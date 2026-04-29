मंत्री उदय सामंतांनी जरांगेंची घेतली भेट, सामंत-जरांगे भेटीत दडलंय काय?

मराठा समाजाच्या प्रश्नांबाबत जरांगेंनी सरकारकडे विविध मागण्या केल्या होत्या आणि त्या मागण्या पूर्ण व्हाव्यात यासाठी जरांगेंनी सरकारला जूनपर्यंतचा अल्टिमेटम दिलं होतं. तेव्हा हा अल्टिमेटम पूर्ण होण्यापूर्वीच मंत्री उदय सामंत यांनी भेट घेतल्यामुळे चर्चेला उधाण झालं आहे. 

पूजा पवार | Updated: Apr 29, 2026, 09:43 PM IST
मंत्री उदय सामंतांनी जरांगेंची घेतली भेट, सामंत-जरांगे भेटीत दडलंय काय?
Photo Credit - Social Media

नितेश महाजन, जालना, झी 24 तास : उद्योगमंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांनी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे (Manoj Jarange Patil) यांची अंतरवाली सराटीत भेट घेतलीये. अंतरवालीच्या सरपंचांच्या घरी जरांगेंनी सामंतांचं स्वागत करत सत्कार केलाय. सामंत-जरांगे भेटीत तब्बल तासभर बंद दाराआड चर्चाही झाली. मराठा समाजाच्या प्रश्नांबाबत जरांगेंनी सरकारकडे विविध मागण्या केल्या होत्या आणि त्या मागण्या पूर्ण व्हाव्यात यासाठी जरांगेंनी सरकारला जूनपर्यंतचा अल्टिमेटम दिलं होतं. तेव्हा हा अल्टिमेटम पूर्ण होण्यापूर्वीच मंत्री उदय सामंत यांनी भेट घेतल्यामुळे चर्चेला उधाण झालं आहे. 

शिवसेनेचे नेते आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत मंगळवारी रात्री अचानक अंतरवाली सराटीत पोहोचले. अंतरवालीत उदय सामंत यांनी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. यावेळी सामंत आणि जरांगे यांच्यात जवळपास तासभर बंद दाराआड चर्चा झाली. मराठा समाजाच्या प्रश्नांबाबत जरांगेंनी सरकारकडे विविध मागण्या केल्यात. या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी जरांगेंनी सरकारला जूनपर्यंतचा अल्टिमेटम दिलाय. मात्र त्याआधीच मंत्री उदय सामंतांनी जरांगेंची भेट घेतल्यानं राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलंय. मात्र ही राजकीय भेट नसल्याचं सामंतांनी स्पष्ट केलंय. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळत नसल्यानं गेल्या आठवड्यात मनोज जरांगेंनी मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर निशाणा साधला होता. तसंच विखेंच्या राजीनाम्याचीही मागणी केली होती.

याच पार्श्वभूमीवर जरांगेंच्या भाजपवर असलेल्या नाराजीचा फायदा घेण्यासाठी सामंतांनी भेट तर घेतली नाही ना असा प्रश्न उपस्थित होतोय. तसंच जूनमध्ये जरांगेंनी आंदोलन केल्यास त्यांच्या नाराजीचं टार्गेट भाजप असावं यासाठी तर भेट नव्हती ना अशा चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगल्या. मात्र जरांगेंनी या चर्चा फेटाळल्यात.

 

मंत्री उदय सामंत यांनी अनेकदा मनोज जरांगे यांची भेट घेऊन चर्चा केलीय. मात्र मंगळवारी रात्री झालेली भेट थोडी वेगळी आहे. छत्रपती संभाजीनगरमधील उद्योजकांची बैठक रद्द करुन सामंत यांनी जरांगेंची भेट घेतलीय. त्यामुळे उद्योजकांच्या भेटीचं निमित्त पुढे करुन सामंत जरांगेंशी चर्चा करण्यासाठी संभाजीनगरमध्ये आले होते का अशा चर्चांना उधाण आलंय. 

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

