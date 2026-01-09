राडा! फोटोला काळे फासले; DCM शिंदेंवरील टीका भोवली, नितीन देशमुखांना...

Mahapalika Election 2026: महापालिका निवडणुकीत महायुतीमध्ये एकीकडे राष्ट्रवादी AP आणि भाजप असा सामना रंगला आहे. तर मुंबईत ठाकरे बंधुविरोधात भाजप-शिंदे सेना असा थेट सामना आहे. दरम्यान अकोला महापालिका निवडणुकीतील प्रचारामध्ये आमदार नतीन देशमुख यांनी केलेल्या विखारी टीकेमुळे वादाला तोंड फूटलं होतं. त्यावर शिंदे शिवसैनिकांच्या तोडक निषेधानं वातावरण पेटलं आहे.
शिवसेना शिंदे गटाने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याविषयी आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याचा आरोप करत बाळापूरचे आमदार नितीन देशमुख यांचा पातूर येथे जाहीर निषेध केला आहे. अकोला महानगरपालिका निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान उमरी येथे झालेल्या सभेत आमदार नितीन देशमुख यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे हा वाद निर्माण झाला आहे. त्यांच्या भाषणाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाल्यानंतर शिंदे गट आक्रमक झाल्याचे चित्र दिसून आले.
निवडणूक प्रचाराच्या सभेत आमदार नितीन देशमुख यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर जोरदार टीका केली होती. या भाषणात त्यांनी एकनाथ शिंदे यांना 'शैतान' असं म्हटलं, तसेच एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे आयुष्य कोंबडीएवढे असल्याचे वादग्रस्त वक्तव्य केले. या वक्तव्यामुळे शिवसेना शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला. व्हिडिओ व्हायरल होताच शिंदे गटाने याचा निषेध करण्याचा निर्णय घेतला.
दरम्यान, पातूर शहरातील टिकेव्ही चौकात शिवसेना शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्यांनी आमदार नितीन देशमुख यांच्या प्रतिकात्मक फोटोला काळे फासून जोरदार घोषणाबाजी केली. या आंदोलनात शिंदे गटाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. घोषणाबाजी करत आमदार नितीन देशमुख यांच्या वक्तव्याचा तीव्र शब्दांत निषेध करण्यात आला.
या आंदोलनादरम्यान तालुका प्रमुख अनंत उर्फ बालू बागडे यांनी स्पष्ट इशारा दिला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याविरोधात पुन्हा अशा प्रकारची अपशब्द वापरली गेली, तर शिवसेना स्टाईलने प्रत्युत्तर दिले जाईल, असे त्यांनी सांगितले. शिवसेना प्रमुखांचा आणि नेतृत्वाचा अपमान सहन केला जाणार नाही, असेही त्यांनी ठामपणे नमूद केले.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे अकोला जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण अधिक चिघळण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप वाढताना दिसत असून, अशा वक्तव्यांमुळे राजकीय तणाव आणखी वाढत असल्याचे चित्र आहे. आता या वादावर आमदार नितीन देशमुख काय भूमिका घेतात, की याकडे दुर्लक्ष करतील, हे याणारा काळच सांगेल.