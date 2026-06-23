/महाराष्ट्रातील मोठी राजकीय घडामोड! तटकरे कुटुंबाचा मोठा निर्णय, रायगडच्या पालकमंत्री पदावरील दावा सोडला?

Tatakre Family over Raigad Guardian Minister Post: रायगडच्या पालमंत्रीपदावरुन शिवसेना आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सुरु असलेली रस्सीखेच अखेर सपंण्याची चिन्हं आहेत. तटकरे कुटुंबीयांनी रायगड पालकमंत्री पदावरील दावा सोडला असल्याची शक्यता आहे. आमदार अनिकेत तटकरे यांनी रायगड पालकमंत्री पदावरून मोठं विधान केलं असून त्यानंतर हा तिढा सुटला असल्याची शक्यता आहे.
आज अनिकेत तटकरे यांनी विधान परिषद आमदारकीची शपथ घेतली. अनिकेत तटकरे यांना रायगड विधानपरिषदेची जागा सोडल्यानंतर शिवसेनेचे आमदार व मंत्री भरत गोगावले यांनी पालकमंत्री पदावर दावा केला होता. विधानपरिषद जागा सोडण्याच्या बदल्यात पालकमंत्री पद देण्यावर तडजोड झाली होती अशी सूत्रांची माहिती आहे. जर पालकमंत्रीपद शिवसेनेला किंवा भरत गोगावले यांना जात असेल तर आमचं त्यांना सहकार्य असेल असं विधान अनिकेत तटकरे यांनी केलं आहे. यामुळे हा वाद संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. याआधी पालकमंत्री पदावरून रायगडमध्ये मोठा वाद राहिला आहे.
कोकण विधानपरिषदेची जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसला सोडल्याच्या बदल्यात रायगडचे पालकमंत्री पद शिवसेनेला अर्थातच भरत गोगावले यांच्या रूपाने मिळणार असल्याची चर्चा रंगली असताना नेहमीच राष्ट्रवादी काँग्रेसवर टीकेची झोड उठविणारे शिवसेनेचे आमदार महेंद्र थोरवे यांनी याबाबत वरिष्ठांकडे बोट दाखवलं आहे. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री याचा निर्णय घेतील असं थोरवे यांनी म्हटलं आहे. मात्र पालकमंत्रीपद भरत गोगावले यांनाच मिळणार असल्याचा विश्वास देखील त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
संख्याबळ जास्त असताना शिवसेनेला कोकणातील विधानपरिषदेच्या जागेवर माघार घ्यावी लागली यावर बोलताना थोरवे यांनी हा निर्णय वरिष्ठांनी घेतला शिवाय राष्ट्रवादीकडे ही जागा पूर्वीपासून असल्यामुळे ती जागा राष्ट्रवादीला देण्यात आली आणि वरिष्ठांच्या आदेशाचे आम्ही पालन केलं. येत्या आठ दिवसांत भरत गोगावले पालकमंत्री पदी विराजमान होतील अशी अपेक्षा असल्याचं थोरवे म्हणाले आहेत.