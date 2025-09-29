आमदार प्रविण दरेकर यांना मिळाला मंत्रीपदाचा दर्जा; महाराष्ट्रात म्हाडाच्या धर्तीवर नव्या स्वयंपुनर्विकास प्राधिकरणाची स्थापना

Establishment of a new self-development authority in Maharashtra : महाराष्ट्रात म्हाडाच्या धर्तीवर नव्या स्वयंपुनर्विकास प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. या प्राधिकरमाचे अध्यक्ष असलेले आमदार प्रविण दरेकर यांना मंत्रीपदाचा दर्जा मिळाला आहे. यामुळे लाखो गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
म्हाडाच्या धर्तीवर राज्यात महाराष्ट्र स्वयंपुनर्विकास प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. दरेकर अभ्यासगटाने प्राधिकरणाची शिफारस केली होती.
प्रविण दरेकर स्वयंपुनर्विकास प्राधिकरणाचे पहिले अध्यक्ष ठरले आहेत. राज्यातील नोंदणीकृत गृहनिर्माण सहकारी संस्थांच्या स्वयं पुनर्विकासाला चालना देण्याच्या दृष्टीने स्थापन करण्यात येणाऱ्या स्वयं/समूह पुनर्विकास प्राधिकरणावर सहकार महर्षी भाजपा विधानपरिषद गटनेते आमदार प्रविण दरेकर यांची प्राधिकरणाच्या "अध्यक्ष" पदी निवड. प्राधिकरण अध्यक्षाना मंत्री पदाचा दर्जा मिळाला आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका जवळ येऊन ठेपल्यात. अशावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं मार्गदर्शन आणि संपूर्ण सहकार क्षेत्राचं पाठबळ लाभावं यासाठी सहकार आघाडीची बैठक घेतल्याचं आमदार प्रवीण दरेकर यांनी सांगितलं. या बैठकीला मुंबईतील जवळपास तिनशे ते चारशे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे प्रतिनिधी आणि नेते उपस्थित होते. एकंदरीत महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजप चांगलीच ऍक्शन मोडवर आली आहे. कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायट्यांची मुंबईतील संख्या प्रचंड आहे. त्यामुळे या मतांचा आकडाही साहजिकच मोठा आहे.
FAQ
1 महाराष्ट्र स्वयंपुनर्विकास प्राधिकरण म्हणजे काय आणि ते का स्थापन करण्यात आलं?
महाराष्ट्र स्वयंपुनर्विकास प्राधिकरण हे म्हाडाच्या (MHADA) धर्तीवर स्थापन करण्यात आलं आहे. राज्यातील नोंदणीकृत गृहनिर्माण सहकारी संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी हे प्राधिकरण उभारण्यात आलं आहे. यामुळे लाखो गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होईल.
2 प्राधिकरणाचे पहिले अध्यक्ष कोण आहेत आणि त्यांना काय दर्जा मिळाला?
प्रविण दरेकर हे प्राधिकरणाचे पहिले अध्यक्ष ठरले आहेत. ते सहकार महर्षी भाजपा विधानपरिषद गटनेते आणि आमदार आहेत. प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांना मंत्रीपदाचा दर्जा देण्यात आला आहे.
3 प्राधिकरणाच्या स्थापनेसाठी कोणाची शिफारस जबाबदार होती?
प्रविण दरेकर यांच्या अभ्यासगटाने प्राधिकरणाची शिफारस केली होती. या शिफारशीच्या आधारे राज्य सरकारने महाराष्ट्र स्वयंपुनर्विकास प्राधिकरणाची स्थापना केली.