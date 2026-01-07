तज्ज्ञांचा 'तो' इशारा डावलत राज्य सरकारकडून 'ताडोबा'मध्ये खाणकामाला परवानगी; 75 वाघांचं काय होणार?

Mining Permission In Tadoba Andhari Tiger Reserve: भारतामधील सर्वाधिक वाघ असलेल्या राज्यांमध्ये समावेश होत असलेल्या महाराष्ट्रातील ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पासंदर्भात राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे पर्यावरणप्रेमी आणि वन्यजीवप्रेमींकडून संताप व्यक्त केला जातोय. ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या कॉरिडॉरमधील खाणीला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. विशेष म्हणजे तज्ज्ञ मंडळींनी या गोष्टीला विरोध केलेला असतानाही ही मंजूरी देण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे.
राज्य वन्यजीव मंडळाच्या तज्ज्ञ सदस्यांचा विरोध डावलत राज्य सरकारने ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाच्या अतिसंवेदनशील वन्यजीव कॉरिडॉरमध्ये प्रस्तावित लोहखनिज प्रकल्पाला मंजुरी दिली. यामुळे वाघांसह राज्यातील सर्वाधिक वन्यजीव घनतेच्या संवर्धनावर गंभीर दुष्परिणाम होण्याची शक्यता आहे. याचसंदर्भातील इशारा तज्ज्ञ मंडळींनी राज्य सरकारला दिला होता. मात्र हा विरोध डावत राज्य सरकारने या प्रकल्पाला हिरवा कंदिल दाखवला आहे.
16 ऑक्टोबर 2023 ला झालेल्या राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत हा प्रस्ताव चर्चेला होता. त्या वेळी ब्रह्मपुरी परिसरातील वाढता मानव-वन्यजीव संघर्ष आणि या प्रकल्पाची संवेदनशीलता लक्षात घेऊन अभ्यास समिती नेमून निर्णय पुढे ढकलण्यात आला. या तीनसदस्यीय समितीने त्यांचा अहवाल तत्कालीन मुख्य वन्यजीव रक्षकांना सादर केला. त्यानंतर हा अहवाल आणि प्रस्ताव 24 जानेवारी 2024 ला राज्य वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीसमोर मांडण्यात आला. या समितीनेही या प्रकल्पाला स्पष्ट नकार दिला.
ब्रह्मपुरी तालुक्यातील लोहाडोंगरी गावापासून सुमारे 15 किलोमीटर अंतरावर असलेला हा डोंगर काचेपार राखीव जंगलात येतो. 2019 मध्ये नागपूरस्थित एका पोलाद कंपनीने हा लोखंड खनिज ब्लॉक लिलावात मिळवला. हा खाण प्रकल्प ब्रह्मपुरी वन विभागातील कक्ष क्रमांक 439 मध्ये प्रस्तावित असून त्यासाठी सुमारे 36 हेक्टर समृद्ध वनजमिनीचे वळण अपेक्षित आहे. विशेष म्हणजे, या खाण ब्लॉक परिसरात वाघ, बिबट्यांसह इतरही वन्यप्राणी आहेत. लोहप्रकल्पामुळे वाघांसह राज्यातील सर्वाधिक वन्यजीव घनतेच्या संवर्धनावर गंभीर दुष्परिणाम होणार असून आता खरोखरचा हा प्रत्यक्ष परिणाम किती घातक ठरु शकतो हे येणारा काळच सांगेल.
प्रकल्पाचे एकूण क्षेत्रफळ 1727 चौ.किमी. असून त्यातील 1102 चौ.किमी. हे संरक्षित क्षेत्र आहे. नुकत्याच झालेल्या एका सर्वेक्षणात, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील कोअर भागात सुमारे 60 व बफर झोनमध्ये 15 वाघ आढळले आहेत. हे सर्वेक्षण 'वाईल्डलाईफ कॉंझर्वेशन ट्रस्ट' तर्फे कॅमेरे लावून करण्यात आले.