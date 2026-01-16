Mira Bhayandar Mahapalika Winning Candidates List: मीरा भाईंदर महापालिकेतील विजयी उमेदवारांची यादी

Mira Bhayandar Winning Candidates: मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या ९६ जागांसाठी मतमोजणी पार पडली. विजयी उमेदवारांची यादी हळूहळू समोर येत आहे. सध्याच्या ट्रेंडनुसार, भाजप मजबूत आघाडीवर असून ३०+ प्रभागांमध्ये लीड घेतली आहे, तर काँग्रेसने ८ जागांवर विजय मिळवला किंवा आघाडीवर आहे.प्रभाग २ मध्ये भाजपाचे चारही उमेदवार (शानू गोहिल, रजनीकांत मयेकर, जया दत्ता, मदन सिंह) विजयी झाले. प्रभाग ९ आणि १९ मध्ये काँग्रेसचे ८ उमेदवार विजयी ठरले. शिवसेना (शिंदे गट) काही जागांवर स्पर्धेत असून MNS आणि इतरांची स्थिती कमकुवत दिसत आहे. विजयी उमेदवारांची यादी जाणून घेऊया.
|प्रभाग क्र.
|विजेता
|गट
|उमेदवाराचे नाव
|पक्ष
|
1
|
मानशी शर्मा
|
अ
|नमिता पाटील
|शिंदेसेना
|मानशी शर्मा
|भाजप
|
श्रद्धा कदम
|
ब
|श्रद्धा कदम
|भाजप
|नीलम राजरत्न
|बसपा
|रूबी अखिलेश प्रजापती
|राष्ट्रवादी (शरद पवार)
|माधुरी राय
|शिंदेसेना
|रिटा शाह
|अपक्ष
|
अशोक तिवारी
|
क
|ओमप्रकाश अग्रवाल
|शिंदेसेना
|अनुराग उपाध्याय
|काँग्रेस
|मिथिलेश कुमार
|बसपा
|अॅड. विक्रम तारे-पाटील
|राष्ट्रवादी (शरद पवार)
|अशोक तिवारी
|भाजप
|
पंकज पांडेय
|
ड
|राजकुमार रामधनी गुप्ता
|राष्ट्रवादी (शरद पवार)
|पंकज पांडेय
|भाजप
|चंद्रकांत यादव
|शिंदेसेना
|पुनमदेवी नामवर कुमार
|बसपा
|
2
|
रजनीकांत मयेकर
|
अ
|राजेंद्र एकनाथ डाखवे
|उद्धवसेना
|संतोष पाटील
|शिंदेसेना
|रजनीकांत मयेकर
|भाजप
|यशवंत ठकाजी कांगणे
|अपक्ष
|
गोहील शानू जोरावरसींग
|
ब
|गोहील शानू जोरावरसींग
|भाजप
|पूनम शर्मा
|उद्धवसेना
|रेवती सिंग
|शिंदेसेना
|मीना कांगणे
|अपक्ष
|
दत्ता जया रथीन
|
क
|नुतन भरतसिंह ठाकूर
|उद्धवसेना
|दत्ता जया रथीन
|भाजप
|नर्मदा वैती
|शिंदेसेना
|शिखा भटेवडा
|अपक्ष
|
सिंह मदन उदितनारायण
|
ड
|हुकुमचंद योगेश्वर अग्रवाल
|उद्धवसेना
|दुबे शैलेन्द्र विश्वंभरनाथ
|काँग्रेस
|राजपुरोहित सर्दाराराम
|शिंदेसेना
|सिंह मदन उदितनारायण
|भाजप
|अभिषेक भटेवडा
|अपक्ष
|
3
|दिव्या परब
|
अ
|दिव्या परब
|भाजप
|कविता मांडवकर
