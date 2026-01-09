English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Mira-bhayandar Mahapalika: भाजपा आणि शिंदे सेनेत कट्टर वैर तरीही शिवसैनिकांनी का लावले फडणवीसांचे होर्डिंग्स?

मीरा–भाईंदर परिसरात पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापताना दिसत आहे. भाजपनं अनेक ठिकाणी शिंदेंना नकारलं आहे तर बऱ्याचं ठिकाणी त्यांना दुखवण्याची इच्छा नव्हती म्हणून युती केली असं सांगितंल जात आहे. काही ठिकाणी भाजपनं सहमतीने युती केली तरीही शिवसैनिकांनी फडणवीसांच्या सभेचे भव्य होर्डिंग्स का लावले? एवढेच नाही तर होर्डिंग्सवर 'महायुती' असं नावच नाही. नेमकं प्रकरण काय?

Updated: Jan 9, 2026, 12:00 PM IST
Mahapalika Election 2026: महायुतीतील अंतर्गत मतभेद उघड झाल्याने स्थानिक राजकारणात नव्या चर्चेला सुरुवात झाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मीरा–भाईंदरमधील प्रचार सभेच्या पार्श्वभूमीवर शिंदे गटाच्या शिवसेनेकडून लावण्यात आलेल्या स्वागताच्या होर्डिंग्समुळे हा वाद आणखी चिघळला आहे. विशेष म्हणजे या होर्डिंग्सवर महायुतीचा कुठलाही उल्लेख नसल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

नेमकं प्रकरण काय?
आज होणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रचार सभेसाठी मीरा–भाईंदर शहरातील प्रमुख रस्ते, चौक आणि प्रवेशद्वारांवर मोठ्या प्रमाणात स्वागताचे बॅनर आणि होर्डिंग्स लावण्यात आले आहेत. हे सर्व फलक शिंदे गटाच्या शिवसेनेकडून लावण्यात आले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, या बॅनरवर महायुती किंवा भाजपचा कोणताही उल्लेख नसल्याने स्थानिक राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे. या होर्डिंग्समुळे महायुतीतील समन्वयाचा अभाव पुन्हा एकदा समोर आल्याचे चित्र दिसत आहे.

होर्डिंग्सवर महायुतीचं नाव नाही, मग...
मिळालेल्या माहितीनुसार, हे स्वागताचे होर्डिंग्स मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या माध्यमातून लावण्यात आले आहेत. निवडणूक जाहीर झाल्यापासून प्रताप सरनाईक आणि भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांच्यात सातत्याने आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. दोन्ही नेत्यांमध्ये सार्वजनिक पातळीवर शाब्दिक वादही झाल्याचे पाहायला मिळाले आहे. अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या स्वागतासाठी स्वतंत्रपणे लावलेले हे होर्डिंग्स अधिकच लक्षवेधी ठरत आहेत.

महायुतीचं काय झालं?
मीरा–भाईंदरमध्ये महायुती असतानाही या प्रकारामुळे स्थानिक पातळीवरील मतभेद उघडपणे समोर येत असल्याची चर्चा आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या सभेच्या निमित्ताने महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये एकजूट दिसणे अपेक्षित असताना, वेगळी भूमिका घेतल्याने राजकीय संभ्रम निर्माण झाला आहे. या घडामोडींमुळे येत्या काळात मीरा–भाईंदरमधील राजकीय समीकरणे कशी बदलतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

एकीकडे प्रचार सभेची तयारी जोरात सुरू असताना, दुसरीकडे या होर्डिंग्समुळे महायुतीतील अंतर्गत वाद पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या दौऱ्याबरोबरच स्थानिक राजकारणातील तणावही अधिक वाढताना दिसत आहे.

