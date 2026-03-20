तब्बल 261 कोटींचं महाबजेट; आणखी चार मिसिंग लिंक बदलणार महाराष्ट्रातील रस्ते प्रवासाचं चित्र

Missing Link News : रस्ते प्रवासाचा वापर भारतासह महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात होत असून, रस्तेमार्गांनी राज्यातील जवळपास सर्वच भाग जोडले गेल्यामुळं या मार्गानं मोठ्या प्रमाणात प्रवास केला जातो. दळवळणाचं महत्त्वाचं माध्यम म्हणूनही या रस्त्याकडे पाहिलं जातं. अशा स्थितीत गेल्या काही वर्षांमध्ये वाढलेली वाहनांची संख्या पाहता वाहनचालक आणि सामान्य प्रवाशांना विविध भागांमध्ये सातत्यानं वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. महामार्ग असो किंवा शहरातील पूल आणि चिंचोळे रस्ते, वाहतूक कोंडीतून वाट काढताना वाहनचालकांची चांगलीच दमछाक होत आहे.
अशाच एका अतिशय दाटीवाटीच्या आणि प्रचंड गर्दीच्या रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी लक्षात घेचा त्यावर तोडगा म्हणून एक नव्हे तर, तब्बल 4 मिसिंग लिंक विकसिक करण्याचा मानस पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने ठेवत त्या दृष्टीकोनातून कामंही सुरू केली आहेत. तब्बल 261 कोटींचा खर्च या प्रकल्पांसाठी केला जाणार असून, त्याचा फायदा असंख्य नागरिकांना मिळणार असल्याचं म्हटलं जात आहे.
सकाळच्या आणि संध्याकाळच्या वेळेत चाकण चौकातील वाहतूक कोंडीमध्ये प्रवाशांचा तास- दीड तास वाया जातो. अनेकदा या वाहतूक कोंडीमध्ये एमआयडीसीतील कामगारांना अडकून पडावं लागतं. आता मात्र त्यांच्याकडे पर्यायी मार्गाची उपलब्धता असेल ज्यामुळं इंधन आणि वेळेचीसुद्धा बचत होणार आहे. भूसंपादन प्रक्रियेनंतर साधारण वर्षभरात हे मिसिंग लिंक पूर्ण करण्यावर प्रशासनाचा भर असेल असं सांगण्यात येत आहे.
पुणे नाशिक महामार्गावर चाकणपाशी होणारी वाहतूक कोंडी लक्षात घेता मिसिंग लिंकसाठी प्राधिकरण कामाला लागलं आहे. राहिला मुद्दा हे मिसिंग लिंक नेमके कुठे असतील, तर...