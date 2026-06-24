/21 वर्षात 25 वेळा बदली झालेल्या तुकाराम मुंढे यांची पुन्हा बदली? मंत्री नरहरी झिरवाळ यांचे मोठे वक्तव्य

Tukaram Mundhe Transfer : महाराष्ट्रात गुटखा, पानमसाला आणि तंबाखूच्या अवैध साठ्यावर अन्न व औषध प्रशासनाची मोठी कारवाई केली जात आहे. यामुळे भेसळ करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. अन्न सुरक्षा आयुक्त आणि वादग्रस्त IAS अधिकारी तुकाराम मुंढे हे सध्या चांगलेच चर्चेत आहेत. कडक शिस्त आणि नियमाने वागणारे तुकाराम मुंडे यांची 21 वर्षात 25 वेळा बदली झाली आहे. तुकाराम मुंढे यांची पुन्हा बदली करण्याबाबत मंत्री नरहरी झिरवाळ यांचे मोठे वक्तव्य केले आहे.
अन्न व औषध प्रशासनाच्या (FDA) आयुक्तपदाचा पदभार स्वीकारल्यापासून तुकाराम मुंढे यांनी कारवाईचा धडाका लावला आहे. अशातच पुन्हा एकदा तुकाराम मुंढे यांच्या बदलीबाबत चर्चा रंगली आहे. तुकाराम मुंढे यांच्याकडे असलेल्या एका महत्त्वाची जबाबदारी काढून घेतल्यामुळे त्यांच्या बदलीचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. ॉ
तुकाराम मुंढे यांच्याकडून मोठी जबाबदारी काढून घेतली
एफडीएचे आयुक्त तुकाराम मुंढे हे या आधी मंत्रालयात सचिव असताना त्यांच्याकडे परभणी जिल्ह्याच्या पालक सचिवपदाची जबाबदारी (Parbhani Guardian Secretary) देण्यात आली होती. 23 फेब्रुवारी 2026 रोजी तुकाराम मुंढेंवर परभणी पालक सचिव जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. तुकाराम मुंढे यांना परभणीच्या पालक सचिवपदाच्या जबाबदारीतून मुक्त करण्यात आलं आहे. आता चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्यावर आता परभणीच्या पालक सचिवपदाची जबाबदारी सोपावण्यात आली आहे. मात्र, त्यांची अन्न व औषध प्रशासनाच्या (FDA) आयुक्तपदावरुन उचलबांगडी करण्यात आलेली नाही.
विधानसभेत तुकाराम मुंढे यांच्या बदलीबाबत चर्चा झाली. अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी तुकाराम मुंढे यांच्या बदलीबाबत मोठे वक्तव्य केले. एफडीएकडून चांगली कारवाई सध्या सुरू आहे. आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्या बदलीचा प्रश्नच येत नाही. अधिकाऱ्यांकडे चांगली वाहने नाहीत. कार्यालय नाहीत. अत्यंत दयनीय अवस्था आहे. अधिकाऱ्यांसाठी चांगल्या वाहनांची व्यवस्था केली जाईल असे ते म्हणाले.
मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी देखील तुकाराम मुंढे यांच्या बदलीबाबत भाष्य केले. तुकाराम मुंढे यांच्यातील टी हा टायगरमधील टी झाला आहे. ते चांगले काम करतायत, तर त्यांना तीन वर्षे ठेवले पाहिजे असे मंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले. तुकाराम मुंडे यांच्या जीवे मारण्याच्या धमक्या येत आहेत. त्यांच्या जीवाला धोका आहे. त्यांना संरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी आमदार अर्जुन खोतकर यांनी केली. तर, आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी अत्यंत खळबळजनक दावा केला आहे. तुकाराम मुंडे यांच्या बदलीसाठी इंटरनॅशनल ड्रग लॅाबीकडून 250 कोटी रूपये गोळा केलेत असा दावा जितेंद्र आव्हाड यांनी केला.