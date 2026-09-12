/मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या दाव्यामुळे गोकुळच्या निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! जागावाटपाच्या फॉर्म्युल्याकडे सर्वांचे लक्ष

गोकुळ दूध संघ निवडणूक : कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. या निवडणुकीच्या निमित्ताने महायुतीतील राजकीय समीकरणांवरूनही दावे-प्रतिदावे सुरू झालेत. केंद्रात आणि राज्यात भाजप मोठ्या भावाच्या भूमिकेत आहेत. पण दुसरीकडे गोकुळच्या राजकारणात राष्ट्रवादीच मोठा भाऊ असल्याचं विधान मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केलंय. मुश्रीफ यांच्या या विधानामुळे गोकुळच्या सत्तेच्या राजकारणात महायुतीतील जागावाटपाचा फॉर्म्युला काय असणार, याची चर्चा सुरू झाली आहे
कोल्हापूरच्या राजकारणात गोकुळ दूध संघाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. गोकुळची सत्ता म्हणजे जिल्ह्याच्या राजकारणावर पकड. त्यामुळे गोकुळच्या निवडणुकीत प्रत्येक पक्षाकडून आपलं राजकीय वजन दाखवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. गोकुळची निवडणूक जाहीर होताच प्रत्येक पक्षाच्या नेत्यांनी पायाला भिंगरी लावून मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या निवडणुकीत महायुती विरुद्ध आमदार सतेज पाटील यांची समविचार आघाडी अशी थेट लढत होण्याची शक्यता आहे. महायुतीमध्ये भाजप, शिवसेना, जनसुराज्य आणि राष्ट्रवादी हे चार प्रमुख घटक पक्ष आहेत. मात्र, गोकुळच्या राजकारणात राष्ट्रवादी काँग्रेसच मोठा भाऊ असल्याचा दावा मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केला.
विशेष म्हणजे, राज्यात महायुती सरकारमध्ये भाजप सर्वात मोठा पक्ष, तर केंद्रातही भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार आहे. अशा परिस्थितीत गोकुळमध्ये राष्ट्रवादी पक्ष मोठ्या भावाच्या भूमिकेत असल्याचं हसन मुश्रीफ यांचे विधान गोकुळच्या निवडणुकीत जागा वाटपात कोण वरचढ ठरणार हे अधोरेखित करतं. गोकुळच्या निवडणुकीत जागावाटपाचा प्रश्न महायुतीसमोर महत्त्वाचा ठरणार आहे.
राष्ट्रवादीकडे गेल्या 5 वर्षाच्या काळातील गोकुळच्या राजकारणाचा अनुभव आणि मजबूत संस्थात्मक नेटवर्क आहे, तर भाजपकडूनही गोकुळच्या सत्तेत आपला वाटा वाढवण्यासाठी जोरदार प्रयत्न होण्याची शक्यता आहे. पण भाजप नेत्या आणि गोकुळच्या संचालिका शौमिका महाडिक यांनी मात्र जागा वाटपाचा फॉर्मुला वरिष्ठ नेते बसून ठरवतील असं सांगत त्यावर अधिक भाष्य करणं टाळलं. केंद्र आणि राज्यात भाजप मोठा भाऊ असला तरी कोल्हापूर जिल्ह्यातील आर्थिक सत्ता केंद्र असणाऱ्या गोकुळमध्ये राष्ट्रवादी मोठा भाऊ अशी नवी राजकीय मांडणी मुश्रीफ यांनी केली आहे, ही मांडणी भाजपा गोकुळ निवडणुकीच्या निमित्ताने कसे स्वीकारते हे अंतिम जागा वाटपानंतरच स्पष्ट होईल.