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21 वर्षात 25 वेळा बदली झालेल्या तुकाराम मुंढे यांची पुन्हा बदली? मंत्री नरहरी झिरवाळ यांचे मोठे वक्तव्य

तुकाराम मुंढे यांची पुन्हा बदली करण्याबाबत मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी मोठे वक्तव्य केले आहे. तुकाराम मुंढे यांची 21 वर्षात 25 वेळा बदली झाली आहे.  

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 24, 2026, 04:59 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 05:01 PM IST
21 वर्षात 25 वेळा बदली झालेल्या तुकाराम मुंढे यांची पुन्हा बदली? मंत्री नरहरी झिरवाळ यांचे मोठे वक्तव्य

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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