MSP ची वाढ मात्र झाली नाही. FRP 29 टक्क्यांनी वाढली आणि MSP एक रूपया सुद्धा वाढली नाही. याचा परिणाम साखर उद्योगावर आर्थिक दृष्ट्या झालेला आहे. म्हणून MSP वाढणं गरजेचं आहे. अशी एक प्रमुख मागणी बुधवारी केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत करण्यात आली'. माजी मंत्री विनय कोरे यांनी सांगितले की बैठकीत केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी आपण सदर मागणी मान्य करू आणि शक्यतो लवकरात लवकर येत्या 10 दिवसात याबाबत निर्णय घेऊ असं आश्वासन दिलं आहे'.
भारतात साखरेची मागणी मोठी आहे. साखरेपासून वेगवेगळे प्रोडक्ट तयार केले जातात. पण, सर्वसामान्य ग्राहक आणि हे साखरेचे प्रोडक्ट तयार करणाऱ्या कंपन्यांसाठी साखरेचे दर मात्र एकच आहेत. पण, आता साखरेच्या ड्युएल प्रायसिंगसंदर्भात चर्चा सुरू झालीय. बुधवारी केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्यासोबत महाराष्ट्राच्या शिष्टमंडळाची बैठक झाली. ज्यात साखरेच्या या दोन दरांबाबत चर्चा झाल्याची माहिती माजी मंत्री विनय कोरे यांनी झी 24 तासच्या टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार या विशेष मुलाखतीत दिलीये.