ज्याला जीव लावला त्यानेच पोत्यात भरलं अन्..., त्या 'कॉल'ने बिंग फुटलं, नाशिकच्या नर्सची मर्डर मिस्ट्री उलगडली

नाशिक जिल्ह्यातील निफाड तालुक्यातून एक हृदयद्रावक आणि संतापजनक घटना समोर आली आहे. गेल्या 15 दिवसांपासून बेपत्ता असलेल्या एका नर्सचा मृतदेह विहिरीत आढळल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे. अनैतिक प्रेमसंबंधातून हा निर्घृण खून करण्यात आल्याचे पोलीस तपासात उघड झाले असून, निफाड पोलिसांनी आरोपी प्रियकराला बेड्या ठोकल्या आहेत.
रंभाबाई काळे यांचं वय वर्ष साठ.... निवृत्तीच्या वयात रंभाबाई प्रेमात पडल्या.... विवाहित असलेल्या अरुण ढेपले यांच्याशी त्यांचे अनैतिक संबंध होते. अशातच त्या बेपत्ता झाल्या... जवळपास 24 दिवस त्यांचा शोध लागत नव्हता... पोलिसांनी या प्रकरणात रंभाबाई हिचा मित्र अरुण ढेपलेला चौकशीसाठी ताब्यात घेतलं. चौकशीनंतर त्यानं विष पिऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला.
संशयितानं विष प्यायल्यानं पोलिसांचा अंदाज आणखी खरा ठरला... पोलिसांनी अरुणची चौकशी केली असता त्यानं रंभाबाईंचा खून केल्याची कबुली दिली. रंभाबाईनं लग्नासाठी तगादा लावल्यानं खून केल्याची कबुली आरोपीनं दिलीये.
पोलिसांनी रंभाबाईंचा मृतदेह जुना देवपूर रस्त्याजवळच्या एका शेतातील विहिरीतून बाहेर काढला. निवृत्तीच्या वयात अनैतिक प्रेमसंबंधामुळं एका महिलेला आपला जीव गमवावा लागलाय.