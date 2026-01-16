English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Mira Bhayandar Mahapalika Winning Candidates List: मीरा भाईंदर महापालिकेतील विजयी उमेदवारांची यादी

Mira Bhayandar Winning Candidates: मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या विजयी उमेदवारांची यादी जाणून घेऊया.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 16, 2026, 03:29 PM IST
Mira Bhayandar Mahapalika Winning Candidates List: मीरा भाईंदर महापालिकेतील विजयी उमेदवारांची यादी
मीरा भाईंदर

Mira Bhayandar Winning Candidates: मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या ९६ जागांसाठी मतमोजणी पार पडली. विजयी उमेदवारांची यादी हळूहळू समोर येत आहे. सध्याच्या ट्रेंडनुसार, भाजप मजबूत आघाडीवर असून ३०+ प्रभागांमध्ये लीड घेतली आहे, तर काँग्रेसने ८ जागांवर विजय मिळवला किंवा आघाडीवर आहे.प्रभाग २ मध्ये भाजपाचे चारही उमेदवार (शानू गोहिल, रजनीकांत मयेकर, जया दत्ता, मदन सिंह) विजयी झाले. प्रभाग ९ आणि १९ मध्ये काँग्रेसचे ८ उमेदवार विजयी ठरले. शिवसेना (शिंदे गट) काही जागांवर स्पर्धेत असून MNS आणि इतरांची स्थिती कमकुवत दिसत आहे. विजयी उमेदवारांची यादी जाणून घेऊया.






प्रभाग क्र. विजेता गट उमेदवाराचे नाव पक्ष
1
मानशी शर्मा
नमिता पाटील शिंदेसेना
मानशी शर्मा भाजप
श्रद्धा कदम
श्रद्धा कदम भाजप
नीलम राजरत्न बसपा
रूबी अखिलेश प्रजापती राष्ट्रवादी (शरद पवार)
माधुरी राय शिंदेसेना
रिटा शाह अपक्ष
अशोक तिवारी
ओमप्रकाश अग्रवाल शिंदेसेना
अनुराग उपाध्याय काँग्रेस
मिथिलेश कुमार बसपा
अॅड. विक्रम तारे-पाटील राष्ट्रवादी (शरद पवार)
अशोक तिवारी भाजप
पंकज पांडेय
राजकुमार रामधनी गुप्ता राष्ट्रवादी (शरद पवार)
पंकज पांडेय भाजप
चंद्रकांत यादव शिंदेसेना
पुनमदेवी नामवर कुमार बसपा
2
रजनीकांत मयेकर
राजेंद्र एकनाथ डाखवे उद्धवसेना
संतोष पाटील शिंदेसेना
रजनीकांत मयेकर भाजप
यशवंत ठकाजी कांगणे अपक्ष
गोहील शानू जोरावरसींग
गोहील शानू जोरावरसींग भाजप
पूनम शर्मा उद्धवसेना
रेवती सिंग शिंदेसेना
मीना कांगणे अपक्ष
दत्ता जया रथीन
नुतन भरतसिंह ठाकूर उद्धवसेना
दत्ता जया रथीन भाजप
नर्मदा वैती शिंदेसेना
शिखा भटेवडा अपक्ष
सिंह मदन उदितनारायण
हुकुमचंद योगेश्वर अग्रवाल उद्धवसेना
दुबे शैलेन्द्र विश्वंभरनाथ काँग्रेस
राजपुरोहित सर्दाराराम शिंदेसेना
सिंह मदन उदितनारायण भाजप
अभिषेक भटेवडा अपक्ष
3
 दिव्या परब
दिव्या परब भाजप
कविता मांडवकर शिंदेसेना
जयश्री शेवंते उद्धवसेना
योगिता शर्मा
ज्योत्स्ना गमरे राष्ट्रवादी (अजित पवार)
निलम ढवण उद्धवसेना
शितल पांडे शिंदेसेना
योगिता शर्मा भाजप
संजना गुर्जर अपक्ष
गणेश शेट्टी
ऍड. अजितकुमार प्रेमचंद गुप्ता काँग्रेस
जैन शिवकुमार सुरेशचंद्र उद्धवसेना
दिनेश नलावडे शिंदेसेना
गणेश शेट्टी भाजप
हर्षद पुरळकर बविआ
तरुण सुभाष शर्मा
राजू विश्वकर्मा उद्धवसेना
ललिता विनोद बिष्ट राष्ट्रवादी (अजित पवार)
राजेश वेतोसकर शिंदेसेना
तरुण सुभाष शर्मा भाजप
आशिष मंगलाप्रसाद शर्मा बविआ
4
 
