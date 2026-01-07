English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
तज्ज्ञांचा 'तो' इशारा डावलत राज्य सरकारकडून 'ताडोबा'मध्ये खाणकामाला परवानगी; 75 वाघांचं काय होणार?

Mining Permission In Tadoba Andhari Tiger Reserve: महाराष्ट्रातील सरकारने ही परवानगी दिल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे. यासंदर्भात तज्ज्ञांनी आधीच इशारा देत सदर प्रकल्पाला परवानगी न देण्याची भूमिका सरकारला कळवली होती. मात्र त्यानंतरही ही परवानगी देण्यात आली आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 7, 2026, 02:43 PM IST
राज्य सरकारचा मोठा निर्णय (प्रातिनिधिक फोटो)

Mining Permission In Tadoba Andhari Tiger Reserve: भारतामधील सर्वाधिक वाघ असलेल्या राज्यांमध्ये समावेश होत असलेल्या महाराष्ट्रातील ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पासंदर्भात राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे पर्यावरणप्रेमी आणि वन्यजीवप्रेमींकडून संताप व्यक्त केला जातोय. ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या कॉरिडॉरमधील खाणीला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. विशेष म्हणजे तज्ज्ञ मंडळींनी या गोष्टीला विरोध केलेला असतानाही ही मंजूरी देण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे.

तज्ज्ञ सदस्यांचा विरोध

राज्य वन्यजीव मंडळाच्या तज्ज्ञ सदस्यांचा विरोध डावलत राज्य सरकारने ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाच्या अतिसंवेदनशील वन्यजीव कॉरिडॉरमध्ये प्रस्तावित लोहखनिज प्रकल्पाला मंजुरी दिली. यामुळे वाघांसह राज्यातील सर्वाधिक वन्यजीव घनतेच्या संवर्धनावर गंभीर दुष्परिणाम होण्याची शक्यता आहे. याचसंदर्भातील इशारा तज्ज्ञ मंडळींनी राज्य सरकारला दिला होता. मात्र हा विरोध डावत राज्य सरकारने या प्रकल्पाला हिरवा कंदिल दाखवला आहे.

ठराव आणि समितीचं म्हणणं काय?

16 ऑक्टोबर 2023 ला झालेल्या राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत हा प्रस्ताव चर्चेला होता. त्या वेळी ब्रह्मपुरी परिसरातील वाढता मानव-वन्यजीव संघर्ष आणि या प्रकल्पाची संवेदनशीलता लक्षात घेऊन अभ्यास समिती नेमून निर्णय पुढे ढकलण्यात आला. या तीनसदस्यीय समितीने त्यांचा अहवाल तत्कालीन मुख्य वन्यजीव रक्षकांना सादर केला. त्यानंतर हा अहवाल आणि प्रस्ताव 24 जानेवारी 2024 ला राज्य वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीसमोर मांडण्यात आला. या समितीनेही या प्रकल्पाला स्पष्ट नकार दिला.

कुठे होणार खाणकाम?

ब्रह्मपुरी तालुक्यातील लोहाडोंगरी गावापासून सुमारे 15 किलोमीटर अंतरावर असलेला हा डोंगर काचेपार राखीव जंगलात येतो. 2019 मध्ये नागपूरस्थित एका पोलाद कंपनीने हा लोखंड खनिज ब्लॉक लिलावात मिळवला. हा खाण प्रकल्प ब्रह्मपुरी वन विभागातील कक्ष क्रमांक 439 मध्ये प्रस्तावित असून त्यासाठी सुमारे 36 हेक्टर समृद्ध वनजमिनीचे वळण अपेक्षित आहे. विशेष म्हणजे, या खाण ब्लॉक परिसरात वाघ, बिबट्यांसह इतरही वन्यप्राणी आहेत. लोहप्रकल्पामुळे वाघांसह राज्यातील सर्वाधिक वन्यजीव घनतेच्या संवर्धनावर गंभीर दुष्परिणाम होणार असून आता खरोखरचा हा प्रत्यक्ष परिणाम किती घातक ठरु शकतो हे येणारा काळच सांगेल.

ताडोबात किती वाघ आहेत?

प्रकल्पाचे एकूण क्षेत्रफळ 1727 चौ.किमी. असून त्यातील 1102 चौ.किमी. हे संरक्षित क्षेत्र आहे.  नुकत्याच झालेल्या एका सर्वेक्षणात, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील कोअर भागात सुमारे 60 व बफर झोनमध्ये 15 वाघ आढळले आहेत. हे सर्वेक्षण 'वाईल्डलाईफ कॉंझर्वेशन ट्रस्ट' तर्फे कॅमेरे लावून करण्यात आले.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