|शिंदेसेना
|जयश्री शेवंते
|उद्धवसेना
|
योगिता शर्मा
|
ब
|ज्योत्स्ना गमरे
|राष्ट्रवादी (अजित पवार)
|निलम ढवण
|उद्धवसेना
|शितल पांडे
|शिंदेसेना
|योगिता शर्मा
|भाजप
|संजना गुर्जर
|अपक्ष
|
गणेश शेट्टी
|
क
|ऍड. अजितकुमार प्रेमचंद गुप्ता
|काँग्रेस
|जैन शिवकुमार सुरेशचंद्र
|उद्धवसेना
|दिनेश नलावडे
|शिंदेसेना
|गणेश शेट्टी
|भाजप
|हर्षद पुरळकर
|बविआ
|
तरुण सुभाष शर्मा
|
ड
|राजू विश्वकर्मा
|उद्धवसेना
|ललिता विनोद बिष्ट
|राष्ट्रवादी (अजित पवार)
|राजेश वेतोसकर
|शिंदेसेना
|तरुण सुभाष शर्मा
|भाजप
|आशिष मंगलाप्रसाद शर्मा
|बविआ
|
4
|
|
अ
|संध्या पाटील
|शिंदेसेना
|स्मिता पाटील
|भाजप
|प्रभात पाटील
|अपक्ष
|
|
ब
|प्रेमनाथ पाटील
|भाजप
|धनेश पाटील
|शिंदेसेना
|पियूष प्रकाश पाटील
|अपक्ष
|
|
क
|कुसुम गुप्ता
|भाजप
|सुनीला शर्मा
|शिंदेसेना
|
|
ड
|प्रशांत धोंडे
|शिंदेसेना
|मधुसूदन पुरोहीत
|भाजप
|हेमंत अनंत सावंत
|मनसे
|गणेश भोईर
|अपक्ष
|
5
|
|
अ
|वंदना पाटील
|भाजप
|सुप्रिया माईनकर
|शिंदेसेना
|
|
ब
|प्रियंका करणीदान चारण
|भाजप
|कांचन लाड
|उद्धवसेना
|डॉ. प्रीती पाटील
|अपक्ष
|सुनिता शशिकांत भोईर
|शिंदेसेना
|
|
क
|सुरेंद्रसिंह भाटी
|शिंदेसेना
|विजय वाळंज
|उद्धवसेना
|राकेश शाह
|भाजप
|
|
ड
|कोमल हरीलाल यादव
|शिंदेसेना
|श्रीप्रकाश सिंग
|भाजप
|किरण बी सोनकर
|काँग्रेस
|
6
|
मेबल नोएल कोरीया
|
अ
|मेबल नोएल कोरीया
|भाजप
|सरिता शिंदे
|शिंदेसेना
|शुभांगी महिन कोटीयन
|अपक्ष
|
सुनिता जैन
|
ब
|रमिता जैन
|शिंदेसेना
|सुनिता जैन
|भाजप
|शिवानी देसाई
|उद्धवसेना
|
परेश जयंतीलाल शाह
|
क
|परेश बिपीनचंद्र गांधी
|मनसे
|कृणाल पुरोहित
|शिंदेसेना
|मुकेश अमृतलाल मेहता
|उद्धवसेना
|परेश जयंतीलाल शाह
|भाजप
|
भरतकुमार कोठारी
|
ड
|भरतकुमार कोठारी
|भाजप
|कमलेश कांबळे
|उद्धवसेना
|उदय हिम्मतलाल मोदी
|शिंदेसेना
|मनोज बजरंगलाल हरलालका
|आम आदमी पक्ष
|
7
|
ध्रुवकिशोर पाटील
|
अ
|ध्रुवकिशोर पाटील
|भाजप
|टॉलचर थॉमस मेंन्डोसा
|शिंदेसेना
|
भव्या लाभुभाई पिपलिया
|
ब
|भव्या लाभुभाई पिपलिया
|भाजप
|रितिका शर्मा
|शिंदेसेना
|
आभा पाटील
|
क
|रेश्मा उचगांवकर
|शिंदेसेना
|आभा पाटील
|भाजप
|रक्षा भुप्ताणी
|अपक्ष
|
रवि व्यास
|
ड
|जॉन्सन पीटर फरिया
|उद्धवसेना
|मंदार रकवी
|शिंदेसेना
|रवि व्यास
|भाजप
|
8
|
