सलमान खानला पाकिस्तानने दहशतवादी ठरवलं, मंत्री योगेश कदमांनी पाकला चोख उत्तर दिलं

Salman Khan : बॉलिवूड अभिनेता सलमान खानने (Salman Khan) सौदी अरेबियातील एका कार्यक्रमात बलुचिस्तानला वेगळा देश म्हटल्यानंतर पाकिस्तान संतापला आहे. दंबग सलमान खानला पाकिस्तानने दहशतवादी घोषित केलं आहे. सलमान खानला दहशतवाद विरोधी कायद्यांतर्गत चौथ्या अनुसूचीत टाकलं आहे. पाकिस्तानच्या गृहमंत्रालयाने या संदर्भात अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे. यानंतर आता सलमान खानच्या फॅन्समध्ये नाराजीचं वातावरण आहे. अशातच महाराष्ट्राचे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सलमान खानला दहशतवादी ठरवल्याबाबत पाकिस्तानला सडेतोड उत्तर दिल आहे.
महाराष्ट्र राज्याचे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी पाकिस्तानला सडेतोड उत्तरं दिलं. ते म्हणाले की, 'सलमान खान हे केवळ भारतातच नाही तर जगभरातील एक प्रसिद्ध आणि आदरणीय व्यक्तिमत्व आहे. भारतीय परंपरेनुसार त्यांच्या घरात गणपतीची पूजा केली जाते. खरं तर, पाकिस्तान असं काही करून स्वतःची थट्टा करून घेतोय. हे सगळं राजकीय हेतूंसाठी केले जात आहे'.
काही दिवसांपूर्वी सलमान खान हा सौदी अरेबियातील जॉय फोरम 2025 मध्ये गेला होता. या कार्यक्रमातील सलमान खानचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. व्हिडीओमध्ये सलमान म्हणताना दिसतोय की, 'हे बलुचिस्तानचे लोक आहेत, अफगाणिस्तानचे लोक आहेत, पाकिस्तानचे लोक आहेत, प्रत्येकजण सौदी अरेबियामध्ये कठोर कष्ट करतायत'. सलमान खानने या विधानात पाकिस्तान आणि बलुचिस्तान यांचा वेगळा उल्लेख केला. ज्यामुळे पाकिस्तानी संतापले. बलुचिस्तान हा पाकिस्तानचाच एक भाग असला तरी मागील अनेक वर्षांपासून बलुचिस्तानमधील लोकं हे वेगळ्या देशाची मागणी करत आहेत. त्यामुळे पाकिस्तान आणि बलुचिस्तानमध्ये नेहमी संघर्ष पाहायला मिळतो. त्यामुळे सलमान खानने केलेलं विधान पाकिस्तानी लोकांना झोंबलं तर बलुचिस्तानचे फुटीरतावादी नेते आनंदी असून त्यांनी सलमान खानचे आभार मानले आहेत. अशातच सलमानने जाणूनबुजून बलुचिस्तानला पाकिस्तानपासून वेगळे केलं की अनवधानाने विधान केलं, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. तसेच [पाकिस्तानने दहशतवादी ठरवल्यावर याप्रकरणी सलमान खानकडून सुद्धा कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही.
अभिनेता सलमान खान हा आधीपासूनच बिष्णोई गॅंगच्या टार्गेटवर आहे. सलमान खानच्या कुटुंबाला धमकी देण्यापासून ते मुंबईतील घरावर गोळीबार करण्यापर्यंत बिष्णोई गॅंगची मजल गेलेली आहे. त्यानंतर सलमान खानच्या सुरक्षेत मोठी वाढ सुद्धा करण्यात आली. यात बुलेटप्रूफ गाडीचा सुद्धा समावेश आहे. मात्र याबाबत सुद्धा सलमान खानने अद्याप एकदाही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
