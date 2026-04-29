मंत्री उदय सामंतांनी जरांगेंची घेतली भेट, सामंत-जरांगे भेटीत दडलंय काय?

नितेश महाजन, जालना, झी 24 तास : उद्योगमंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांनी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे (Manoj Jarange Patil) यांची अंतरवाली सराटीत भेट घेतलीये. अंतरवालीच्या सरपंचांच्या घरी जरांगेंनी सामंतांचं स्वागत करत सत्कार केलाय. सामंत-जरांगे भेटीत तब्बल तासभर बंद दाराआड चर्चाही झाली. मराठा समाजाच्या प्रश्नांबाबत जरांगेंनी सरकारकडे विविध मागण्या केल्या होत्या आणि त्या मागण्या पूर्ण व्हाव्यात यासाठी जरांगेंनी सरकारला जूनपर्यंतचा अल्टिमेटम दिलं होतं. तेव्हा हा अल्टिमेटम पूर्ण होण्यापूर्वीच मंत्री उदय सामंत यांनी भेट घेतल्यामुळे चर्चेला उधाण झालं आहे.
शिवसेनेचे नेते आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत मंगळवारी रात्री अचानक अंतरवाली सराटीत पोहोचले. अंतरवालीत उदय सामंत यांनी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. यावेळी सामंत आणि जरांगे यांच्यात जवळपास तासभर बंद दाराआड चर्चा झाली. मराठा समाजाच्या प्रश्नांबाबत जरांगेंनी सरकारकडे विविध मागण्या केल्यात. या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी जरांगेंनी सरकारला जूनपर्यंतचा अल्टिमेटम दिलाय. मात्र त्याआधीच मंत्री उदय सामंतांनी जरांगेंची भेट घेतल्यानं राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलंय. मात्र ही राजकीय भेट नसल्याचं सामंतांनी स्पष्ट केलंय. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळत नसल्यानं गेल्या आठवड्यात मनोज जरांगेंनी मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर निशाणा साधला होता. तसंच विखेंच्या राजीनाम्याचीही मागणी केली होती.
याच पार्श्वभूमीवर जरांगेंच्या भाजपवर असलेल्या नाराजीचा फायदा घेण्यासाठी सामंतांनी भेट तर घेतली नाही ना असा प्रश्न उपस्थित होतोय. तसंच जूनमध्ये जरांगेंनी आंदोलन केल्यास त्यांच्या नाराजीचं टार्गेट भाजप असावं यासाठी तर भेट नव्हती ना अशा चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगल्या. मात्र जरांगेंनी या चर्चा फेटाळल्यात.
मंत्री उदय सामंत यांनी अनेकदा मनोज जरांगे यांची भेट घेऊन चर्चा केलीय. मात्र मंगळवारी रात्री झालेली भेट थोडी वेगळी आहे. छत्रपती संभाजीनगरमधील उद्योजकांची बैठक रद्द करुन सामंत यांनी जरांगेंची भेट घेतलीय. त्यामुळे उद्योजकांच्या भेटीचं निमित्त पुढे करुन सामंत जरांगेंशी चर्चा करण्यासाठी संभाजीनगरमध्ये आले होते का अशा चर्चांना उधाण आलंय.