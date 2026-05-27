/लैंगिक अत्याचारानंतर पीडितेने पोलीस ठाण्यात रात्र जागून काढली, रुग्णालयाने 10 तास ताटकळत ठेवलं; बीडमध्ये व्यवस्थेच्या चिंधड्या

बीडमध्ये अल्पवयीन बलात्कार पीडितेला रुग्णालयात वैद्यकीय तपासणीसाठी 10 तास ताटकळत ठेवल्याची संतापजनक घटना समोर आली आहे. मुलीवर तिच्याच चुलत मामेभावाने बलात्कार केला होता. गुन्हा दाखल करण्यासाठी पोलीस स्टेशनमध्ये पीडितेला कुटुंबासह अख्खी रात्र जागून काढावी लागली. यानंतर रुग्णालयात वैद्यकीय तपासणीसाठी नेलं असता तिथेही सकाळी 11 ते रात्री 9 वाजेपर्यंत असे 10 तास बसवून ठेवण्यात आलं.
बीडच्या केज उपजिल्हा रुग्णालयात धक्कादायक प्रकार घडली आहे. यामुळे आरोग्य विभागाच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उभं झालं आहे. महिला स्त्रीरोगतज्ञ उपलब्ध नसल्याचं कारण सांगून अल्पवयीन बलात्कार पीडितेला सकाळी 11 वाजेपासून रात्री नऊ वाजेपर्यंत थांबवून ठेवण्यात आलं. अगोदरच बलात्काराच्या धक्क्यामध्ये असलेल्या पीडितेसह कुटुंबाला हॉस्पिटलमध्ये तब्बल 10 तास थांबावे लागले. यामुळे संताप व्यक्त केला जात आहे.
बीडच्या केज पोलीस स्टेशन येथे चुलत मामेभावाने रुमालाने तोंड आणि दोरीने हात बांधून बळजबरी बलात्कार केला. गुन्हा दाखल करण्यासाठी रात्री 9 वाजता पीडिता कुटुंबीयांसह पोहोचली होती. पोलिसांनी पहाटे पाच वाजता गुन्हा दाखल केला. अख्खी रात्र पोलीस स्टेशनमध्ये त्यांना जागून काढावी लागली. यानंतर पूर्ण दिवस वैद्यकीय तपासणीसाठी उपजिल्हा रुग्णालयात गेला. यासंदर्भात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता स्त्री रोग तज्ञ उपलब्ध नाही, कॉल डॉक्टर वेळेत उपस्थित झाले नाहीत अशी जुजबी कारणे देण्यात आली. या घटनेमुळे व्यवस्थेवर प्रश्चचिन्ह निर्माण होत आहे.