'तू त्यांचा स्टेटस नको ठेवत जाऊ', मित्र ऐकत नसल्याने अल्पवयीन मुलांचं धक्कादायक कृत्य, वेताळ टेकडीवर नेऊन मध्यरात्री....

पुण्यात तरुणाची त्याच्या मित्रांनीच निर्घृण हत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. विरोधी पार्टीचे स्टेट्स ठेवल्याचा राग मनात धरत तरुणाला ठार करण्यात आलं. दोन्ही अल्पवयीन तरुणांना ताब्यात घेण्यात कोथरूड पोलिसांना यश आलं आहे. डोक्यात हातोडी घालून काढला मित्राची हत्या करण्यात आली. मयत तरुणाच्या कुटुंबीयांनी या प्रकरणी पोलिसात तक्रार दिली आहे. कोथरूड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा सगळा प्रकार पुण्यातील ए आर ए आय म्हणजेच वेताळ टेकडीवर बुधवारी मध्यरात्री घडला. मयत तरुण तसेच दोन ताब्यात घेतलेले तरुण हे अल्पवयीन आहेत. या सर्वांचे वय 17 असल्याची माहिती समोर आली असून हे तिघे ही कोथरूड भागातील श्रावणधारा सोसायटी परिसरात राहायला आहेत.
गेल्या काही महिन्यांपासून हे तिघे ही एकमेकांचे मित्र होते. यातील मयत हा बारावीमध्ये शिक्षण घेत होता तर ताब्यात घेतलेला एक आरोपी हा बारावीचे शिक्षण घेत असून दुसरा आरोपी काही काम धंदा करत नाही.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काही दिवसांपूर्वी या आरोपींपैकी एकाचे त्याच्या विरोधकांशी एका मुद्द्यावरुन वाद झाला होता. त्यातून त्यांच्याच भांडण सुद्धा झालं होतं. या भांडणांबद्दल या तिघांमध्ये सुद्धा चर्चा झाली होती. यातील मयत तरुण हा आरोपींच्या बाजूने मोबाईल वर स्टेटस ठेवत होता. अनेक वेळा यातील एकाने "तू त्यांचा स्टेटस नको ठेवत जाऊ" असे सांगितले होते.
याच गोष्टीचा राग मनात ठेऊन या दोघांनी त्यांच्याच मित्राचा काटा काढायचे ठरवले. यासाठी या दोघांनी त्याला राजगड येथे फिरायला जाण्यासाठी आग्रह केला. मंगळवारी हे तिघे ही राजगड येथे फिरून जाऊन आले. रात्री उशिरा परत पुण्यात पोहचवल्यावर हे दोघे त्याला घेऊन टेकडीवर गेले. तिथे त्यांनी मध्यरात्रीच्या वेळेचा आधार घेत निर्मनुष्य ठिकाणी जाऊन त्याच्या डोक्यात हातोडा घातला. हातोड्याचे वार झाल्यामुळे तरुण रक्ताच्या थारोळ्यात तिथेच पडला होता. मित्राला संपवल्यावर या दोघांनी तिथून पळ काढला. सकाळी टेकडीवर फिरायला गेलेल्या नागरिकांना हा प्रकार पाहताच त्यांनी पोलिसांना तात्काळ माहिती दिली
कोथरूड पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि आरोपींचा शोध घ्यायला सुरुवात केली. गोपनीय माहिती आणि तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे कोथरूड पोलिसांनी दोघांना ताब्यात घेतले. याप्रकरणी कोथरूड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील चौकशी पोलिसांनी सुरू केली आहे.