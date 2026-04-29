हरियाणातील बेपत्ता मुलगी सापडली अकोल्यात! आणखी एक लव्ह जिहादाचं प्रकरण आलं समोर

Akola news : मागील काही दिवसांपासून महाराष्ट्रामध्ये धर्मांतरचे प्रकार समोर येत आहेत. आता आणखी एक प्रकार समोर आला आहे. पण यापैकी अनेक प्रकरणांमध्ये, आरोपी आपली खरी ओळख लपवून निष्पाप तरुणींना प्रेमाच्या जाळ्यात ओढत असल्याचा आरोप आहे. असेच एक प्रकरण आता अकोल्यात उघडकीस आले आहे. हरियाणातील एका तरुणीला बनावट ओळख वापरून गेमिंग ॲपद्वारे अकोल्यात बोलावून पाच दिवस घरात कोंडून ठेवण्यात आले. या प्रकरणात, जमीर काझी नावाच्या व्यक्तीवर हरियाणातील एका तरुणीला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून पाच दिवस घरात डांबून ठेवल्याचा आरोप आहे.
अकोल्यात एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. गेमिंग अॅपवर मुलीला हेरुन तिच्यासोबत ओळख तयार केली. त्यानंतर इंस्टाग्रामवर ओळख वाढवत मुलीला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढलं. मग थेट हरियाणातून आरोपीने मुलीला महाराष्ट्रात पळवून आणलं. तिकडे मुलगी गेली कुठे म्हणून घरच्यांची चिंता वाढली. पण यात तक्रार केल्यानंतर धक्कादायक गोष्टी बाहेर आल्या आहेत. एक २४ वर्षांची तरुणी अचानक हरियाणातून बेपत्ता झाली. त्यानंतर मुलगी कुठे गेली याचा पत्ता लावण्यासाठी कुटुंबियांनी शोधाशोध सुरु केली. मुलगी बेपत्ता झाल्याची तक्रार कुटुंबियांनी पोलिसांत केली. यानंतर जेव्हा लोकेशन ट्रॅक केलं तेव्हा लोकेशन आलं अकोल्याचं.
यानंतर कुटुंबियांनी लगेच बजरंग दलसोबत संपर्क साधला. त्यानंतर बजरंग दल आणि पोलिसांनी मिळून तरुणीची सुटका केली. पण तरुणी आणि आरोपी जमील काझी यांच्यात ८ महिन्यांपुर्वी गेम अॅपवर ओळख झाली. त्यानंतर इस्टाग्रामवर फोन नंबरची देवाण घेवाण झाली. मग पुढे मैत्री आणि मैत्रीचं रुपांतर प्रेमात झालं. त्यात तरुणीचा आईसोबतचा वाद निमीत्त ठरला आणि मुलीने थेट अकोला गाठले.
यात धक्कादायक म्हणजे आरोपी जमिल काझी विवाहीत आहे, त्याला मुलं आहेत, घरी आई वडिल आहेत तरिही आरोपीने ५ दिवस मुलीला घरी ठेवलं. यामुळे हा लव्ह जिहादचा प्रकार असल्याचा आरोप हिंदुत्ववादी संघटनांनी केलाय. तर तरुणीच्या भावानेही आपल्या बहिणीचं लव्ह जिहादसाठी ब्रेनवॉश केल्याचा आरोप केलाय.
मुलगी आता आपल्या कुटुंबियांसोबत आहे. पण या प्रकरणाने अकोला शहरात मात्र खळबळ उडालीये. प्रकरणाचा तपास पोलिसांनी सुरु केलाय. त्यामुळे खरच हे लव्ह जिहादचं प्रकरण आहे की केवळ सोशल मीडियावरील मैत्री आणि नंतर झालेलं प्रेम एवढीच ही घटना आहे हे तपासाअंती समोर येईलच.