CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
महाराष्ट्रातील मंत्री, आमदार, IAS, IPS अधिकारी, हातावर पोट भरणारा कामगार सगळ्यांना जाळ्यात अडकवले; TWJ कंपनीच्या मालकाला अखेर अटक

मंत्री, आमदार, खासदार अन् वरिष्ठ आयएएस, आयपीएस अधिकाऱ्यांना कोट्यवधी रूपयांचा चुना लावून ‘धूम’ ठोकलेल्या समीर नार्वेकरला पोलिसांनी बेड्या  ठोकल्या आहेत. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 30, 2026, 06:39 PM IST
Thane Crime News : महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या घोटाळेबाजाला अखेर अटक करण्यात आली आहे.   हातावर पोट असणाऱ्यांपासून राज्यातील बडे राजकारणी, सत्तेतील मंत्री-आमदार आणि प्रशासनातील आयएएस, आयपीएस  अधिकाऱ्यांना कोट्यवधी रुपयांचा चुना लावून महाराष्ट्राबाहेर धूम ठोकलेल्या TWJ कंपनीचा मालक आणि व्यवस्थापकीय संचालक समीर नार्वेकर, त्याची पत्नी नेहा नार्वेकर आणि संचालक अमीत पालम या तिघांना ठाणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने शुक्रवारी बेड्या ठोकल्या. 

पोलिस आणि राजकारण्यांची फसवणूक करून पळालेल्या आणि पोलिसांच्या नजरेत न येणाऱ्या समीर नार्वेकर आणि त्याच्या पत्नीच्या मुसक्या  आवळण्यात ठाणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेला यश आले आहे.  राज्यभरातील आठ जिल्ह्यांतून पोलिसांकडे समीर नार्वेकरच्या विरोधात प्रचंड तक्रारी आल्या होत्या. तो पोलिसांच्या हाती लागत नव्हता. त्यावरून पोलिसांकडे बोट दाखवले जात होते. ठाणे पोलिसांवरही समीर नार्वेकरला पाठीशी घालत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. 

या प्रकरणातील इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर माधवी राजेकुंभार आणि त्यांच्या टीमने आठवडाभर गुजरातमध्ये तळ ठोकून या प्रकरणातील आरोपी समीर नार्वेकर, त्याची पत्नी यांच्यासह तिघांना ताब्यात घेतले आहे.  विशेष म्हणजे, महिला ऑफिसरनेच ही कारवाई करून समीर नार्वेकर आणि त्याच्या कंपनीच्या काळ्या कारभाराचा पर्दाफाश केल्याचे दिसत आहे. 

राज्यभरातील आठ जिल्ह्यांतून पोलिसांकडे समीर नार्वेकरच्या विरोधात प्रचंड तक्रारी आल्या होत्या. तो पोलिसांच्या हाती लागत नव्हता. त्यावरून पोलिसांकडे बोट दाखवले जात होते. ठाणे पोलिसांवरही समीर नार्वेकरला पाठीशी घालत असल्याचा आरोप  होता. या प्रकरणाचा छडा लावण्यासाठी आर्थिक गुन्हे शाखेचे उपायुक्त पराग मणेरे हे वेगवेगळ्या पध्दतीने तपास करण्याबाबत प्रयत्नशील होते. 

मंत्री, आमदार, खासदार अन् वरिष्ठ आयएएस, आयपीएस अधिकाऱ्यांना कोट्यवधी रूपयांचा चुना लावून ‘धूम’ ठोकलेल्या समीर नार्वेकरला पोलिसांनी बेड्या ठोकल्याने या प्रकरणातील आणखी काळेबेरे उघड होण्याची शक्यता आहे. राजेकुंभार यांच्यासह नितीन ओवळेकर, गुरुप्रसाद तोडणकर, निशिकांत पाटील, कविता कोळपे  योगेश चौगुले यांचा टीममध्ये समावेश होता.

तक्रारीनुसार, टीडब्ल्यूजे असोसिएट्स प्रायव्हेट लिमिटेडने लोकांना गुंतवणुकीवर उच्च परतावा देण्याचे आमिष दाखवून आमिष दाखवले. शेअर बाजारातील गुंतवणूक प्रशिक्षण देण्याचा, महाराष्ट्रात 16 शाखांचा समावेश करण्याचा आणि सरकारी प्रकल्पांसाठी मोठे कंत्राट मिळवण्याचा दावा करून त्यांनी त्यांचा विश्वास संपादन केला.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Tags:
Ministers MLAs IAS IPS officers of Maharashtra cheatedscam owner of TWJ company arrestedसमीर नार्वेकरफसवणूकघोटाळा