संध्या पाटील शिंदेसेना
स्मिता पाटील भाजप
प्रभात पाटील अपक्ष
 
प्रेमनाथ पाटील भाजप
धनेश पाटील शिंदेसेना
पियूष प्रकाश पाटील अपक्ष
 
कुसुम गुप्ता भाजप
सुनीला शर्मा शिंदेसेना
 
प्रशांत धोंडे शिंदेसेना
मधुसूदन पुरोहीत भाजप
हेमंत अनंत सावंत मनसे
गणेश भोईर अपक्ष
5
 
वंदना पाटील भाजप
सुप्रिया माईनकर शिंदेसेना
 
प्रियंका करणीदान चारण भाजप
कांचन लाड उद्धवसेना
डॉ. प्रीती पाटील अपक्ष
सुनिता शशिकांत भोईर शिंदेसेना
 
सुरेंद्रसिंह भाटी शिंदेसेना
विजय वाळंज उद्धवसेना
राकेश शाह भाजप
 
कोमल हरीलाल यादव शिंदेसेना
श्रीप्रकाश सिंग भाजप
किरण बी सोनकर काँग्रेस
6
मेबल नोएल कोरीया
मेबल नोएल कोरीया भाजप
सरिता शिंदे शिंदेसेना
शुभांगी महिन कोटीयन अपक्ष
सुनिता जैन
रमिता जैन शिंदेसेना
सुनिता जैन भाजप
शिवानी देसाई उद्धवसेना
परेश जयंतीलाल शाह
परेश बिपीनचंद्र गांधी मनसे
कृणाल पुरोहित शिंदेसेना
मुकेश अमृतलाल मेहता उद्धवसेना
परेश जयंतीलाल शाह भाजप
भरतकुमार कोठारी
भरतकुमार कोठारी भाजप
कमलेश कांबळे उद्धवसेना
उदय हिम्मतलाल मोदी शिंदेसेना
मनोज बजरंगलाल हरलालका आम आदमी पक्ष
7
ध्रुवकिशोर पाटील
ध्रुवकिशोर पाटील भाजप
टॉलचर थॉमस मेंन्डोसा शिंदेसेना
भव्या लाभुभाई पिपलिया
भव्या लाभुभाई पिपलिया भाजप
रितिका शर्मा शिंदेसेना
आभा पाटील
रेश्मा उचगांवकर शिंदेसेना
आभा पाटील भाजप
रक्षा भुप्ताणी अपक्ष
रवि व्यास
जॉन्सन पीटर फरिया उद्धवसेना
मंदार रकवी शिंदेसेना
रवि व्यास भाजप
8
किमया रकवी
किमया रकवी भाजप
कॅटलीन परेरा शिंदेसेना
कोमल नावन्धर
कोमल नावन्धर भाजप
प्रतिभा तांगडे शिंदेसेना
पुष्पा सोनावणे उद्धवसेना
भगवती शर्मा
रऊफ कुरेशी काँग्रेस
भगवती शर्मा भाजप
चंद्रकांत जाधव उद्धवसेना
सुरेश खंडेलवाल
सुरेश खंडेलवाल भाजप
नितीन ठाकुर बविआ
9
सुनिल चौधरी
सुनिल चौधरी काँग्रेस
नरेश पाटील राष्ट्रवादी (अजित पवार)
संकेत म्हात्रे राष्ट्रवादी (शरद पवार)
रिजवाना खान
रिजवाना खान काँग्रेस
श्वेता ठाकूर राष्ट्रवादी (अजित पवार)
अल्फिया फारुकी राष्ट्रवादी (शरद पवार)
शबीना शेख एमआयएम
परवीन मोमिण अपक्ष
सना देशमुख
सना देशमुख काँग्रेस
जाहिरा सय्यद राष्ट्रवादी (अजित पवार)
शम्मी खान राष्ट्रवादी (शरद पवार)
फरहाना सैफी एमआयएम
जय ठाकूर
जय ठाकूर काँग्रेस
सय्यद हैदर आम आदमी पार्टी
अमजद शेख राष्ट्रवादी (अजित पवार)
फारुक खान उद्धवसेना
गुलाम फारुकी राष्ट्रवादी (शरद पवार)
इमरान शेख एमआयएम
इम्तियाज जोड्या वंचित बहुजन आघाडी
10
महेश म्हात्रे
महेश म्हात्रे भाजप
पवन घरत शिंदेसेना
आकांक्षा विरकर
आकांक्षा विरकर भाजप
तारा घरत शिंदेसेना
कल्पना डेरे उद्धवसेना
श्रीजा पाटील अपक्ष
कविता त्रिपाठी
कविता त्रिपाठी भाजप
पुजा आमगावकर शिंदेसेना
अस्मिता परुळेकर उद्धवसेना
दिपक सावंत
दिपक सावंत भाजप
सिंग ब्रिजेशकुमार शिंदेसेना
संदीप तिवारी उद्धवसेना
11
  
