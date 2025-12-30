English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मुलीला उमेदवारी नाकारली, भाजपच्या माजी महिला जिल्हाध्यक्षांना हृदयविकाराचा झटका

Mira Bhaindar Election: तिकीट न मिळाल्याचे निश्चित झाल्यावर वनिता बने यांची तब्येत अचानक खालावली. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 30, 2025, 08:57 PM IST
मीरा भाईंदर

Mira Bhaindar Election: मीरा-भाईंदर महापालिका निवडणुकीच्या तयारीत भाजपला मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. पक्षाच्या ज्येष्ठ महिला नेत्यांच्या मुलीला, म्हणजे श्रद्धा बने यांना तिकीट नाकारल्याचे कळताच त्यांच्या आई आणि भाजपच्या माजी महिला जिल्हाध्यक्ष वनिता बने यांना गंभीर मानसिक ताण आला. यामुळे त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला आणि राजकीय क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली. काय घडलं नेमकं प्रकरण? सविस्तर जाणून घेऊया. 

तिकीट न मिळाल्याचे निश्चित झाल्यावर वनिता बने यांची तब्येत अचानक खालावली. कुटुंबीयांनी आणि पक्ष कार्यकर्त्यांनी लगेच त्यांना मीरा रोडवरील एका खासगी रुग्णालयात नेले. डॉक्टरांच्या सतत देखरेखीत उपचार सुरू आहेत आणि रुग्णालयाने सांगितले की, त्यांची प्रकृती आता स्थिर आहे.

वनिता बनेंचं योगदान

वनिता बने या भाजपच्या महिला मोर्च्यातील अनुभवी आणि वरिष्ठ नेत्यांपैकी एक आहेत. अनेक वर्षांपासून त्यांनी पक्षासाठी समर्पित भावनेने काम केले आहे. विविध आंदोलनांमध्ये त्यांनी पुढाकार घेतला, पक्षासाठी संघर्ष केला आणि काही वेळा स्वतःवर गुन्हेही दाखल करून घेतले. तरीही पक्षाने त्यांच्या कुटुंबाला संधी न दिल्याने त्यांना खूप वाईट वाटले.

पक्षावर टीका

रुग्णालयात असतानाही वनिता बने यांनी आपली व्यथा बोलून दाखवली. त्यांनी म्हटले की, "मी कित्येक वर्षे पक्षासाठी प्रामाणिकपणे मेहनत घेतली, लढा दिला आणि अडचणी सहन केल्या. पण आज पक्षाने माझ्यावर आणि माझ्या कुटुंबावर अन्याय केला आहे." या शब्दांमुळे भाजपमधील अंतर्गत असंतोष पुन्हा चर्चेत आला.

पक्ष नेत्यांच्या भेटीत आश्वासने

ही घटना घडल्यावर भाजपचे स्थानिक नेते आणि कार्यकर्ते रुग्णालयात पोहोचले. त्यांनी वनिता बने यांची प्रकृती जाणून घेतली आणि पक्षाकडून पूर्ण मदत मिळेल असे सांगितले. तरीही तिकीट वाटपातून निर्माण झालेला रोष वाढत असल्याचे दिसते आहे.

निवडणुकीवर काय परिणाम? 

महापालिका निवडणुकीच्या अगदी तोंडावर ही घटना घडल्याने भाजपसाठी मोठी डोकेदुखी निर्माण झाली आहे. एकीकडे उमेदवारांचे अर्ज भरले जात आहेत, तर दुसरीकडे पक्षातील नाराजी, भावनिक उद्रेक आणि आरोग्याची गंभीर समस्या यामुळे अंतर्गत फूट स्पष्ट होत आहे. येत्या दिवसांत पक्षाचे वरिष्ठ नेते यावर काय तोडगा काढतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