किमया रकवी
|
अ
|किमया रकवी
|भाजप
|कॅटलीन परेरा
|शिंदेसेना
|
कोमल नावन्धर
|
ब
|कोमल नावन्धर
|भाजप
|प्रतिभा तांगडे
|शिंदेसेना
|पुष्पा सोनावणे
|उद्धवसेना
|
भगवती शर्मा
|
क
|रऊफ कुरेशी
|काँग्रेस
|भगवती शर्मा
|भाजप
|चंद्रकांत जाधव
|उद्धवसेना
|
सुरेश खंडेलवाल
|
ड
|सुरेश खंडेलवाल
|भाजप
|नितीन ठाकुर
|बविआ
|
9
|
सुनिल चौधरी
|
अ
|सुनिल चौधरी
|काँग्रेस
|नरेश पाटील
|राष्ट्रवादी (अजित पवार)
|संकेत म्हात्रे
|राष्ट्रवादी (शरद पवार)
|
रिजवाना खान
|
ब
|रिजवाना खान
|काँग्रेस
|श्वेता ठाकूर
|राष्ट्रवादी (अजित पवार)
|अल्फिया फारुकी
|राष्ट्रवादी (शरद पवार)
|शबीना शेख
|एमआयएम
|परवीन मोमिण
|अपक्ष
|
सना देशमुख
|
क
|सना देशमुख
|काँग्रेस
|जाहिरा सय्यद
|राष्ट्रवादी (अजित पवार)
|शम्मी खान
|राष्ट्रवादी (शरद पवार)
|फरहाना सैफी
|एमआयएम
|
जय ठाकूर
|
ड
|जय ठाकूर
|काँग्रेस
|सय्यद हैदर
|आम आदमी पार्टी
|अमजद शेख
|राष्ट्रवादी (अजित पवार)
|फारुक खान
|उद्धवसेना
|गुलाम फारुकी
|राष्ट्रवादी (शरद पवार)
|इमरान शेख
|एमआयएम
|इम्तियाज जोड्या
|वंचित बहुजन आघाडी
|
10
|
महेश म्हात्रे
|
अ
|महेश म्हात्रे
|भाजप
|पवन घरत
|शिंदेसेना
|
आकांक्षा विरकर
|
ब
|आकांक्षा विरकर
|भाजप
|तारा घरत
|शिंदेसेना
|कल्पना डेरे
|उद्धवसेना
|श्रीजा पाटील
|अपक्ष
|
कविता त्रिपाठी
|
क
|कविता त्रिपाठी
|भाजप
|पुजा आमगावकर
|शिंदेसेना
|अस्मिता परुळेकर
|उद्धवसेना
|
दिपक सावंत
|
ड
|दिपक सावंत
|भाजप
|सिंग ब्रिजेशकुमार
|शिंदेसेना
|संदीप तिवारी
|उद्धवसेना
|
11
|
अ
|करुणा पाटील
|भाजप
|ममता म्हात्रे
|शिंदेसेना
|रोशनी पवार
|मनसे
|पुनम धापसे
|अपक्ष
|
|
ब
|हिमाली पाटील
|भाजप
|वंदना पाटील
|शिंदेसेना
|कल्पना शिगवण
|उद्धवसेना
|
|
क
|सचिन डोंगरे
|भाजप
|नयन पाटील
|राष्ट्रवादी (अजित पवार)
|विकास पाटील
|शिंदेसेना
|राजेश म्हात्रे
|उद्धवसेना
|पंकज इंगोले
|वंचित बहुजन आघाडी
|
|
ड
|विशाल पाटील
|भाजप
|रामलखन शुक्ला
|राष्ट्रवादी (अजित पवार)
|प्रविण पाटील
|शिंदेसेना
|अनिल रानावडे
|मनसे
|अनिल भगत
|वंचित बहुजन आघाडी
|
12
|
|
अ
|लक्ष्मण जंगम
|भाजप
|पवन पाटील
|शिंदेसेना
|
|
ब
|डिंपल मेहता
|भाजप
|सपना मौर
|शिंदेसेना
|रेश्मा तपासे
|मनसे
|
|
क
|स्नेहा पांडे
|भाजप
|निशा नार्वेकर
|शिंदेसेना
|किरण चौहान
|उद्धवसेना
|
|
ड
|गेहलोत हसमुख