करुणा पाटील भाजप
ममता म्हात्रे शिंदेसेना
रोशनी पवार मनसे
पुनम धापसे अपक्ष
 
हिमाली पाटील भाजप
वंदना पाटील शिंदेसेना
कल्पना शिगवण उद्धवसेना
 
सचिन डोंगरे भाजप
नयन पाटील राष्ट्रवादी (अजित पवार)
विकास पाटील शिंदेसेना
राजेश म्हात्रे उद्धवसेना
पंकज इंगोले वंचित बहुजन आघाडी
 
विशाल पाटील भाजप
रामलखन शुक्ला राष्ट्रवादी (अजित पवार)
प्रविण पाटील शिंदेसेना
अनिल रानावडे मनसे
अनिल भगत वंचित बहुजन आघाडी
12
 
लक्ष्मण जंगम भाजप
पवन पाटील शिंदेसेना
 
डिंपल मेहता भाजप
सपना मौर शिंदेसेना
रेश्मा तपासे मनसे
 
स्नेहा पांडे भाजप
निशा नार्वेकर शिंदेसेना
किरण चौहान उद्धवसेना
 
गेहलोत हसमुख भाजप
शंकर झा शिंदेसेना
सुभाष शिखरे उद्धवसेना
13
रुपाली शिंदे
सोनाली इंगळे बहुजन समाज पार्टी
रवींद्र खरात काँग्रेस
उत्तम जाधव राष्ट्रवादी (अजित पवार)
श्याम शहारे शिंदेसेना
रुपाली शिंदे भाजप
अमित सोनावणे उद्धवसेना
प्रियंका माने वंचित बहुजन आघाडी
सुरेंद्र शिंदे अपक्ष
विजया वैती
पूनम तरे उद्धवसेना
पल्लवी म्हात्रे शिंदेसेना
विजया वैती भाजप
आफरीन शेख काँग्रेस
प्रिती जैन
प्रिती जैन भाजप
प्रतिभा वगळ राष्ट्रवादी (अजित पवार)
स्नेहल सावंत उद्धवसेना
निशा सिंग शिंदेसेना
शोभा ब्राम्हणे वंचित बहुजन आघाडी
संजय थेराडे
फारुक अलातुर काँग्रेस
आयुष चव्हाण उद्धवसेना
अभिनव त्रिपाठी राष्ट्रवादी (शरद पवार)
संजय थेराडे भाजप
मोसेस चिनप्पा राष्ट्रवादी (अजित पवार)
महेश शिंदे शिंदेसेना
सुरेश शिंदे वंचित बहुजन आघाडी
14
 
अॅड. नेहा गवळी राष्ट्रवादी (अजित पवार)
संजीवनी गायकवाड उद्धवसेना
योगिता जाधव राष्ट्रवादी (शरद पवार)
बाळम्मा बाजी काँग्रेस
ज्योती बंडे शिंदेसेना
ज्योत्सना हसनाळे भाजप
अस्मिता कदम वंचित बहुजन आघाडी
 
लहू तांबडी उद्धवसेना
प्रेमा नाईक राष्ट्रवादी (शरद पवार)
तुषार पारधी भाजप
रविंद्र माळी शिंदेसेना
रूपेश पारेकर बविआ
कविता भोये अपक्ष
 
