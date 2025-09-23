महाराष्ट्र हादरला! कल्याणमध्ये अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार, 8 नराधमांचे घृणास्पद कृत्य

Kalyan Crime News : कल्याणमध्ये अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार झाला आहे. 8 नराधमांनी या मुलीसह अत्यंत घृणास्पद कृत्य केले आहे. अल्पवयीन मुलगी गर्भवती राहिल्यानंतर हा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. या प्रकरणी 7 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. या घटनेमुळे एकच खळबळ उडाली आहे.
कल्याणमध्ये एक अत्यंत धक्कादायक आणि संतापजनक घटना समोर आली आहे. महात्मा फुले पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एका अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार झाल्याचं उघडकीस आलं आहे. या प्रकरणात 8 नराधमांनी वेळोवेळी या मुलीवर अत्याचार केले. धक्कादायक बाब म्हणजे, यातील एका आरोपीने, जो तिचाच नातेवाईक आहे, त्याने सोशल मीडियावर ''''बॉयफ्रेंड देतो'''' असं सांगून मित्रांकडून हे घृणास्पद कृत्य घडवून आणलं
जेव्हा पीडित मुलगी गर्भवती राहिली तेव्हा हा प्रकार उघडकीस आला. त्यानंतर तिच्यावर झालेल्या अत्याचाराची धक्कादायक बाब तिच्या कुटुंबीयांना समजली. मुलीच्या वडिलांनी तात्काळ कल्याण महात्मा फुले पोलीस ठाण्यात धाव घेत या नराधमांविरुद्ध सामूहिक बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला. पोलिसांनी या घटनेची गंभीर दखल घेत तात्काळ कारवाई केली. त्यांनी 8 पैकी 7 आरोपींना अटक केली असून, एका आरोपीचा शोध सुरू आहे.
सर्व आरोपींना न्यायालयात हजर करण्यात आलं. न्यायालयाने आरोपींचे वाहन आणि मोबाईल जप्तीसह पुढील तपासासाठी या आरोपींना 30 तारखेपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. या प्रकरणातील पीडित मुलगी विज्ञान शाखेची विद्यार्थिनी आहे. या प्रकरणातील आरोपींच्या वकिलांनी पीडित मुलीच्या वयाची चौकशी करण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात आता पोलिसांच्या पुढील तपासाकडे आणि न्यायालयाच्या भूमिकेकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
शिक्षकाकडून वारंवार लैंगिक अत्याचार होत असल्यानं अल्पवयीन मुलीचा मृत्यू झालाय. यवताळच्या उमरखेड तालुक्यातील ढाणकी इथं ही घटना घडलीय. संदेश गुंडेकर असं या नराधम शिक्षकाचं नाव आहे. त्याच्याविरोधात पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल करून त्याला अटक करण्यात आलीये. अत्याचारानंतर अल्पवयीन मुलगी गर्भवती झाल्यानं तिला शिक्षकाने गर्भपाताच्या गोळ्या दिल्या. दरम्यान तिची प्रकृती बिघडल्यानं पुसद रुग्णालयात तिचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. या घटनेनंतर संतप्त गावक-यांनी ढाणकी बंद ठेवत आरोपीला कठोर शिक्षा देण्याची मागणी केलीय.