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मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या दाव्यामुळे गोकुळच्या निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! जागावाटपाच्या फॉर्म्युल्याकडे सर्वांचे लक्ष

 गोकुळमध्ये राष्ट्रवादीच मोठा भाऊ असल्याचा दावा मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केला आहे. या दाव्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात ट्विस्ट आला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 12, 2026, 03:36 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 03:36 PM IST
मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या दाव्यामुळे गोकुळच्या निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! जागावाटपाच्या फॉर्म्युल्याकडे सर्वांचे लक्ष

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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