यशोदा ताटे भाजप
भारती पाटील शिंदेसेना
वर्षा पंडित राष्ट्रवादी (शरद पवार)
मनिषा भोपळे उद्धवसेना
 
नरेंद्र उपरकर उद्धवसेना
ओमप्रकाश श्रीलाल पाल राष्ट्रवादी (शरद पवार)
सचिन पंडित राष्ट्रवादी (अजित पवार)
अॅन्थोनी एलेझार मिनेझिस काँग्रेस
मिरादेवी रामलाल यादव भाजप
युवराज शर्मा शिंदेसेना
सय्यद वामिक नकवी वंचित बहुजन आघाडी
अनिल भोसले अपक्ष
15
मोहन म्हात्रे
संतोष आंद्रे उद्धवसेना
कमलेश भोईर शिंदेसेना
मोहन म्हात्रे भाजप
संतोष शिगांडे मनसे
सुरेखा सोनार
उजमा खान उद्धवसेना
श्रध्दा ठाकुर शिंदेसेना
इम्तीयाज शेख राष्ट्रवादी (अजित पवार)
सुरेखा सोनार भाजप
मनस्वी पाटील
मंदाकिनी गावंड शिंदेसेना
निलिशा चक्रे राष्ट्रवादी (अजित पवार)
पूजा पवार उद्धवसेना
मनस्वी पाटील भाजप
प्रथमा कांबळे आरपीआय-आठवले
मनिष पराशर
गोरखनाथ पवार बविआ
प्रियेश म्हात्रे उद्धवसेना
जितेंद्र शेणॉय राष्ट्रवादी (अजित पवार)
सुंबड मोहसिन शिंदेसेना
अमरजीत कांबळे आरपीआय-आठवले
फैसल सादिक सेलॉत वंचित बहुजन आघाडी
मनिष पराशर भाजप
16
 
दिपेश गावंड उद्धवसेना
अनिता पाटील भाजप
परशुराम म्हात्रे शिंदेसेना
 
प्रतिभा जाट भाजप
मानसी म्हात्रे उद्धवसेना
रिया म्हात्रे शिंदेसेना
 
वंदना भावसार भाजप
भावना भोईर शिंदेसेना
दिपा म्हात्रे उद्धवसेना
 
मनोजकुमार गिरी मनसे
सोमनाथ पवार उद्धवसेना
राजू भोईर शिवसेना
नवीन सिंह भाजप
संजय मकवाना राष्ट्रीय समाज पक्ष
17
 
विद्या आंब्रे उद्धवसेना
दिलीप भोईर शिंदेसेना
आनंद मांजरेकर भाजप
 
दिपीका अरोरा भाजप
करुणा कामळेकर काँग्रेस
रजनी गुप्ता शिवसेना
अनिता राय उद्धवसेना
 
अरुणा चक्रे (कोहली) काँग्रेस
प्रणाली नाईक उद्धवसेना
हेमा बेलानी भाजप
वासुदेव गिता शिंदेसेना
 
महेशकुमार जगताप शिंदेसेना
प्रशांत दळवी भाजप
कैलाश देसाई उद्धवसेना
नारायण नंबियार अपक्ष
18
 
अक्षता तोरणे उद्धवसेना
संगीता धाकतोडे राष्ट्रवादी (अजित पवार)
महेश वाघमारे शिंदेसेना
निर्मला सावळे भाजप
दौलत गजरे अपक्ष
 
वैशाली परूळेकर राष्ट्रवादी (अजित पवार)
मयुरी म्हात्रे भाजप
सुजाता शिंदे उद्धवसेना
प्रिया साबळे शिंदेसेना
 
विनिता झा शिंदेसेना
प्राची पाटील उद्धवसेना
राड्या अजित सिन्हा राष्ट्रवादी (अजित पवार)
नीला सोन्स भाजप
 
