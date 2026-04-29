'अल्लाह नंतर...' धर्म विचारुन हल्ला करणाऱ्या जुबैर अन्सारीचे नोट्स वाचून थरकाप उडेल; हादरवणारे हेतू उघड

Mira Road Lone Wolf Attack: मीरा रोडमध्ये झालेल्या चाकू हल्ल्यानंतर एकच खळबळ उडाली आहे. हल्लेखोराने धर्म विचारुन हल्ला केल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे. दरम्यान दुसरीकडे याप्रकरणी तपास सुरु असून, काही धक्कादायक खुलासे होत आहेत. आरोपी जैब जुबैर अन्सारी सध्या 'लोन वोल्फ' म्हणजे एकट्यानेच हल्ला केला आहे असं समजून यंत्रणा तपास करत आहेत. प्राथमिक तपासात तो इंटरनेट, काही पुस्तकं आणि कट्टरपंथी साहित्याच्या संपर्ता होता आणि दहशतवादी विचारसरणीकडे वळू लागला असं संकेत मिळत आहेत. ATS शी संबंधित सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मीरा रोडच्या नयानगर येथे दोन लोकांना कलमा न वाचल्याने चाकूने भोसकणाऱ्या जुबैर अन्सारीने आपल्या हातावर नोट्स लिहिल्या आहेत, ज्यामध्ये काही धक्कादायक गोष्टी आहेत.
जुबैरने इंग्रजीत एक संदेश लिहिला होता. 'मी ISIS प्रति निष्ठा व्यक्त केली आहे,' असं त्याने त्यात लिहिलं होतं. त्यानंतर त्याने एका चिठ्ठीवर ISIS चा ध्वज काढला आणि लिहिलं, "एकटा हल्लेखोर (Lone wolves) तुमच्यावर झडप घालेल. हे बहुदेवतावाद्यांनो, यापुढे तुम्हाला 'बिलाद अल-हिंद'मध्ये (भारतात) खऱ्या 'जिहाद'चे दर्शन घडेल. आम्ही अल्लाहकडे प्रार्थना करतो की त्याने सर्व मुस्लिमांना सन्मार्ग दाखवावा; तसेच आम्ही तरुणांना आवाहन करतो की, त्यांनी आपल्या कुटुंबांची चिंता न करता 'इस्लामिक स्टेट'मध्ये सामील व्हावे. अल्लाह त्यांना कधीतरी सन्मार्ग दाखवो; आज मात्र त्यांना हे समजून घेणे शक्य होत नाहीये. आज आम्ही एकाकी उभे आहोत आणि प्रत्येकाने आमचा त्याग केला आहे; परंतु आम्ही तर 'घुरबा' (परके/अनोळखी) आहोत. कुटुंबे, पत्नी आणि आई-वडील तुमचा त्याग करतील; अल्लाह त्यांना सन्मार्ग दाखवो. गाझाची मुक्ती केवळ 'खिलाफत'च्या माध्यमातूनच शक्य आहे! (अल्लाह नंतर) 'खिलाफत' हीच सुन्नींची एकमेव आशा आहे!".
जुबैरने केलेल्या हल्ल्यात दोन सुरक्षारक्षक जखमी झाले होते. तिथे उपस्थित वॉचमन हरी सिंग यांनी आपल्या डोळ्यांनी हे सर्व पाहिलं. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, हल्ल्यानंतर आरोपी त्यांच्याजवळ आला. तो अत्यंत अस्वस्थ दिसत होता. त्याने पाणी मागितले. दरम्यान, त्याने स्वतःच आपल्या हातांवरील रक्त पुसण्यास सुरुवात केली. हरी सिंग यांनी सांगितले की, याच वेळी त्या आरोपीने अचानक त्यांना विचारले, "तुम्ही हिंदू आहात का?" हा प्रश्न ऐकून, तिथे उपस्थित असलेले लोक काही क्षणांसाठी घाबरले होते. जेव्हा हरी सिंग यांनी शांतपणे उत्तर दिलं, "आपण सर्वजण एकच आहोत," तेव्हा तो आरोपी म्हणाला, "मी तुम्हाला मारणार नाही," आणि तिथून निघून गेला.
सुरक्षा यंत्रणांसमोर एक धक्कादायक घटना उघडकीस आली. एका व्यक्तीने. स्वतःवर कट्टरतावादी विचारसरणीचा प्रभाव असल्याचा दावा करत काही धोकादायक गोष्टी लिहिल्या. त्याने कथितरित्या एका कागदावर दहशतवादी संघटनेचा ध्वज काढला आणि त्यावर धमक्या देणारे संदेश लिहिले. या संपूर्ण घटनेनंतर, संबंधित आरोपीचे वर्तन आणि त्याची मानसिक स्थिती यांविषयी गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. त्याला अशा हिंसक कृत्याकडे प्रवृत्त करणारे नेमके कोणते परिस्थितीजन्य घटक आणि मानसिक प्रभाव होते, हे शोधण्याचा प्रयत्न पोलीस आता करत आहेत. तसंच, हे सर्व पूर्वनियोजित होते, की केवळ एखाद्या अचानक आलेल्या आणि तीव्र मानसिक विकाराचा परिणाम होता, हे निश्चित करण्याचाही ते प्रयत्न करत आहेत.
या संदेशात 'लोन वुल्फ' हल्ल्याची चेतावणी देण्यात आली होती आणि भारतातील कथित 'जिहाद'चा उल्लेख कऱण्यात आला होता. यासह तरुणांना आपल्या कुटुंबीयांची चिंता न करता दहशतवादी संघटनांमध्ये सामील होण्यासाठी उकसवण्याचा प्रयत्नही करण्यात आला.
त्या चिठ्ठीत असंलही लिहिलं होतं की, जे लोक या विचारसरणीचे पालन करत नाहीत, त्यांना कालांतराने तिचे महत्त्व पटेल. स्वतःचे वर्णन 'गुर्बा' (म्हणजेच समाजापासून अलिप्त असलेला व्यक्ती) असे करत, त्याने असा दावा केला की, कुटुंब, नातेवाईक आणि खुद्द समाजच त्यांच्या मार्गात अडथळे निर्माण करू शकतात. सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे, गाझामधील परिस्थितीसारख्या संवेदनशील मुद्द्यांचा आधार घेत, 'खिलाफत'ची (Caliphate) स्थापना हाच एकमेव उपाय असल्याचं यात सांगितलं गेलं.