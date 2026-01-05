मीरा भाईंदरमध्ये सर्वच पक्षांमध्ये चुरस; भाजपा-शिवसेनेत बिनसलेल्या महापालिकेवर कोणाची सत्ता येणार?

Mira Bhayander Municipal Corporation Election: मुंबईच्या बाजूला असणारे मीरा-भाईंदर शहर गेल्या काही वर्षात विकासात कात टाकत आहे. मुंबईच्या उपनगरात वेगाने विकसित होणारी महानगरपालिका म्हणून मीरा–भाईंदरची ओळख आहे. सुनियोजित रस्ते, वाढती व्यावसायिक केंद्रे आणि मराठी, गुजराती , मारवाडी, मुस्लिम व त्याचसोबत उत्तर भारतीय असे संमिश्र मतदार आहेत. मात्र, मागील काही दिवसात भाषा वादावरून मीरा-भाईंदर चांगलंच चर्चेत राहिलं आहे.
मुंबईला लागून असलेल्या मीरा-भाईंदरमध्ये मागील काही वर्षांपासून झपाट्यानं विकास होतोय, मुंबई, ठाण्याप्रमाणेच मीरा भाईंदर पालिकेला देखील अनन्य साधारण महत्व आहे. त्यामुळे मीरा-भाईंदर पालिकेवर झेंडा फडकवण्यासाठी सर्वच पक्षांनी मोर्चेबांधणी केलीय, ठाकरे बंधूंना
सोडून सर्वच पक्ष वेगवेगळे निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार आहेत. त्यामुळे मीरा- भाईंदरमध्ये सर्वच पक्षांमध्ये जोरदार चुरस पाहायला मिळणार आहे.
मीरा-भाईंदरमध्ये एकूण 95 जागांवर निवडणूक लढवली जाणार आहे. भाजप 87 जागांवर लढणार आहे, शिवसेना 81, ठाकरेंची शिवसेना 56, मनसे 11, काँग्रेस 32, अजित पवार 33, शरद पवार 14, रिपाई 01 एका जागा लढवणार आहे..
मीरा-भाईंदरमध्ये शिंदेंची शिवसेनेचे नेते प्रताप सरनाईक युतीसाठी इच्छूक होते, मात्र, नरेंद्र मेहतांचा युतीला विरोध होते, त्यामुळे मुंबई, ठाणे, कल्याण डोंबिवलीत एकत्र लढणार आहेत, मात्र, दुसरीकडे बाजूच्याच मीरा-भाईंदर पालिकेत हे दोन्ही पक्ष एकमेकांसमोर उभे ठाकणार आहेत...
भाईंदरमध्ये भाजपला मानणारा मोठा वर्ग, 88 जागांवर लढतोय असं नरेंद्र मेहता म्हणाले आहेत. तर दुसरीकडे प्रताप सरनाईक यांनी नरेंद्र मेहतांमध्ये घमंड, त्यामुळे भाजप-शिवसेनेची युती तुटली असं म्हटलं आहे. 2017 मध्ये झालेला पालिका निवडणुकीत भाजपनं स्पष्ट बहुमत मिळवलं होतं, भाजपनं सर्वाधिक जागा जिंकत विरोधकांना धूळ चार ऐतिहासिक विजय मिळवला होता.
एकूण प्रभाग – 24
एकूण जागा – 95
भाजप – 61
शिवसेना – 22
काँग्रेस – 11
राष्ट्रवादी काँग्रेस – 0
मनसे – 0
मीरा–भाईंदरचं राजकारण हे प्रामुख्याने संघटनबळ, स्थानिक नेतृत्व आणि मतदारांशी असलेल्या थेट संपर्कावर अवलंबून राहिलं आहे, त्यात भाजप- आणि शिवसेनेत युतीवरून झालेल्या वादाचे पडसाद प्रचारात देखील पाहायला मिळणार आहेत.
पालिका निवडणुकीत पुन्हा एकदा भाजप सत्ता राखण्यात यशस्वी ठरणार का? कारण भाजपनं स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेतलाय. दुसरीकडे भाजपसमोर ठाकरे बंधूंचं देखील आव्हान असणार आहे. त्यामुळे मीरा-भाईंदरची पुन्हा एकदा भाजपवर विश्वास ठेवणार की सत्तेची चावी इतरांच्या हातात देणार याकडे आता लक्ष लागलंय...