|भाजप
|शंकर झा
|शिंदेसेना
|सुभाष शिखरे
|उद्धवसेना
|
13
|
रुपाली शिंदे
|
अ
|सोनाली इंगळे
|बहुजन समाज पार्टी
|रवींद्र खरात
|काँग्रेस
|उत्तम जाधव
|राष्ट्रवादी (अजित पवार)
|श्याम शहारे
|शिंदेसेना
|रुपाली शिंदे
|भाजप
|अमित सोनावणे
|उद्धवसेना
|प्रियंका माने
|वंचित बहुजन आघाडी
|सुरेंद्र शिंदे
|अपक्ष
|
विजया वैती
|
ब
|पूनम तरे
|उद्धवसेना
|पल्लवी म्हात्रे
|शिंदेसेना
|विजया वैती
|भाजप
|आफरीन शेख
|काँग्रेस
|
प्रिती जैन
|
क
|प्रिती जैन
|भाजप
|प्रतिभा वगळ
|राष्ट्रवादी (अजित पवार)
|स्नेहल सावंत
|उद्धवसेना
|निशा सिंग
|शिंदेसेना
|शोभा ब्राम्हणे
|वंचित बहुजन आघाडी
|
संजय थेराडे
|
ड
|फारुक अलातुर
|काँग्रेस
|आयुष चव्हाण
|उद्धवसेना
|अभिनव त्रिपाठी
|राष्ट्रवादी (शरद पवार)
|संजय थेराडे
|भाजप
|मोसेस चिनप्पा
|राष्ट्रवादी (अजित पवार)
|महेश शिंदे
|शिंदेसेना
|सुरेश शिंदे
|वंचित बहुजन आघाडी
|
14
|
|
अ
|अॅड. नेहा गवळी
|राष्ट्रवादी (अजित पवार)
|संजीवनी गायकवाड
|उद्धवसेना
|योगिता जाधव
|राष्ट्रवादी (शरद पवार)
|बाळम्मा बाजी
|काँग्रेस
|ज्योती बंडे
|शिंदेसेना
|ज्योत्सना हसनाळे
|भाजप
|अस्मिता कदम
|वंचित बहुजन आघाडी
|
|
ब
|लहू तांबडी
|उद्धवसेना
|प्रेमा नाईक
|राष्ट्रवादी (शरद पवार)
|तुषार पारधी
|भाजप
|रविंद्र माळी
|शिंदेसेना
|रूपेश पारेकर
|बविआ
|कविता भोये
|अपक्ष
|
|
क
|यशोदा ताटे
|भाजप
|भारती पाटील
|शिंदेसेना
|वर्षा पंडित
|राष्ट्रवादी (शरद पवार)
|मनिषा भोपळे
|उद्धवसेना
|
|
ड
|नरेंद्र उपरकर
|उद्धवसेना
|ओमप्रकाश श्रीलाल पाल
|राष्ट्रवादी (शरद पवार)
|सचिन पंडित
|राष्ट्रवादी (अजित पवार)
|अॅन्थोनी एलेझार मिनेझिस
|काँग्रेस
|मिरादेवी रामलाल यादव
|भाजप
|युवराज शर्मा
|शिंदेसेना
|सय्यद वामिक नकवी
|वंचित बहुजन आघाडी
|अनिल भोसले
|अपक्ष
|
15
|
मोहन म्हात्रे
|
अ
|संतोष आंद्रे
|उद्धवसेना
|कमलेश भोईर
|शिंदेसेना
|मोहन म्हात्रे
|भाजप
|संतोष शिगांडे
|मनसे
|
सुरेखा सोनार
|
ब
|उजमा खान
|उद्धवसेना
|श्रध्दा ठाकुर
|शिंदेसेना
|इम्तीयाज शेख
|राष्ट्रवादी (अजित पवार)
|सुरेखा सोनार
|भाजप
|
मनस्वी पाटील
|
क
|मंदाकिनी गावंड
|शिंदेसेना
|निलिशा चक्रे
|राष्ट्रवादी (अजित पवार)
|पूजा पवार
|उद्धवसेना
|मनस्वी पाटील
|भाजप
|प्रथमा कांबळे
|आरपीआय-आठवले
|
मनिष पराशर
|
ड
|गोरखनाथ पवार
|बविआ
