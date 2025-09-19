'तू राजाराम पाटलाने...', जयंत पाटलांवर पडळकरांची अर्वाच्य भाषेत टीका; 'तुझ्यासारखी भिकारी...'

Gopichand Padalkar Contraveral Statement On Jayant Patil: आपल्या वादग्रस्त विधानांमुळे सातत्याने चर्चेत असलेले आमदार गोपीचंद पडाळकर यांनी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटलांवर अर्वाच्य भाषेत टीका केली आहे. एका सार्वजनिक कार्यक्रमामध्ये जयंत पाटलांवर टीका करताना गोपीचंद पडळकर यांची जीभ घसरली. जयंत पाटलांचा एकेरी उल्लेख करत त्यांनी थेट जयंत पाटलांच्या वडिलांचं नाव घेतलं.
सांगलीच्या जत पंचायत समितीचे कनिष्ठ अभियंता अवधूत वडार आत्महत्या प्रकरणावरून करण्यात आलेल्या आरोपांच्या निषेधार्थ गोपीचंद पडळकर यांच्या नेतृत्वाखाली जत मध्ये जयंत पाटलांच्या विरोधात मोर्चा काढण्यात आला. त्यावेळी जयंत पाटलांवर टीका करताना गोपीचंद पडळकर यांची जीभ घसरली आहे. "जयंत पाटील हे राजारामबापू पाटील यांची औवलाद वाटत नाही, काही तरी गडबड आहे का?" अशा अर्वाच्या भाषेत आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी जयंत पाटलांवर टीका केली आहे. गोपीचंद पडळकरांच्या या विधानाचा व्हिडीओ सध्या व्हायरल होत आहे.
'अरे जयंत पाटला तुझ्यासारखी भिकारी औलाद गोपीचंद पडळकरची नाही. माझ्यात धमक आहे ती कार्यक्रम करायची. तुझ्यासारख्याची औलाद नाही. तू राजाराम पाटलाने काढलेली औलाद मला अजिबात वाटत नाही,' असं वादग्रस्त विधान पडखळकरांनी आपल्या भाषणादरम्यान केलं.
भाजप नेत्यांना ही भाषा मान्य आहे का ?
पडळकर सारख्या नीच, घाणेरड्या माणसाकडून दुसरी अपेक्षा तरी काय ठेवणार..! pic.twitter.com/5Jrpldkt3t
— Shubham Jatal (@ShubhamJatalNcp) September 18, 2025
जयंत पाटलांवर खालच्या पातळीवर करण्यात आलेल्या जहरी टीकेनंतर राष्ट्रवादी शरद पवार गट आक्रमक झाला आहे. पडळकरांच्या विरोधात सांगली आणि जतमध्ये आंदोलन करण्यात येणार आहेत. सांगलीमध्ये राष्ट्रवादी कार्यकर्त्यांकडून पडळकर यांच्या निषेधार्थ राजारामबापु पाटील स्मारकासमोर निदर्शने करण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर जतमध्ये महाविकास आघाडीचे नेते व इस्लामपूर मतदारसंघातील जयंत पाटील यांचे समर्थक एकत्रित जतमध्ये भव्य मोर्चा काढणार आहेत.
जयंत पाटील यांच्याविषयी वादग्रस्त वक्तव्य केल्याप्रकरणी आमदार गोपिचंद पडळकर यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याच्या मागणीसाठी राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसचे पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी छत्रपती संभाजीनगरमधील सिडको पोलिस ठाण्यात ठिय्या दिला. पडळकर यांनी जयंत पाटील यांच्याविषयी वादग्रस्त वक्तव्य केले. त्या प्रकरणात त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याच्या मागणीसाठी जिल्हाध्यक्ष पांडुरंग तांगडे, प्रदेश सरचिटणीस सलीम शेख, राजेश पवार, शहरकार्याध्यक्ष आशिष पवार, विद्यार्थी शहराध्यक्ष सुशील बोर्डे, जिल्हाध्यक्ष भूषण तांबे, प्रदेश सचिव प्रकाश इंगळे यांनी रात्री सिडको पोलिस ठाणे गाठत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. सिडको पोलिसांनी पडळकर यांनी जेथे वक्तव्य केले, तेथे तक्रार अर्ज वर्ग केला जाईल, असे सांगून अर्ज स्वीकारला. त्यानंतर कार्यकर्ते, पदाधिकाऱ्यांनी ठिय्या आंदोलन मागे घेतले.
गोपीचंद पडळकर यांनी जयंत पाटील यांच्यावर नेमके काय वादग्रस्त विधान केले?
गोपीचंद पडळकर यांनी जत येथील मोर्च्यात बोलताना म्हटले, "जयंत पाटील हे राजारामबापू पाटील यांची औलाद वाटत नाही, काही तरी गडबड आहे का?" हे विधान अर्वाच्य आणि खालच्या पातळीचे असल्याचा आरोप होत आहे.
हे विधान कोणत्या संदर्भात आणि कुठे करण्यात आले?
हे विधान सांगली जिल्ह्यातील जत पंचायत समितीचे कनिष्ठ अभियंता अवधूत वडार यांच्या आत्महत्या प्रकरणातील आरोपांविरोधात पडळकरांच्या नेतृत्वाखाली काढलेल्या मोर्च्यात करण्यात आले. जयंत पाटील यांच्यावर टीका करताना पडळकरांची जीभ घसरली असा उल्लेख आहे.
राष्ट्रवादी शरद पवार गटाने यावर काय कारवाई केली आहे?
राष्ट्रवादी शरद पवार गट आक्रमक झाला असून, सांगली आणि जतमध्ये आंदोलने करण्यात येणार आहेत. सांगलीमध्ये राजारामबापू पाटील स्मारकासमोर निदर्शने आणि जतमध्ये महाविकास आघाडीचे नेते व जयंत पाटील यांचे समर्थक भव्य मोर्चा काढणार आहेत.