विवेक उपाध्याय भाजप
उत्तम तिवारी शिवसेना
जकी पटेल राष्ट्रवादी (अजित पवार)
सचीन पोपळे मनसे
संजय करवत आरपीआय-आठवले
19
मॅडॉन्सा तारेन
मॅडॉन्सा तारेन काँग्रेस
सुर्यकांत म्हात्रे भाजप
प्रणव कुंदन भोईर शिंदेसेना
अब्दुल हफीज राष्ट्रवादी (अजित पवार)
रईस पिंजरी एमआयएम
रुबिना शेख
रुबिना शेख काँग्रेस
ज्योती डिसुझा भाजप
जरिवाला शमा राष्ट्रवादी (अजित पवार)
कहकशा शेख शिंदेसेना
आयरिन कॉड्रस
आयरिन कॉड्रस काँग्रेस
पूनम परमार भाजप
जिगीशा ब्रगांझा राष्ट्रवादी (अजित पवार)
मेथ्यु शीजा शिंदेसेना
अनिल सावंत
अनिल सावंत काँग्रेस
संपद शेट्टी भाजप
राजेंद्र थलारी उद्धवसेना
सलीम खान राष्ट्रवादी (अजित पवार)
वणारा मुस्तफा शिंदेसेना
20
हेतल परमार
हेतल परमार भाजप
आशा कोहले शिंदेसेना
दिप्ती भट
दिप्ती भट भाजप
संगीता चौहान राष्ट्रवादी (अजित पवार)
नयना वसाणी शिंदेसेना
दृष्टी घाग मनसे
संजय पवार
संजय पवार भाजप
यशपाल गोपाल काँग्रेस
श्रेया साळवी उद्धवसेना
मंगलप्रसाद गुप्ता शिंदेसेना
दिनेश जैन
दिनेश जैन भाजप
अश्विन कासोदारीया शिंदेसेना
सबॅस्टीयन फर्नांडीस उद्धवसेना
21
 
हेमांगी पाटील काँग्रेस
श्रद्धा कांबळी भाजप
 
रुपा पिंटो काँग्रेस
सिमा शाह भाजप
 
अजय सिंह काँग्रेस
मनोज दुबे भाजप
 
प्रमोद सामंत काँग्रेस
अनिल विराणी भाजप
22
 
रफिक पठाण काँग्रेस
शमाज मोमिन राष्ट्रवादी (अजित पवार)
रईस पिंजारी एमआयएम
 
आफरीन हुसेन काँग्रेस
परवीन मोमिण राष्ट्रवादी (अजित पवार)
नौशीन शेख उद्धवसेना
 
रुबिना शेख काँग्रेस
शबनम शेख राष्ट्रवादी (अजित पवार)
समिरा खत्री उद्धवसेना
रशीदा खान एमआयएम
 
सादिक बाशा मार्क्सवादी
अशरफ मिस्त्री काँग्रेस
तौसिफ शेख राष्ट्रवादी (अजित पवार)
शेख मोहम्मद कामरान उद्धवसेना
23
नयना म्हात्रे
नयना म्हात्रे भाजप
तेजस्वी पाटील शिंदेसेना
वर्षा भानुशाली
अलकाबाई अहिरे बसपा
वर्षा भानुशाली भाजप
वैशाली म्हात्रे शिंदेसेना
वैशाली येरुणकर उद्धवसेना
प्रोमिला शर्मा राष्ट्रवादी (अजित पवार)
संजय थरथरे
संजय थरथरे भाजप
अभिनंदन चव्हाण मनसे
सिकंदर चव्हाण शिंदेसेना
गणेश देसाई राष्ट्रवादी (शरद पवार)
विवेक सरवैया राष्ट्रवादी (अजित पवार)
विनोद म्हात्रे अपक्ष
सुवर्णा रोहित अपक्ष
जयेश भोईर
जयेश भोईर भाजप
राम नामवर सतीराम बसपा
ललितकुमार जैन राष्ट्रवादी (अजित पवार)
भरत पाटील उद्धवसेना
संदिप पाटील शिंदेसेना
उमेश शिंदे वंचित बहुजन आघाडी
24
 
प्रकाश कोळी भाजप
कोलासो शॉन कॉग्रेस
गोविंद जॉर्जी शिंदेसेना
मुनावर शेख राष्ट्रवादी (अजित पवार)
 
मोराएस फ्रीडा काँग्रेस
वंदना क्षीरसागर भाजप
वंदना पाटील मनसे
शर्मिला बगाजी शिंदेसेना
अफसाना शेख राष्ट्रवादी (शरद पवार)
 
बाविघर सिसिलीया भाजप
डिमेलो फ्रीडा शिंदेसेना
दिनीस शोभना उद्धवसेना