|प्रियेश म्हात्रे
|उद्धवसेना
|जितेंद्र शेणॉय
|राष्ट्रवादी (अजित पवार)
|सुंबड मोहसिन
|शिंदेसेना
|अमरजीत कांबळे
|आरपीआय-आठवले
|फैसल सादिक सेलॉत
|वंचित बहुजन आघाडी
|मनिष पराशर
|भाजप
|
16
|
|
अ
|दिपेश गावंड
|उद्धवसेना
|अनिता पाटील
|भाजप
|परशुराम म्हात्रे
|शिंदेसेना
|
|
ब
|प्रतिभा जाट
|भाजप
|मानसी म्हात्रे
|उद्धवसेना
|रिया म्हात्रे
|शिंदेसेना
|
|
क
|वंदना भावसार
|भाजप
|भावना भोईर
|शिंदेसेना
|दिपा म्हात्रे
|उद्धवसेना
|
|
ड
|मनोजकुमार गिरी
|मनसे
|सोमनाथ पवार
|उद्धवसेना
|राजू भोईर
|शिवसेना
|नवीन सिंह
|भाजप
|संजय मकवाना
|राष्ट्रीय समाज पक्ष
|
17
|
|
अ
|विद्या आंब्रे
|उद्धवसेना
|दिलीप भोईर
|शिंदेसेना
|आनंद मांजरेकर
|भाजप
|
|
ब
|दिपीका अरोरा
|भाजप
|करुणा कामळेकर
|काँग्रेस
|रजनी गुप्ता
|शिवसेना
|अनिता राय
|उद्धवसेना
|
|
क
|अरुणा चक्रे (कोहली)
|काँग्रेस
|प्रणाली नाईक
|उद्धवसेना
|हेमा बेलानी
|भाजप
|वासुदेव गिता
|शिंदेसेना
|
|
ड
|महेशकुमार जगताप
|शिंदेसेना
|प्रशांत दळवी
|भाजप
|कैलाश देसाई
|उद्धवसेना
|नारायण नंबियार
|अपक्ष
|
18
|
|
अ
|अक्षता तोरणे
|उद्धवसेना
|संगीता धाकतोडे
|राष्ट्रवादी (अजित पवार)
|महेश वाघमारे
|शिंदेसेना
|निर्मला सावळे
|भाजप
|दौलत गजरे
|अपक्ष
|
|
ब
|वैशाली परूळेकर
|राष्ट्रवादी (अजित पवार)
|मयुरी म्हात्रे
|भाजप
|सुजाता शिंदे
|उद्धवसेना
|प्रिया साबळे
|शिंदेसेना
|
|
क
|विनिता झा
|शिंदेसेना
|प्राची पाटील
|उद्धवसेना
|राड्या अजित सिन्हा
|राष्ट्रवादी (अजित पवार)
|नीला सोन्स
|भाजप
|
|
ड
|विवेक उपाध्याय
|भाजप
|उत्तम तिवारी
|शिवसेना
|जकी पटेल
|राष्ट्रवादी (अजित पवार)
|सचीन पोपळे
|मनसे
|संजय करवत
|आरपीआय-आठवले
|
19
|
मॅडॉन्सा तारेन
|
अ
|मॅडॉन्सा तारेन
|काँग्रेस
|सुर्यकांत म्हात्रे
|भाजप
|प्रणव कुंदन भोईर
|शिंदेसेना
|अब्दुल हफीज
|राष्ट्रवादी (अजित पवार)
|रईस पिंजरी
|एमआयएम
|
रुबिना शेख
|
ब
|रुबिना शेख
|काँग्रेस
|ज्योती डिसुझा
|भाजप
|जरिवाला शमा
|राष्ट्रवादी (अजित पवार)
|कहकशा शेख
|शिंदेसेना
|
आयरिन कॉड्रस
|
क
|आयरिन कॉड्रस
|काँग्रेस
|पूनम परमार
|भाजप
|जिगीशा ब्रगांझा
|राष्ट्रवादी (अजित पवार)
|मेथ्यु शीजा
|शिंदेसेना
|
अनिल सावंत
|
ड
|अनिल सावंत
|काँग्रेस
|संपद शेट्टी
|भाजप
|राजेंद्र थलारी
|उद्धवसेना
|सलीम खान
|राष्ट्रवादी (अजित पवार)
