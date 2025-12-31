English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  महाराष्ट्र बातम्या
  • भाजपाने आमचा विश्वासघात केला, मतदानाआधीच एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचा खळबळजनक आरोप, गाफील ठेवून...

'भाजपाने आमचा विश्वासघात केला', मतदानाआधीच एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचा खळबळजनक आरोप, 'गाफील ठेवून...'

Shivsena alleges BJP betrayed them: भाजपनं मीरा भाईंदर आणि संभाजीनगरात शिवसेनेची फसवणूक केल्याचा आरोप शिवसेनेच्या नेत्यांनी केला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Dec 31, 2025, 10:35 PM IST
'भाजपाने आमचा विश्वासघात केला', मतदानाआधीच एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचा खळबळजनक आरोप, 'गाफील ठेवून...'

Shivsena alleges BJP betrayed them: महापालिका निवडणुकीत शिवसेना-भाजपमध्ये आरोपांच्या फैरी सुरु झाल्या आहेत. भाजपनं मीरा भाईंदर आणि संभाजीनगरात शिवसेनेची फसवणूक केल्याचा आरोप शिवसेनेच्या नेत्यांनी केला आहे. परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी हा थेट आरोप केला आहे.  निवडणुकीच्या प्रचाराची सुरुवात होत असतानाच पुन्हा महायुतीच्या मित्रांनी एकमेकांवर विश्वासघाताचा आरोप केला आहे. नगरपरिषद निवडणुकीतल्या संघर्षाची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

महापालिका निवडणुकीचं बिगुल वाजलं आहे. भाजप-शिवसेना महायुतीतच निवडणुका लढणार अशा आणाभाका घेतलेल्या भाजपनं तब्बल 12 महापालिकांमध्ये शिवसेनेसोबतची युती तोडली आहे. अगदी शेवटच्या क्षणी मीरा भाईंदर आणि संभाजीनगर महापालिकेत शिवसेनेशी युती तोडण्यात आली. भाजपनं युती तोडल्याची बाब शिवसेनेच्या जिव्हारी लागली आहे. शिवसेनेनं भाजपनं गाफील ठेऊन फसवणूक केल्याचा आरोप केला आहे.

शिवसेनेनं केलेले आरोप भाजपनं फेटाळून लावले आहेत. भाजपनं शिवसेनेशी य़ुती करण्याचा आटोकाट प्रयत्न केल्याचा दावा भाजपनं केला आहे. पण स्थानिक समीकरणांमुळं काही ठिकाणी युती झाली नाही अशी हतबलता भाजप नेत्यांनी व्यक्त केली आहे.

महायुतीतले हे सख्खे दोस्त नगरपरिषद निवडणुकीतही एकमेकांवर उभे ठाकले होते. सुरुवातीला फ्रेंडली फाईट असं सांगून एकमेकांना तुफान भिडले होते. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी तर भाजपची तुलना अहंकाराच्या रावणाशी केली होती..तर भाजपचं शिवसेनेशी वागणं म्हणजे अबलेवर अत्याचार केल्यासारखं असल्याचं शहाजीबापू म्हणाले होते.

महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु होताच शिवसेनेच्या नेत्यांनी पुन्हा भाजपवर टीका करायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे आता भाजप शिवसेना संघर्षाच्या दुस-या अंकाची ही सुरुवात म्हणायची का अशी परिस्थिती निर्माण झालीय

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
महापालिका निवडणूक 2026Mira Bhayandar ElectionMira Bhayandarमीरा भाईंदर निवडणूकMira Bhayandar Municipal Corporation

