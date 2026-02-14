English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
महाराष्ट्रातील मोठा मंत्री नॉटरिचेबल?

मंत्र्याच्या दालनातच लाचखोर सापडल्यानं प्रशासनात एकच खळबळ उडाली. यावरून राजकारण तापले. खुद्द कॅबिनेट मंत्र्याच्या दालनात एसीबीचा छापा पडल्याने प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. ज्यांच्या दालनात हा सर्व प्रकार घडला ते मंत्री आता नॉटरिचेबल अस्लायची माहिती समोर आली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Feb 14, 2026, 06:37 PM IST
Narhari Zirwal : लाचखोरीचं लोण थेट मंत्रालयात पोहचले आहे. मंत्री नरहरी झिरवाळांच्या लिपिकाला   35 हजारांची लाच घेताना रंगेहात अटक करण्यात आली.  मंत्रालयातच एसीबीने ही कारवाई केली. या कारवाईमुळे प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. माझ्या कार्यालयात झालेलं लाचखोरीचं प्रकरण अंत्यत चुकीचं आहे. लाचखोरीची लिंक माझ्याशी जोडली गेली तर मंत्रिपदाची राजीनामा देईन  असं वक्तव्य मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी केले आहे. अशातच आता   मंत्री नरहरी झिरवळ नॉटरिचेबल असल्याची माहिती समोर येत आहे. 

मंत्री नरहरी झिरवळ सकाळपासून नॉटरिचेबल असल्याची माहीती आहे. मंत्रालयातील एसीबी ट्रॅपमुळे मंत्री नरहरी झिरवळ अडचणी आले आहेत. नरहरी झिरवळांच्या खाजगी पीएने पैसे घेण्यास सांगितल्याचं चौकशीत समोर आले आहे. मंत्रालय लाचखोरी प्रकरणात संबंध आढळून आल्यास राजीनामा देणार असला खुलासा नरहरी झिरवळ यांनी केला होता. मात्र आता झिरवळ सकाळपासून नॉटरिचेबल आहेत. 

लाचखोरीचं लोण थेट मंत्रालयापर्यंत पोहोचलं

लाचखोरीचं लोण थेट मंत्रालयापर्यंत पोहोचलं आहे. अन्न आणि औषध प्रशासन विभागातील एका लिपिकाला काल एसीबीने अटक केली. मंत्रालयाच्या दुस-या मजल्यावरील मंत्री नरहरी झिरवाळांच्या कार्यालयात एसीबीने सापळा रचत लिपिक राजेंद्र ढेरंगेला 35 हजारांची लाच घेताना रंगेहाथ अटक केली.  मेडिकल परवाना निलंबन रद्द करण्यासाठी त्याने एका नागरिकाकडे लाच मागितली होती. एसीबी'च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, राजेंद्र ढेरंगे याने तक्रारदाराकडे 50 हजार रुपयांची लाच मागितली होती. त्यानंतर तक्रारदाराने एसीबीकडे धाव घेतली.. पडताळणीत ढेरंगेने लाच मागितल्याचे स्पष्ट होताच मंगळवारी सायंकाळी 6 वाजता सापळा रचण्यात आला आहे..तडजोडीअंती ढेरंगे तक्रारदाराकडून 35 हजार रुपये घेण्यास तयार झाला. अखेर, 35 हजाराची लाच घेताना त्याला ताब्यात घेण्यात आले.

मंत्र्याच्या दालनातच लाचखोर सापडल्यानं प्रशासनात एकच खळबळ उडाली. यावरून राजकारण तापले. खुद्द कॅबिनेट मंत्र्याच्या दालनात एसीबीचा छापा पडल्याने प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. त्यामुळे झिरवाळ यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. दरम्यान लिपिकासाठी मंत्र्यांना जबाबदार धरणं चुकीचं असल्याचं सांगत शिवसेनेनं झिरवाळांची पाठराखण केली आहे. दरम्यान या कारवाईवरून विरोधकांना मात्र वेगळाच संशय आहे. झिरवाळांना बदनाम करण्याचं हे कारस्थान असू शकतं अशी शंका विरोधकांनी व्यक्त केली. 