|वणारा मुस्तफा
|शिंदेसेना
|
20
|
हेतल परमार
|
अ
|हेतल परमार
|भाजप
|आशा कोहले
|शिंदेसेना
|
दिप्ती भट
|
ब
|दिप्ती भट
|भाजप
|संगीता चौहान
|राष्ट्रवादी (अजित पवार)
|नयना वसाणी
|शिंदेसेना
|दृष्टी घाग
|मनसे
|
संजय पवार
|
क
|संजय पवार
|भाजप
|यशपाल गोपाल
|काँग्रेस
|श्रेया साळवी
|उद्धवसेना
|मंगलप्रसाद गुप्ता
|शिंदेसेना
|
दिनेश जैन
|
ड
|दिनेश जैन
|भाजप
|अश्विन कासोदारीया
|शिंदेसेना
|सबॅस्टीयन फर्नांडीस
|उद्धवसेना
|
21
|
|
अ
|हेमांगी पाटील
|काँग्रेस
|श्रद्धा कांबळी
|भाजप
|
|
ब
|रुपा पिंटो
|काँग्रेस
|सिमा शाह
|भाजप
|
|
क
|अजय सिंह
|काँग्रेस
|मनोज दुबे
|भाजप
|
|
ड
|प्रमोद सामंत
|काँग्रेस
|अनिल विराणी
|भाजप
|
22
|
|
अ
|रफिक पठाण
|काँग्रेस
|शमाज मोमिन
|राष्ट्रवादी (अजित पवार)
|रईस पिंजारी
|एमआयएम
|
|
ब
|आफरीन हुसेन
|काँग्रेस
|परवीन मोमिण
|राष्ट्रवादी (अजित पवार)
|नौशीन शेख
|उद्धवसेना
|
|
क
|रुबिना शेख
|काँग्रेस
|शबनम शेख
|राष्ट्रवादी (अजित पवार)
|समिरा खत्री
|उद्धवसेना
|रशीदा खान
|एमआयएम
|
|
ड
|सादिक बाशा
|मार्क्सवादी
|अशरफ मिस्त्री
|काँग्रेस
|तौसिफ शेख
|राष्ट्रवादी (अजित पवार)
|शेख मोहम्मद कामरान
|उद्धवसेना
|
23
|
नयना म्हात्रे
|
अ
|नयना म्हात्रे
|भाजप
|तेजस्वी पाटील
|शिंदेसेना
|
वर्षा भानुशाली
|
ब
|अलकाबाई अहिरे
|बसपा
|वर्षा भानुशाली
|भाजप
|वैशाली म्हात्रे
|शिंदेसेना
|वैशाली येरुणकर
|उद्धवसेना
|प्रोमिला शर्मा
|राष्ट्रवादी (अजित पवार)
|
संजय थरथरे
|
क
|संजय थरथरे
|भाजप
|अभिनंदन चव्हाण
|मनसे
|सिकंदर चव्हाण
|शिंदेसेना
|गणेश देसाई
|राष्ट्रवादी (शरद पवार)
|विवेक सरवैया
|राष्ट्रवादी (अजित पवार)
|विनोद म्हात्रे
|अपक्ष
|सुवर्णा रोहित
|अपक्ष
|
जयेश भोईर
|
ड
|जयेश भोईर
|भाजप
|राम नामवर सतीराम
|बसपा
|ललितकुमार जैन
|राष्ट्रवादी (अजित पवार)
|भरत पाटील
|उद्धवसेना
|संदिप पाटील
|शिंदेसेना
|उमेश शिंदे
|वंचित बहुजन आघाडी
|
24
|
|
अ
|प्रकाश कोळी
|भाजप
|कोलासो शॉन
|कॉग्रेस
|गोविंद जॉर्जी
|शिंदेसेना
|मुनावर शेख
|राष्ट्रवादी (अजित पवार)
|
|
ब
|मोराएस फ्रीडा
|काँग्रेस
|वंदना क्षीरसागर
|भाजप
|वंदना पाटील
|मनसे
|शर्मिला बगाजी
|शिंदेसेना
|अफसाना शेख
|राष्ट्रवादी (शरद पवार)
|
|
क
|बाविघर सिसिलीया
|भाजप
|डिमेलो फ्रीडा
|शिंदेसेना
|दिनीस शोभना
|उद्धवसेना