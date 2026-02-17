4 पदरी उड्डाणपूल मध्येच 2 पदरी होणार; मीरा-भाईंदरचा अजब उड्डाणपूल सुरु करण्याआधी MMRDA ने घेतला मोठा निर्णय

Mira-Bhayander Flyover: मीरा-भाईंदर बांधण्यात आलेल्या एक उड्डाणपूल अजब बांधकामामुळे चर्चेत आला आहे. हा 4 पदरी उड्डाणपूल मध्येच 2 पदरी होत आहे. या उड्डाणपुलावरुन प्रवास कसा करायचा असं म्हणत याच्या सुरक्षेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहेत. मीरा-भाईंदरचा अजब उड्डाणपूल लवकरच प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होणार आहे. मात्र, मीरा-भाईंदरचा अजब उड्डाणपूल सुरु करण्याआधी MMRDA ने मोठा निर्णय घेतला आहे.
मीरा-भाईंदर डबल-डेकर फ्लायओव्हर लवकरच जनतेसाठी खुला होणार आहे. हा पूल मुंबई मेट्रो लाईन 9 चा भाग आहे. या डबल-डेकर प्रकल्पामुळे मेट्रो आणि रस्ते वाहतुकीला चालना मिळेल. हा फ्लायओव्हर मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) बांधला होता. काही दिवसांपूर्वी पुलाच्या डिझाइनबद्दल प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. आता तो उघडण्यापूर्वी तृतीय-पक्ष संस्थेकडून रस्ता सुरक्षा तपासणी करण्याचा निर्णय MMRDA ने घेतला आहे.
हा पूल दहिसर-मीरा भाईंदर मेट्रो लाईन 9 मार्गावर बांधला आहे. जागेच्या कमतरतेमुळे, पूल अचानक मध्यभागी अरुंद होतो, ज्यामुळे वाहतूक कोंडी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. याच कारणावरून लोकांनी एमएमआरडीएवर टीका केली आहे. सुरुवातीला हा पूल चार पदरी होता आणि नंतर अचानक तो दोन पदरी झाला. आता, पूल टप्प्याटप्प्याने खुला करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सुरक्षा चाचणी पूर्ण झाल्यानंतर, पूल वाहतुकीसाठी खुला केला जाईल.
गोल्डन नेस्ट सर्कल हे सर्वाधिक वाहतूक कोंडीचे ठिकाण आहे. हा पूल या चौकातून जातो आणि त्यामुळे वाहतूक कोंडी कमी होईल. मीरा भाईंदरमधील जुन्या पेट्रोल पंपापासून फाटक रोडवरील आझाद मैदानापर्यंत संपूर्ण उड्डाणपूल बांधला जात आहे.
एमएमआरडीएनुसार, ही रचना इंडियन रोड काँग्रेस (आयआरसी) मानकांनुसार बांधण्यात आली आहे. 2020-21 मध्ये मंजूर करण्यात आली आहे. लेन डिझाइन मूळ मंजूर डिझाइनचा भाग होता. मीरा-भाईंदर पट्ट्यातील सर्वात व्यस्त जंक्शनपैकी एकावर गोल्डन नेस्ट सर्कलपर्यंत गर्दी कमी करण्यासाठी हा उड्डाणपूल पूर्ण 2+2 लेन कॉन्फिगरेशनमध्ये काम करेल. हा पूल मीरा भाईंदरला पूर्व-पश्चिमशी जोडेल. हा पूल पश्चिम रेल्वे मार्गावर भाईंदर पूर्वेपर्यंत बांधला जाईल. हा पूर्व-पश्चिम जोडणारा पूल 970 मीटर लांबीचा असेल. यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस रोडवरील वाहतूक कोंडी कमी होईल.
मुंबई मेट्रो लाईन 9 चा पहिला टप्पा लवकरच सुरू होणार आहे. ट्रायल रन पूर्ण झाले आहेत. 4.973 किमी लांबीचा हा मार्ग दहिसर पूर्व ते काशीगावला जोडेल. सध्या मीरा भाईंदरमध्ये लोकल ट्रेनने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना एक नवीन पर्याय उपलब्ध होईल. त्यांना लोकल ट्रेनमधील गर्दी आणि ट्रॅफिक जामपासून मुक्तता मिळेल.