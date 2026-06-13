/मुलांवर काय होतोय संस्कार? पिंपरी चिंचवडमध्ये अल्पवयीन मुलाला शेजारच्यांकडून बेदम मारहाण, CCTV व्हायरल

पिंपरी चिंचवड शहरातील मोरवाडी मधल्या रेणुका गुलमोहर सोसायटी मध्ये एका 16 वर्षाच्या अल्पवयीन मुलाला शेजारच्या कुटुंबीयांकडून बेदम मारहाण करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. 16 वर्षीय अल्पवयीन मुलाला शेजाऱ्यांच्या कुटुंबातील 3 जणांकडून बेदम मारहाण झाली आहे. या घटनेचा CCTV व्हायरल झाला असून अशा प्रकारच्या वातावरणामुळे मुलांवर काय संस्कार होतील असा प्रश्न देखील पडत आहे.
धक्कादायक बाब म्हणजे अल्पवयीन मुलाची आई आल्यानंतर अल्पवयीन मुला कडूनही शेजाऱ्यावर धारदार वस्तूने जीवघेणा हल्ला करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना सीसीटीव्ही मध्ये चित्रित झाली आहे. पिंपरी चिंचवड शहरातील मोरवाडी परिसरातील रेणुका गुलमोहर सोसायटीमध्ये योगेश उभळेकर यांचे कुटुंबीय मागील काही वर्षांपासून राहतात. त्याच सोसायटीमध्ये त्यांच्या घराशेजारी राहणाऱ्या संतोष कदम यांचं कुटुंब राहतं. संतोष कदम यांनी आपल्या कुटुंबीयांसोबत माझ्या 16 वर्षाच्या मुलाला बेदम मारहाण करून जीवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप योगेश उभळेकर यांनी केला आहे.
संतोष कदम हे मागील काही वर्षापासून सातत्याने माझ्या कुटुंबीयांना अश्लील शिवीगाळ करून त्यांचा मानसिक आणि शारीरिक छळ करत आहेत. त्यानेच दहा जूनला रात्री आठ वाजता दरम्यान आपल्या कुटुंबीयांसोबत माझ्या सोळा वर्षाच्या मुलाला बेदम मारहाण करून जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला असा आरोप योगेश उभळेकर यांनी केला आहे. मात्र त्यानंतर काही वेळाने योगेश उभळेकर यांच्या मुलाने ही त्यांच्या पत्नीसमोर संतोष कदम यांच्यावर धारदार वस्तू ने जीवघेणा हल्ला केला. आता या प्रकरणात संत तुकाराम नगर पोलिसांनी दोन्ही कुटुंबीय विरोधात एकमेकांच्या तक्रारीवरून परस्पर गुन्हा दाखल केला आहे.