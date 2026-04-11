पुण्यात थरार! मंत्री छगन भुजबळ यांचे हेलिकॉप्टर हेलिपॅडऐवजी कार पार्किंगमध्ये लँड केले; पायलटकडून मोठी चूक

वनिता कांबळे | Updated: Apr 11, 2026, 07:38 PM IST
Pune News : पुण्यात एक थरारक घटना घडली आहे. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळांचं हेलिकॉप्टर  हेलिपॅडऐवजी  कार पार्किंगमध्ये अचानक लँड केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. हेलिकॉप्टरच्या लँडिंगवेळी पायलटकडून मोठी चूक झाल्याचं समोर आलंय. पायलटने हेलिकॉप्टर नियोजित हेलिपॅडवर उतरवण्याऐवजी चक्क कार पार्किंगमध्ये उतरवलं. दरम्यान यानंतर काही काळ घटनास्थळी गोंधळाचं वातावरण निर्माण झालं होतं, पुण्याच्या पुरंदर तालुक्यातील खानवडी येथे हा संपूर्ण प्रकार घडलाय, दरम्यान हा अपघात नसून पायलटनं चुकून कार पार्किंगमध्ये हेलिकॉप्टर उतरवल्याचं स्पष्टीकरण छनग भुजबळांनी दिले.

मंत्री छगन भुजबळ यांचं पुरंदर मध्ये हेलिकॉप्टर लँडिंग वेळी पायलटकडून मोठी चूक झाल्याचं समोर आले असून हेलिपँड च्या जागेवरती हे हेलिकॉप्टर उतरवायचं सोडून पार्किंग मध्येच पायलट ने हेलिकॉप्टर उतरवलंय. धक्कादायक बाब म्हणजे ज्या ठिकाणी हे हेलिकॉप्टर उतरवलं त्या ठिकाणी सर्व बाजूनी विद्युत वाहक तारा दिसत आहे.  सुदैवाने या विद्युत वाहकतारांना हेलिकॉप्टरचा कुठला हि स्पर्श झाला नाही अन्यथा मोठा अपघात झाला असता, पायलट कडून एवढी मोठी चूक कशी होऊ शकते हाच प्रश्न या निमित्ताने समोर येताना दिसत आहे.  छगन भुजबळ जिल्हा परिषदेच्या शाळेच्या उद्घाटनासाठी नाशिकहून पुण्यातील खानवाडीकडे प्रवास करत असताना ही घटना घडली.

दरम्यान भुजबळांच्या हेलिकॉप्टर लँडिंगच्या घटनेवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी देखील प्रतिक्रिया दिलीय.  वैमानिकाच्या निष्काळजीपणाचीही चौकशी सुरू आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे प्रकरण गंभीरतेने घेतले असून चौकशीचे आदेश दिले आहेत. याबाबतची चौकशी तात्काळ केली जाईल असं आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिले, दरम्यान नेमकं काय घडलं याबाबत कल्पना नसल्याचंही फडणवीसांनी सांगितले. भाजप आमदार चित्रा वाघ यांनी देखील या घटनेनंतर सर्वांना सुरक्षित प्रवास करण्याचा आणि जीवाची काळजी घेण्याचा सल्ला दिला. राज्य सरकारनं ज्या विमानांची पॉलिसी आखून दिलीय. त्याच विमानांचा वापर प्रवासासाठी करावा असंही यावेळी चित्रा वाघ यांनी म्हटलंय. 

आधीच विमान अपघातात राज्यानं एक मोठा नेता गमावलाय. अजित पवारांच्या विमान अपघातानंतर घातपाताची शंका अनेक जणांनी बोलून दाखवली आहे, दादांच्या विमान अपघाताच्या प्रकरणावरून राजकीय वर्तुळात दावे-प्रतिदावेही सुरूच आहे, त्यातच आता भुजबळांचं हेलिकॉप्टर चुकून कार पार्किंगमध्ये उतरल्यानंही गोंधळाचं वातावरण निर्माण झालं होतं

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

