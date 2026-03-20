तब्बल 261 कोटींचं महाबजेट; आणखी चार मिसिंग लिंक बदलणार महाराष्ट्रातील रस्ते प्रवासाचं चित्र

Missing Link Road : मिसिंग लिंकनं प्रवासात येणारी सुविधा आणि वाहनचालकांना मिळणारा दिलासा सध्या चर्चेचा विषय ठरत असून, 1 मे रोजी मुंबई पुणे एक्स्प्रेस वेवरील मिसिंग लिंक प्रवासासाठी सुरू होणार म्हटलं जात असल्यानं अनेकांचीच उत्सुकता शिगेला आहे.   

सायली पाटील | Updated: Mar 20, 2026, 02:42 PM IST
missing link news chakan traffic pmrda projects link road pune nashik highway

Missing Link News : रस्ते प्रवासाचा वापर भारतासह महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात होत असून, रस्तेमार्गांनी राज्यातील जवळपास सर्वच भाग जोडले गेल्यामुळं या मार्गानं मोठ्या प्रमाणात प्रवास केला जातो. दळवळणाचं महत्त्वाचं माध्यम म्हणूनही या रस्त्याकडे पाहिलं जातं. अशा स्थितीत गेल्या काही वर्षांमध्ये वाढलेली वाहनांची संख्या पाहता वाहनचालक आणि सामान्य प्रवाशांना विविध भागांमध्ये सातत्यानं वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. महामार्ग असो किंवा शहरातील पूल आणि चिंचोळे रस्ते, वाहतूक कोंडीतून वाट काढताना वाहनचालकांची चांगलीच दमछाक होत आहे. 

अशाच एका अतिशय दाटीवाटीच्या आणि प्रचंड गर्दीच्या रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी लक्षात घेचा त्यावर तोडगा म्हणून एक नव्हे तर, तब्बल 4 मिसिंग लिंक विकसिक करण्याचा मानस पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने ठेवत त्या दृष्टीकोनातून कामंही सुरू केली आहेत. तब्बल 261 कोटींचा खर्च या प्रकल्पांसाठी केला जाणार असून, त्याचा फायदा असंख्य नागरिकांना मिळणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. 

सकाळच्या आणि संध्याकाळच्या वेळेत चाकण चौकातील वाहतूक कोंडीमध्ये प्रवाशांचा तास- दीड तास वाया जातो. अनेकदा या वाहतूक कोंडीमध्ये एमआयडीसीतील कामगारांना अडकून पडावं लागतं. आता मात्र त्यांच्याकडे पर्यायी मार्गाची उपलब्धता असेल ज्यामुळं इंधन आणि वेळेचीसुद्धा बचत होणार आहे. भूसंपादन प्रक्रियेनंतर साधारण वर्षभरात हे मिसिंग लिंक पूर्ण करण्यावर प्रशासनाचा भर असेल असं सांगण्यात येत आहे. 

कुठे असतील हे मिसिंग लिंक?

पुणे नाशिक महामार्गावर चाकणपाशी होणारी वाहतूक कोंडी लक्षात घेता मिसिंग लिंकसाठी प्राधिकरण कामाला लागलं आहे. राहिला मुद्दा हे मिसिंग लिंक नेमके कुठे असतील, तर... 

  • चाकणच्या तळेगाव चौक, आंबेठाणसह आळंदी फाटा चौकातील गर्दी कमी करण्यात या मिसिंग लिंकची महत्त्वाची भूमिका असेल. 
  • हिंगणे चौक ते फोक्सवॅगन कंपनी (खराबवाडी) इथं 900 मीटरक लांबीचा हा रस्ता एमआयडीसी फेज 3 ला जोडला जाईल.
  • नाणेकरवाडी ते समृद्धी सीएनजी पंप इथं 1.2 किमीता रस्ता थेट राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 60 ला जोडला जाईल. 
  • मेदनकरवाडी ते रासे फाटा 2.5 किमीचा रस्ता तळेगाव- चाकण महामार्गाला जोडेल. तर, वेस्टर्न बायपास हा चाकण एमआयडीसी फेज 5 ते जुन्या मुंबई पुणे महामार्गाला जोडणारा 60 मीटरचा रुंद मार्ग असेल. 
About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

